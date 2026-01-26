Гороскоп на картах Таро на 26 січня 2026 року: шанс для Козорогів і різка правда для Риб

Карти Таро / © ТСН.ua

Початок нового тижня часто показує, з чим ви реально входите в робочий ритм: з ясною головою чи з “хвостами”, які тягнуться ще з вихідних. Гороскоп на картах Таро на 26 січня 2026 року говорить про дисципліну, чесні рішення та вміння не піддаватися емоційним провокаціям. Для Козорогів день стане шансом закріпити результат, а для Риб — моментом правди, після якого вже не вийде робити вигляд, що все нормально.

Овен — Лицар Жезлів

День активності й швидких рішень. Може хотітися “рвонути” одразу в кількох напрямках. Порада: не сперечайтеся на емоціях — краще зробіть один сильний крок.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Стабільність і опора. День сприятливий для фінансів, покупок і відновлення комфорту. Порада: не витрачайте ресурс на тих, хто не цінує вашу допомогу.

Близнята — Паж Мечів

Новини, деталі, важлива інформація. День може принести повідомлення, яке змінить плани. Порада: не робіть висновків із першого слова — уточнюйте.

Рак — Двійка Кубків

Підтримка і контакт. День сприятливий для примирення, домовленостей і теплих розмов. Порада: скажіть прямо, що вам потрібно — вас почують.

Лев — Шістка Жезлів

День маленької перемоги. Ви можете отримати визнання, похвалу або результат, який підніме самооцінку. Порада: не зменшуйте своїх заслуг.

Діва — Вісімка Пентаклів

Фокус і дисципліна. День підходить для роботи, навчання, документів і порядку. Порада: не чекайте натхнення — результат прийде через дію.

Терези — Закохані

Вибір і чесність. День змусить визначитися у важливій темі. Порада: не обирайте “аби ніхто не образився” — обирайте те, що вам підходить.

Скорпіон — Сімка Мечів

Обережність і стратегія. Можливі ситуації, де не все сказано прямо. Порада: не відкривайте плани всім підряд — тримайте контроль.

Стрілець — Трійка Жезлів

Перспектива і розвиток. Ви бачите, що робити далі, і готові планувати ширше. Порада: не зупиняйтеся на першому варіанті — шукайте кращий.

Козоріг — Туз Пентаклів

Шанс зміцнити позиції: гроші, робота, ресурс або корисна пропозиція. День може дати можливість, яку варто взяти одразу. Порада: не сумнівайтеся довго — дійте практично.

Водолій — Туз Мечів

Ясність і рішення. День допоможе побачити правду і відсікти зайве. Порада: говоріть коротко і по суті — так буде найкраще.

Риби — Вежа

Різка правда і перезавантаження. Щось може зламатися: план, ілюзія або домовленість, яка трималася “на чесному слові”. Порада: не тримайтеся за те, що вже тріщить — це звільнення для нового етапу.

26 січня 2026 року — день, який не терпить самообману і затягування. Гороскоп на картах Таро показує: Козороги можуть отримати шанс закріпити результат, Риби — зіткнутися з правдою, яка змінить напрямок, а іншим знакам день підкаже, де діяти швидко, а де — тримати дистанцію і не відкривати плани завчасно.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

