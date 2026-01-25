Гороскоп на картах Таро на 26 січня – 1 лютого 2026 року: різкий шанс для Водоліїв і важлива правда для Терезів

Карти Таро / © ТСН.ua

Кінець січня — це час, коли “новий рік” перестає бути настроєм і стає реальністю: справи, відповідальність, вибір. Гороскоп на картах Таро на 26 січня – 1 лютого 2026 року говорить про перехід до конкретики, про сильні рішення і про те, як не втратити контроль через емоції.

Для Водоліїв цей період принесе різкий шанс або поворот, а для Терезів — момент правди, після якого не вийде удавати, що нічого не сталося.

ТОП-3 знаки тижня: кому пощастить найбільше

Водолій — тиждень дає шанс і підкидає можливість, яку важливо не проґавити.

Козоріг — ви зберетеся, візьмете контроль і отримаєте результат.

Лев — можливе визнання, сильна перемога або “ваш момент”.

Гороскоп на картах Таро на тиждень для всіх знаків зодіаку

Овен — Колісниця

Тиждень руху і рішучості. Ви можете швидко просунутися вперед, якщо не будете сумніватися і озиратися на чужу думку. Порада: дійте, але не влаштовуйте гонку з усіма одразу.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Стабільність і внутрішня опора. Гарний період для фінансових рішень, наведення порядку в побуті та повернення комфорту. Порада: не витрачайте гроші на емоціях — купуйте те, що справді корисне.

Близнята — Вісімка Жезлів

Події прискорюються. Можливі новини, активне листування, швидкі домовленості та зміна планів. Порада: не розпорошуйтеся — оберіть головне і тримайте темп.

Рак — Двійка Кубків

Тиждень стосунків і підтримки. Можливе примирення, зближення або розмова, яка зніме напругу. Порада: не перевіряйте людей мовчанням — говоріть прямо.

Лев — Шістка Жезлів

Період перемоги й визнання. Ви можете отримати похвалу, сильний результат або відчути, що ситуація нарешті повертається на вашу користь. Порада: не зменшуйте себе — беріть своє.

Діва — Вісімка Пентаклів

Робочий і продуктивний тиждень. Ви здатні закрити багато справ, якщо не будете відволікатися. Порада: не чекайте ідеального настрою — результат прийде через дисципліну.

Терези — Справедливість

Важлива правда і рішення. Цей тиждень поставить крапку в темі, яка тягнулася: домовленості, стосунки, робочі питання. Порада: не бійтеся бути чесними — це вас звільнить.

Скорпіон — Сімка Мечів

Обережність і стратегія. Можливі недомовленості або ситуації, де не все так прозоро, як здається. Порада: тримайте плани при собі і перевіряйте факти.

Стрілець — Трійка Жезлів

Погляд у перспективу. Ви відчуєте, що готові рухатися ширше: навчання, розвиток, нові горизонти. Порада: не обмежуйте себе дрібними цілями.

Козоріг — Імператор

Контроль і структура. Ви зберетеся, наведете порядок і зробите правильні кроки у фінансах чи роботі. Порада: менше слів — більше конкретних дій.

Водолій — Колесо Фортуни

Різкий шанс і поворот подій. Можливі несподівані новини, пропозиція або збіг, який змінить плани. Порада: будьте гнучкими — удача приходить швидко.

Риби — Місяць

Емоційна хвиля й сумніви. Тиждень може провокувати тривогу або фантазії. Порада: не робіть висновків на емоціях — перевіряйте реальність і бережіть себе.

Тиждень 26 січня – 1 лютого 2026 року принесе швидкі події та рішення, які давно визріли. Гороскоп на картах Таро показує: Водолії отримають шанс і поворот, Терези — момент правди, а Козороги та Леви зможуть закріпити перемоги. Головне правило цього періоду — діяти конкретно і не витрачати енергію на зайві емоції.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.