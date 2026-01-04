Гороскоп на картах Таро на 4 січня 2026 року: точка рівноваги для Терезів і новий вектор для Козорогів

Карти Таро / © ТСН.ua

Четвертий день року часто стає переломним: святкове розсіювання остаточно зникає, а внутрішній компас починає працювати точніше. Гороскоп на картах Таро на 4 січня 2026 року говорить про баланс між прийняттям і дією. Це день, коли не потрібно різко стартувати, але вже можна усвідомлено обрати ритм. Для Терезів він стане точкою внутрішньої рівноваги, а для Козорогів — моментом визначення нового вектора.

Овен — Туз Пентаклів

Новий практичний шанс. День може підказати реальну можливість або ідею, яку варто взяти в роботу. Гарний момент для маленького, але надійного старту.

Телець — Шістка Пентаклів

Баланс обміну. День покаже, де ви даєте забагато або, навпаки, не дозволяєте собі приймати допомогу. Гарний час для вирівнювання стосунків.

Близнята — Трійка Кубків

Легкість і спілкування. День сприятливий для зустрічей, розмов і теплих моментів із близькими. Радість у простому.

Рак — Король Кубків

Емоційна зрілість. Ви здатні тримати внутрішній баланс навіть у чутливих темах. День для спокійних, чесних розмов.

Лев — Дев’ятка Жезлів

Ви втомлені, але дуже близько до стабільності. День просить не здаватися і не кидати те, що майже завершене. Бережіть сили.

Діва — Паж Пентаклів

Новий корисний намір. День сприятливий для планування, навчання або постановки конкретної мети на січень.

Терези — Поміркованість

Ключовий день для внутрішньої рівноваги. Ви відчуваєте, що поступово все стає на свої місця. Не квапте події — баланс уже формується.

Скорпіон — Вісімка Кубків

Тихе відпускання. День допоможе внутрішньо попрощатися з тим, що більше не наповнює. Це крок уперед, а не втеча.

Стрілець — Король Жезлів

Бачення і впевненість. Ви чітко розумієте, чого хочете від цього року. День добрий для формування стратегії.

Козоріг — Трійка Жезлів

Новий вектор. Ви дивитеся вперед і бачите ширшу перспективу, ніж раніше. День допоможе визначити напрямок руху на найближчі місяці.

Водолій — Четвірка Кубків

Можлива апатія або байдужість. День підкаже: можливість поруч, але ви можете її не помічати. Будьте уважні до знаків.

Риби — Зірка

Надія і внутрішнє світло. День м’яко повертає віру в себе і майбутнє. Гарний момент для тихих бажань і намірів.

4 січня 2026 року — день стабілізації і вибору ритму. Гороскоп на картах Таро показує: для Терезів це точка балансу, для Козорогів — формування нового вектора, а для всіх знаків — можливість спокійно визначити, як саме рухатися далі, не втрачаючи себе.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

