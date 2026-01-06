ТСН у соціальних мережах

Астрологія
19
2 хв

Гороскоп на картах Таро на 6 січня 2026 року: важлива розмова для Близнят і внутрішній баланс для Риб

6 січня — день спокійного прояснення і м’яких рішень. Карти Таро радять не поспішати, а уважно слухати себе й інших.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Після перших днів активного налаштування на рік цей день повертає до внутрішньої тиші. Гороскоп на картах Таро на 6 січня 2026 року говорить про чесні розмови, баланс між логікою та емоціями і корекцію планів без тиску. Для Близнят день принесе важливий діалог, а для Риб — відчуття вирівнювання і спокою.

Овен — Четвірка Жезлів

Стабільність і відчуття опори. День сприятливий для дому, родини та завершення дрібних справ у спокійному ритмі.

Телець — Вісімка Пентаклів

Зосередженість і користь. Навіть невеликі зусилля сьогодні дадуть відчутний результат. Гарний день для рутинних справ.

Близнята — Король Мечів

Чітка розмова або рішення. День вимагає ясності, логіки й прямоти. Ви можете поставити важливу крапку або прояснити ситуацію.

Рак — Шістка Пентаклів

Баланс обміну. День покаже, де важливо прийняти допомогу або поділитися ресурсом. Гарний час для взаємної підтримки.

Лев — Дев’ятка Кубків

Внутрішнє задоволення і вдячність. День приносить відчуття «мені достатньо». Дозвольте собі трохи радості без докорів.

Діва — П’ятірка Пентаклів

Може з’явитися тривога або відчуття нестачі. Карта радить не замикатися: підтримка поруч, якщо дозволити їй увійти.

Терези — Поміркованість

Баланс і гармонія. День допомагає вирівняти стан і не кидатися в крайнощі. Гарний час для примирення.

Скорпіон — Сімка Мечів

Обережність і стратегія. Не все варто озвучувати. День радить діяти продумано і не поспішати з висновками.

Стрілець — Трійка Жезлів

Погляд у майбутнє. Ви бачите перспективу і розумієте, куди рухатися далі. Добрий день для планування.

Козоріг — Ієрофант

Традиції й правила. День сприятливий для навчання, порад і звернення до перевірених підходів.

Водолій — Паж Кубків

М’які емоції і несподівано приємні жести. День може принести теплу новину або щиру розмову.

Риби — Поміркованість

Внутрішній баланс і спокій. День допомагає відновити рівновагу і не реагувати різко на зовнішні події.

6 січня 2026 року — день тихих, але важливих рішень. Гороскоп на картах Таро показує: для Близнят це час чесної розмови, для Риб — відновлення балансу, а для всіх знаків — можливість скоригувати курс без напруги й поспіху.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

