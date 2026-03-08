- Дата публікації
- Астрологія
- 145
- 2 хв
Гороскоп на картах Таро на 9–15 грудня: кому тиждень принесе несподівані новини
Тиждень 9–15 грудня може принести події, які змінять звичний ритм і змусить швидко реагувати на обставини.
Гороскоп за картами Таро на 9–15 грудня вказує на період новин, важливих рішень і шансів, які з’являться там, де їх не очікували.
Головна карта тижня — Маг
Це карта ініціативи і можливостей. Вона говорить про ситуації, де результат залежить від рішучості. Тиждень може дати шанс тим, хто не боїться діяти першим.
Знаки, яким тиждень дає перевагу
Близнята — Маг
Ваші слова і дії можуть змінити ситуацію. Сприятливий період для переговорів і нових ідей.
Лев — Сонце
Тиждень позитивних новин або підтримки. Можлива подія, яка підніме настрій.
Козоріг — Колісниця
З’являється можливість просунути важливу справу вперед.
⚠ Кому варто бути уважними
Телець — Сімка Пентаклів
Фінансові рішення краще приймати без поспіху.
Скорпіон — П’ятірка Мечів
Суперечки можуть зіпсувати перспективну ситуацію.
Прогноз для всіх знаків
Овен — Лицар Жезлів
Тиждень активності та нових планів.
Телець — Сімка Пентаклів
Період перегляду витрат і ресурсів.
Близнята — Маг
Ініціатива може принести результат.
Рак — Верховна Жриця
Інтуїція допоможе уникнути помилок.
Лев — Сонце
Позитивні події та підтримка.
Діва — Вісімка Пентаклів
Робота і концентрація принесуть результат.
Терези — Закохані
Можливий важливий вибір.
Скорпіон — П’ятірка Мечів
Краще уникати конфліктів.
Стрілець — Туз Жезлів
Нова ідея або старт.
Козоріг — Колісниця
Рух вперед через рішучість.
Водолій — Зірка
Нова перспектива або підтримка.
Риби — Двійка Кубків
Сприятливий період для партнерства.
Тиждень 9–15 грудня може принести важливі новини і можливості. Карти Таро показують: виграє той, хто готовий діяти і не боїться змін.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.