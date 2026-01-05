- Дата публікації
Гороскоп на картах Таро на 5–11 січня 2026 року: важливі орієнтири для Стрільців і період стабілізації для Козорогів
Перший повноцінний тиждень нового року допомагає перейти від намірів до дій. Карти Таро показують, де варто рухатися обережно, а де — вже можна закладати довгострокові рішення
Період 5–11 січня — це момент входження у робочий і життєвий ритм після свят. За Таро, тиждень несе енергію структури, вибору та внутрішнього фокусування. Для Стрільців він стане точкою визначення напряму, а для Козорогів — часом стабілізації й закріплення позицій. Загалом це тиждень, коли важливо не поспішати, але діяти усвідомлено.
Овен — Король Жезлів
Тиждень лідерства і бачення. Ви чітко розумієте, куди хочете рухатися, і можете надихати інших. Добрий час для стратегічних рішень.
Телець — Дев’ятка Пентаклів
Самодостатність і впевненість. Ви відчуваєте стабільність і можете дозволити собі спокійний, розмірений темп. Гарний період для фінансових рішень.
Близнята — Паж Мечів
Тиждень інформації та спостережень. Новини, розмови або ідеї допоможуть краще зорієнтуватися. Важливо уважно слухати і не поспішати з висновками.
Рак — Королева Кубків
Емоційно чутливий період. Ви тонко відчуваєте інших і потребуєте тепла. Тиждень сприятливий для відновлення і щирих розмов.
Лев — Шістка Жезлів
Визнання і підтвердження правильного курсу. Ви отримуєте знак, що рухаєтеся вірно. Тиждень може принести похвалу або внутрішню впевненість.
Діва — Вісімка Пентаклів
Зосереджена праця і поступовий прогрес. Тиждень сприяє наведенню порядку в справах і поверненню до робочого ритму.
Терези — Справедливість
Час чесних рішень. Ви розставляєте крапки над «і» у важливих питаннях. Тиждень про баланс, відповідальність і чіткі домовленості.
Скорпіон — Сила
Внутрішня витримка і спокій. Ви не дієте різко, але тримаєте ситуацію під контролем. Тиждень про м’яку, але впевнену позицію.
Стрілець — Закохані
Ключовий вибір тижня. Питання стосується напряму, партнерства або рішення, з яким ви рухаєтеся далі. Важливо обирати серцем, а не з міркувань зручності.
Козоріг — Імператор
Стабілізація і структура. Ви входите в робочий режим і чітко визначаєте правила гри. Дуже сильний тиждень для закладання фундаменту року.
Водолій — Туз Мечів
Ясність і нове бачення. Ви чітко усвідомлюєте, що потрібно змінити або почати. Тиждень інтелектуальних проривів і чесних рішень.
Риби — Поміркованість
Баланс і внутрішній спокій. Тиждень допомагає вирівняти емоційний стан і не впадати в крайнощі. Гарний час для відновлення.
Гороскоп на картах Таро на 5–11 січня 2026 року показує: це тиждень структурування і вибору. Для Стрільців він стане моментом визначення напряму, для Козорогів — періодом стабілізації, а для всіх знаків — можливістю перейти від новорічних намірів до реальних, продуманих кроків.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.