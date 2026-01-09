ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на картах Таро на 9 грудня: день вибору для Близнят і момент внутрішньої сили для Скорпіонів

9 грудня на картах Таро — день, коли важливо не плисти за обставинами, а свідомо обрати позицію. Події підштовхують до рішень, навіть якщо вони не гучні.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей день несе енергію усвідомлення і внутрішнього коригування курсу. За Таро, 9 грудня підсвічує теми вибору, відповідальності та особистої сили. Для Близнят він стане днем визначення напрямку, а для Скорпіонів — моментом внутрішньої стійкості, коли не потрібно нічого доводити, достатньо бути собою.

Овен — Лицар Жезлів

День активності та імпульсу. Може з’явитися бажання діяти різко або спонтанно. Важливо спрямувати енергію в конструктивне русло.

Телець — Четвірка Пентаклів

Потреба в безпеці й контролі. День радить не триматися за старе зі страху. Стабільність — добре, але без надмірного стиснення.

Близнята — Закохані

Ключовий вибір дня. Він може стосуватися рішення, розмови або внутрішнього «так» чи «ні». Важливо бути чесними із собою.

Рак — Королева Кубків

Чутливість і емпатія. День сприятливий для щирих розмов, турботи і емоційної підтримки — як інших, так і себе.

Лев — Шістка Жезлів

Визнання і підтвердження правильного курсу. Навіть невеликий успіх сьогодні підніме впевненість у власних силах.

Діва — Вісімка Пентаклів

Зосереджена робота. День добре підходить для справ, які потребують уваги до деталей. Поступовий прогрес важливіший за швидкість.

Терези — Справедливість

День чесних рішень. Ситуація вимагатиме об’єктивності й відповідальності. Усе, що сьогодні вирішується, має довготривалі наслідки.

Скорпіон — Сила

Внутрішня стійкість і контроль над емоціями. Ви не потребуєте різких дій — ваша спокійна впевненість говорить голосніше за будь-які слова.

Стрілець — Трійка Жезлів

Погляд у майбутнє. День допомагає побачити перспективу і зрозуміти, куди рухатися далі. Добре планувати.

Козоріг — Імператор

Структура і контроль. День сприятливий для ухвалення рішень, пов’язаних із роботою, відповідальністю та довгостроковими планами.

Водолій — Паж Мечів

Новини або несподівана інформація. День вимагатиме уважності до слів і деталей. Варто більше слухати, ніж говорити.

Риби — Дев’ятка Кубків

Внутрішнє задоволення і спокій. День приносить відчуття, що ви на правильному місці, навіть якщо зовні нічого не змінюється.

9 грудня — день усвідомлених рішень. Гороскоп на картах Таро показує: для Близнят це момент вибору, для Скорпіонів — прояв внутрішньої сили, а для всіх знаків — можливість діяти не з емоцій, а з внутрішньої впевненості.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

