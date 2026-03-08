Гороскоп на картах Таро на 9–15 грудня: кому тиждень принесе несподівані новини

Карти Таро / © ТСН.ua

Гороскоп за картами Таро на 9–15 грудня вказує на період новин, важливих рішень і шансів, які з’являться там, де їх не очікували.

Головна карта тижня — Маг

Це карта ініціативи і можливостей. Вона говорить про ситуації, де результат залежить від рішучості. Тиждень може дати шанс тим, хто не боїться діяти першим.

Знаки, яким тиждень дає перевагу

Близнята — Маг

Ваші слова і дії можуть змінити ситуацію. Сприятливий період для переговорів і нових ідей.

Лев — Сонце

Тиждень позитивних новин або підтримки. Можлива подія, яка підніме настрій.

Козоріг — Колісниця

З’являється можливість просунути важливу справу вперед.

⚠ Кому варто бути уважними

Телець — Сімка Пентаклів

Фінансові рішення краще приймати без поспіху.

Скорпіон — П’ятірка Мечів

Суперечки можуть зіпсувати перспективну ситуацію.

Прогноз для всіх знаків

Овен — Лицар Жезлів

Тиждень активності та нових планів.

Телець — Сімка Пентаклів

Період перегляду витрат і ресурсів.

Близнята — Маг

Ініціатива може принести результат.

Рак — Верховна Жриця

Інтуїція допоможе уникнути помилок.

Лев — Сонце

Позитивні події та підтримка.

Діва — Вісімка Пентаклів

Робота і концентрація принесуть результат.

Терези — Закохані

Можливий важливий вибір.

Скорпіон — П’ятірка Мечів

Краще уникати конфліктів.

Стрілець — Туз Жезлів

Нова ідея або старт.

Козоріг — Колісниця

Рух вперед через рішучість.

Водолій — Зірка

Нова перспектива або підтримка.

Риби — Двійка Кубків

Сприятливий період для партнерства.

Тиждень 9–15 грудня може принести важливі новини і можливості. Карти Таро показують: виграє той, хто готовий діяти і не боїться змін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.