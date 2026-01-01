Карти Таро / © ТСН.ua

Кінець року і перші дні нового — це не про активні старти, а про внутрішній вибір. За Таро, період з 29 грудня до 4 січня працює як міст між минулим і майбутнім: усе зайве природно відходить, а справжні цінності стають очевидними. Для Близнят цей тиждень стане моментом ключового усвідомлення, а для Козорогів — точкою закладання міцної основи нового року.

Овен — Туз Жезлів

Тиждень внутрішнього імпульсу. З’являється ідея або бажання, яке варто взяти з собою у 2026 рік. Не поспішайте реалізовувати — достатньо зафіксувати напрямок.

Телець — Десятка Кубків

Гармонія і підтримка близьких. Період наповнений теплом, родинністю й відчуттям, що ви на правильному місці. Гарний знак на емоційний старт року.

Близнюки — Закохані

Ключовий вибір тижня. Вам доведеться визначитися — з позицією, рішенням або напрямком, з яким ви входите у 2026 рік. Важливо слухати не логіку, а внутрішню чесність.

Рак — Королева Кубків

Чутливий і м’який період. Ви тонко відчуваєте настрій людей і простору. Тиждень сприяє відновленню, турботі й емоційній близькості.

Лев — Сонце

Світлий перехід у новий рік. Ви завершуєте 2025-й із відчуттям ясності та внутрішньої радості. Гарний період для свят і відновлення віри у себе.

Діва — Вісімка Пентаклів

Поступове налаштування на робочий ритм. Навіть у святкові дні ви внутрішньо готуєте ґрунт для майбутніх результатів. Увага до дрібниць виправдана.

Терези — Справедливість

Період чесних підсумків. Ви бачите, що було зроблено правильно, а що потребує корекції. Тиждень допомагає закрити рік без внутрішніх боргів.

Скорпіон — Смерть

Глибоке завершення циклу. Те, що більше не має сенсу, остаточно відходить. Це звільняє простір для нового етапу вже з перших днів року.

Стрілець — Трійка Жезлів

Погляд у майбутнє. Ви вже бачите горизонт 2026 року і розумієте, куди хочете рухатися. Гарний час для формування планів без поспіху.

Козоріг — Імператор

Закладання фундаменту. Ви входите в новий рік із чітким відчуттям відповідальності, меж і структури. Цей тиждень формує основу всього 2026 року.

Водолій — Зірка

Надія і внутрішнє відновлення. Навіть після складного періоду з’являється світло і віра в майбутнє. Перехід у новий рік відбувається м’яко.

Риби — Туз Кубків

Емоційне оновлення. Тиждень несе м’який старт, примирення і відкритість. Ви входите у 2026-й із чистішим серцем.

Гороскоп на картах Таро показує: період 29 грудня – 4 січня не потребує різких кроків. Для Близнят це час вирішального вибору, а для Козорогів — момент закладання міцного фундаменту. Для всіх знаків цей тиждень стає точкою внутрішнього налаштування, з якої починається новий рік.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.