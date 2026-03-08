ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на картах Таро на 9–15 грудня: кому тиждень принесе несподівані новини

Тиждень 9–15 грудня може принести події, які змінять звичний ритм і змусить швидко реагувати на обставини.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Гороскоп за картами Таро на 9–15 грудня вказує на період новин, важливих рішень і шансів, які з’являться там, де їх не очікували.

Головна карта тижня — Маг

Це карта ініціативи і можливостей. Вона говорить про ситуації, де результат залежить від рішучості. Тиждень може дати шанс тим, хто не боїться діяти першим.

Знаки, яким тиждень дає перевагу

Близнята — Маг

Ваші слова і дії можуть змінити ситуацію. Сприятливий період для переговорів і нових ідей.

Лев — Сонце

Тиждень позитивних новин або підтримки. Можлива подія, яка підніме настрій.

Козоріг — Колісниця

З’являється можливість просунути важливу справу вперед.

⚠ Кому варто бути уважними

Телець — Сімка Пентаклів

Фінансові рішення краще приймати без поспіху.

Скорпіон — П’ятірка Мечів

Суперечки можуть зіпсувати перспективну ситуацію.

Прогноз для всіх знаків

Овен — Лицар Жезлів
Тиждень активності та нових планів.

Телець — Сімка Пентаклів
Період перегляду витрат і ресурсів.

Близнята — Маг
Ініціатива може принести результат.

Рак — Верховна Жриця
Інтуїція допоможе уникнути помилок.

Лев — Сонце
Позитивні події та підтримка.

Діва — Вісімка Пентаклів
Робота і концентрація принесуть результат.

Терези — Закохані
Можливий важливий вибір.

Скорпіон — П’ятірка Мечів
Краще уникати конфліктів.

Стрілець — Туз Жезлів
Нова ідея або старт.

Козоріг — Колісниця
Рух вперед через рішучість.

Водолій — Зірка
Нова перспектива або підтримка.

Риби — Двійка Кубків
Сприятливий період для партнерства.

Тиждень 9–15 грудня може принести важливі новини і можливості. Карти Таро показують: виграє той, хто готовий діяти і не боїться змін.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

