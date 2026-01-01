Гороскоп на картах Таро на січень 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Перший місяць року закладає фундамент усього 2025-го. За Таро, січень не вимагає негайних результатів, зате дуже чутливий до намірів, рішень і стану, з яким людина входить у новий цикл. Це час осмислення, вибору опори й відновлення після напруженого періоду. Для одних знаків січень стане місяцем стабілізації, для інших — точкою трансформації або внутрішнього вибору.

Овен — Колісниця

Січень задає імпульс руху. Ви відчуваєте готовність брати керування у свої руки, навіть якщо шлях ще не до кінця зрозумілий. Місяць підходить для постановки цілей, планування і перших рішень, які визначать темп року.

Телець — Ієрофант

Місяць структури й повернення до цінностей. Січень сприяє навчанню, формуванню стабільного режиму, роботі з традиціями або наставниками. Ви будуєте основу, яка триматиметься довго.

Близнята — Двійка Жезлів

Перед вами — вибір напрямку. Січень не про активні дії, а про стратегічне бачення. Важливо чесно визначити, куди ви хочете рухатися у 2025 році, не розпорошуючи енергію.

Рак — Королева Кубків

Січень проходить під знаком емоційної глибини. Місяць підходить для відновлення, турботи про себе і близьких, роботи з почуттями. Ваш емоційний стан стане ключем до подальших рішень.

Лев — Сонце

Яскравий і підтримуючий початок року. Січень дає ясність, оптимізм і відчуття, що ви рухаєтеся правильним шляхом. Гарний період для повернення віри у власні сили.

Діва — Вісімка Пентаклів

Місяць поступової, але ефективної праці. Навіть якщо здається, що рух повільний, саме зараз ви напрацьовуєте результат на майбутнє. Увага до деталей стане вашою перевагою.

Терези — Справедливість

Січень вимагає чесності — із собою і з іншими. Місяць розставляє акценти у питаннях вибору, домовленостей і відповідальності. Те, що буде вирішено зараз, матиме довготривалі наслідки.

Скорпіон — Смерть

Глибока трансформація. Січень остаточно закриває те, що давно втратило актуальність. Це не про втрати, а про очищення простору для нового етапу життя.

Стрілець — Туз Жезлів

Новий імпульс і внутрішній вогонь. Січень приносить ідею або бажання, яке стане відправною точкою року. Поспішати не потрібно — важливо зафіксувати напрямок.

Козоріг — Імператор

Місяць сили, контролю і відповідальності. Січень допомагає вибудувати чітку структуру: у роботі, фінансах і планах. Ви формуєте фундамент усього року.

Водолій — Зірка

Місяць відновлення і надії. Навіть після складного періоду січень повертає відчуття сенсу і віру в майбутнє. Зміни відбуваються м’яко, але у правильному напрямку.

Риби — Місяць

Інтуїтивний і чутливий період. Січень може принести сумніви або емоційну нестабільність, але саме через це ви глибше зрозумієте себе. Не варто поспішати з висновками.

Гороскоп на картах Таро показує: січень 2025 року — це місяць налаштування, а не максимальних досягнень. Повільний темп, уважність до внутрішніх процесів і чесні рішення зараз створюють міцну основу для всього року. Те, що буде закладено в січні, визначатиме подальший рух.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.