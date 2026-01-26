ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на картах Таро на 26 січня 2026 року: шанс для Козорогів і різка правда для Риб

26 січня може принести день, коли доведеться діяти швидко й без зайвих пояснень. Карти Таро підказують, кому випаде шанс зміцнити позиції, а кому — доведеться подивитися правді в очі, навіть якщо це неприємно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Початок нового тижня часто показує, з чим ви реально входите в робочий ритм: з ясною головою чи з “хвостами”, які тягнуться ще з вихідних. Гороскоп на картах Таро на 26 січня 2026 року говорить про дисципліну, чесні рішення та вміння не піддаватися емоційним провокаціям. Для Козорогів день стане шансом закріпити результат, а для Риб — моментом правди, після якого вже не вийде робити вигляд, що все нормально.

Овен — Лицар Жезлів

День активності й швидких рішень. Може хотітися “рвонути” одразу в кількох напрямках. Порада: не сперечайтеся на емоціях — краще зробіть один сильний крок.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Стабільність і опора. День сприятливий для фінансів, покупок і відновлення комфорту. Порада: не витрачайте ресурс на тих, хто не цінує вашу допомогу.

Близнята — Паж Мечів

Новини, деталі, важлива інформація. День може принести повідомлення, яке змінить плани. Порада: не робіть висновків із першого слова — уточнюйте.

Рак — Двійка Кубків

Підтримка і контакт. День сприятливий для примирення, домовленостей і теплих розмов. Порада: скажіть прямо, що вам потрібно — вас почують.

Лев — Шістка Жезлів

День маленької перемоги. Ви можете отримати визнання, похвалу або результат, який підніме самооцінку. Порада: не зменшуйте своїх заслуг.

Діва — Вісімка Пентаклів

Фокус і дисципліна. День підходить для роботи, навчання, документів і порядку. Порада: не чекайте натхнення — результат прийде через дію.

Терези — Закохані

Вибір і чесність. День змусить визначитися у важливій темі. Порада: не обирайте “аби ніхто не образився” — обирайте те, що вам підходить.

Скорпіон — Сімка Мечів

Обережність і стратегія. Можливі ситуації, де не все сказано прямо. Порада: не відкривайте плани всім підряд — тримайте контроль.

Стрілець — Трійка Жезлів

Перспектива і розвиток. Ви бачите, що робити далі, і готові планувати ширше. Порада: не зупиняйтеся на першому варіанті — шукайте кращий.

Козоріг — Туз Пентаклів

Шанс зміцнити позиції: гроші, робота, ресурс або корисна пропозиція. День може дати можливість, яку варто взяти одразу. Порада: не сумнівайтеся довго — дійте практично.

Водолій — Туз Мечів

Ясність і рішення. День допоможе побачити правду і відсікти зайве. Порада: говоріть коротко і по суті — так буде найкраще.

Риби — Вежа

Різка правда і перезавантаження. Щось може зламатися: план, ілюзія або домовленість, яка трималася “на чесному слові”. Порада: не тримайтеся за те, що вже тріщить — це звільнення для нового етапу.

26 січня 2026 року — день, який не терпить самообману і затягування. Гороскоп на картах Таро показує: Козороги можуть отримати шанс закріпити результат, Риби — зіткнутися з правдою, яка змінить напрямок, а іншим знакам день підкаже, де діяти швидко, а де — тримати дистанцію і не відкривати плани завчасно.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
13
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie