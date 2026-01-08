Гороскоп на картах Таро на 8 січня 2026 року: момент прозріння для Скорпіонів і спокійна впевненість для Тельців

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей день працює як точка внутрішньої чесності. Святкова інерція вже зникає, і багато рішень стають очевиднішими. Гороскоп на картах Таро на 8 січня 2026 року говорить про усвідомлення, тверезий погляд і готовність діяти без ілюзій. Для Скорпіонів день стане моментом прозріння, а для Тельців — періодом спокійної, ґрунтовної впевненості.

Овен — П’ятірка Жезлів

Можлива напруга або дрібні суперечки. День радить не боротися за кожну дрібницю — обирайте, де справді варто витрачати енергію.

Телець — Король Пентаклів

Стабільність і контроль. Ви відчуваєте ґрунт під ногами і здатні приймати зважені рішення. Гарний день для фінансів і планування.

Близнята — Вісімка Мечів

Внутрішні обмеження. День покаже, де ви самі себе стримуєте. Варто змінити погляд — і з’явиться вихід.

Рак — Четвірка Кубків

Апатія або байдужість можуть заважати побачити шанс. День радить уважніше придивитися до того, що пропонують обставини.

Лев — Туз Жезлів

Новий імпульс. День приносить ідею або бажання, яке варто зафіксувати. Гарний момент для внутрішнього старту.

Діва — Дев’ятка Пентаклів

Самодостатність і внутрішній комфорт. Ви почуваєтесь упевнено й незалежно. День сприятливий для особистих рішень.

Терези — Справедливість

Чесні висновки. День допоможе розставити все по місцях і прийняти рішення без емоційного тиску.

Скорпіон — Туз Мечів

Момент істини. Ви ясно бачите ситуацію такою, якою вона є. День сильних усвідомлень і правильних рішень.

Стрілець — Сімка Пентаклів

Очікування і терпіння. Ви вже зробили достатньо — зараз важливо не поспішати й дозволити процесам дозріти.

Козоріг — Вісімка Пентаклів

Зосередженість і працьовитість. День добре підходить для повернення до справ і наведення порядку.

Водолій — Королева Кубків

Емоційна чутливість. День сприяє щирим розмовам і турботі — як про інших, так і про себе.

Риби — Зірка

Надія і внутрішнє світло. Навіть якщо не все зрозуміло, ви відчуваєте, що рухаєтеся у правильному напрямку.

8 січня 2026 року — день тверезого погляду і внутрішньої ясності. Гороскоп на картах Таро показує: для Скорпіонів це момент прозріння, для Тельців — відчуття стабільності, а для всіх знаків — можливість рухатися далі без ілюзій, але з упевненістю.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.