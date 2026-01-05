Гороскоп на картах Таро на 5–11 січня 2026 року: важливі орієнтири для Стрільців і період стабілізації для Козорогів

Карти Таро / © ТСН.ua

Період 5–11 січня — це момент входження у робочий і життєвий ритм після свят. За Таро, тиждень несе енергію структури, вибору та внутрішнього фокусування. Для Стрільців він стане точкою визначення напряму, а для Козорогів — часом стабілізації й закріплення позицій. Загалом це тиждень, коли важливо не поспішати, але діяти усвідомлено.

Овен — Король Жезлів

Тиждень лідерства і бачення. Ви чітко розумієте, куди хочете рухатися, і можете надихати інших. Добрий час для стратегічних рішень.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Самодостатність і впевненість. Ви відчуваєте стабільність і можете дозволити собі спокійний, розмірений темп. Гарний період для фінансових рішень.

Близнята — Паж Мечів

Тиждень інформації та спостережень. Новини, розмови або ідеї допоможуть краще зорієнтуватися. Важливо уважно слухати і не поспішати з висновками.

Рак — Королева Кубків

Емоційно чутливий період. Ви тонко відчуваєте інших і потребуєте тепла. Тиждень сприятливий для відновлення і щирих розмов.

Лев — Шістка Жезлів

Визнання і підтвердження правильного курсу. Ви отримуєте знак, що рухаєтеся вірно. Тиждень може принести похвалу або внутрішню впевненість.

Діва — Вісімка Пентаклів

Зосереджена праця і поступовий прогрес. Тиждень сприяє наведенню порядку в справах і поверненню до робочого ритму.

Терези — Справедливість

Час чесних рішень. Ви розставляєте крапки над «і» у важливих питаннях. Тиждень про баланс, відповідальність і чіткі домовленості.

Скорпіон — Сила

Внутрішня витримка і спокій. Ви не дієте різко, але тримаєте ситуацію під контролем. Тиждень про м’яку, але впевнену позицію.

Стрілець — Закохані

Ключовий вибір тижня. Питання стосується напряму, партнерства або рішення, з яким ви рухаєтеся далі. Важливо обирати серцем, а не з міркувань зручності.

Козоріг — Імператор

Стабілізація і структура. Ви входите в робочий режим і чітко визначаєте правила гри. Дуже сильний тиждень для закладання фундаменту року.

Водолій — Туз Мечів

Ясність і нове бачення. Ви чітко усвідомлюєте, що потрібно змінити або почати. Тиждень інтелектуальних проривів і чесних рішень.

Риби — Поміркованість

Баланс і внутрішній спокій. Тиждень допомагає вирівняти емоційний стан і не впадати в крайнощі. Гарний час для відновлення.

Гороскоп на картах Таро на 5–11 січня 2026 року показує: це тиждень структурування і вибору. Для Стрільців він стане моментом визначення напряму, для Козорогів — періодом стабілізації, а для всіх знаків — можливістю перейти від новорічних намірів до реальних, продуманих кроків.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.