Гороскоп на картах Таро на 29 січня 2026 року: несподівана пропозиція для Стрільців і внутрішній перелом для Риб

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Цей день не про швидкі перемоги, а про усвідомлення. Гороскоп на картах Таро на 29 січня 2026 року показує момент, коли варто зупинитися, подивитися на ситуацію збоку й прийняти рішення без емоцій. Для Стрільців день може принести несподівану пропозицію або ідею, а для Риб — внутрішній перелом і розуміння, що далі так, як раніше, не буде.

Овен — Четвірка Жезлів

День стабільності і відчуття ґрунту під ногами. Ви можете отримати підтвердження, що рухаєтеся правильно. Добре завершувати справи і фіксувати результат.

Телець — Десятка Пентаклів

Питання родини, грошей або довгострокової стабільності виходять на перший план. День сприятливий для серйозних фінансових рішень і розмов про майбутнє.

Реклама

Близнята — Двійка Мечів

Ви опиняєтеся між двома варіантами і не готові обрати одразу. День радить не тиснути на себе — пауза зараз корисніша за поспіх.

Рак — Король Кубків

Емоційна зрілість. Ви зможете спокійно вирішити питання, яке раніше зачіпало. Гарний день для важливих розмов без драм.

Лев — Сила

День внутрішньої витримки. Ви впораєтеся не через тиск, а через спокій і впевненість. Не потрібно доводити — результат і так буде видно.

Діва — Дев’ятка Пентаклів

Комфорт і самодостатність. День дозволяє насолодитися результатом своєї праці або відчути фінансову стабільність. Добре думати про себе без провини.

Реклама

Терези — Трійка Кубків

Спілкування і підтримка. День підходить для зустрічей, дружніх розмов і неформальних домовленостей. Через легкий контакт може з’явитися важлива ідея.

Скорпіон — Смерть

Глибока трансформація. Щось остаточно завершується, щоб звільнити місце новому. Це не втрата, а необхідний етап переходу.

Стрілець — Паж Жезлів

Несподівана пропозиція або ідея. День може принести новину, яка надихне або змусить подивитися на ситуацію інакше. Не відкидайте її одразу.

Козоріг — Король Пентаклів

Контроль і впевненість. День сприятливий для фінансових і робочих рішень, де потрібна тверезість і практичний підхід.

Реклама

Водолій — Сімка Кубків

Багато варіантів і спокус. День радить не розпорошуватися і не гнатися за ілюзіями. Один чіткий вибір буде кращим за десять напіврішень.

Риби — Повішений

Внутрішній перелом. Ви починаєте дивитися на ситуацію інакше і розумієте, що пауза зараз необхідна. Не чиніть опір цьому стану — він веде до прозріння.

29 січня 2026 року — день усвідомлень і тихих, але важливих змін. Гороскоп на картах Таро показує: Стрільці можуть отримати ідею або пропозицію, яка запустить новий етап, Риби — пережити внутрішній перелом, а іншим знакам варто не поспішати й дати рішенням дозріти.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.