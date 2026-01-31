Гороскоп на картах Таро на 31 січня 2026 року: шанс для Раків і несподіване рішення для Скорпіонів

Карти Таро / © ТСН.ua

Останній день січня часто підбиває підсумки всього, що сталося за місяць, і показує, що варто залишити в минулому. Гороскоп на картах Таро на 31 січня 2026 року говорить про потребу завершити незакриті питання, відпустити напругу і не тягнути старі образи в лютий. Для Раків цей день може стати шансом відновити теплі стосунки або отримати підтримку, а для Скорпіонів — моментом несподіваного рішення, яке змінить подальші плани.

Овен — Туз Жезлів

З’являється нова ідея або бажання почати щось із чистого аркуша. День добре підходить для старту планів, але важливо не кидати розпочате на півдорозі.

Телець — Король Пентаклів

Фінансова стабільність і впевненість виходять на перший план. Ви можете прийняти практичне рішення, яке позитивно вплине на майбутні доходи.

Близнята — Закохані

День ставить перед вибором: у стосунках, планах або особистих рішеннях. Важливо обрати те, що справді відповідає вашим бажанням, а не очікуванням інших.

Рак — Двійка Кубків

Тепла розмова або несподівана підтримка допоможе зняти напругу. Це гарний день для примирення і відновлення довіри.

Лев — Сонце

День радості і легкості. Ви можете отримати гарну новину або просто відчути, що напруга останніх днів відпускає. Важливо дозволити собі відпочити.

Діва — Дев’ятка Пентаклів

Ви можете насолодитися результатами своєї праці. День сприятливий для турботи про себе, комфорту і невеликих приємних покупок.

Терези — Трійка Кубків

День спілкування і дружніх зустрічей. Через легку розмову може з’явитися ідея або рішення, яке стане корисним уже найближчим часом.

Скорпіон — Суд

Несподіване рішення або новина може змусити переглянути плани. Це момент пробудження, коли стає зрозуміло, що час переходити на новий етап.

Стрілець — Трійка Жезлів

Ви починаєте дивитися вперед і планувати наступні кроки. День підходить для обдумування майбутніх поїздок, навчання або розвитку.

Козоріг — Імператор

Питання контролю і відповідальності знову стають актуальними. Ви можете навести порядок у справах і визначити чіткі правила на майбутнє.

Водолій — Зірка

День приносить надію і відчуття оновлення. Ви можете відчути, що рухаєтеся в правильному напрямку, навіть якщо результат ще не видно.

Риби — Місяць

Емоції можуть бути нестабільними, тому краще не робити різких висновків. Дайте собі час розібратися в почуттях.

31 січня 2026 року — день завершень і нових намірів. Гороскоп на картах Таро підказує: Раки можуть відновити важливий зв’язок, Скорпіони отримають поштовх до змін, а іншим знакам варто спокійно підбити підсумки місяця і не тягнути старі проблеми в лютий.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.