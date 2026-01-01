ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на картах Таро на січень 2025 року для всіх знаків зодіаку

Січень 2025 року на картах Таро показує повільний, але принципово важливий старт: місяць не про ривки, а про правильний напрямок і внутрішню перебудову.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Перший місяць року закладає фундамент усього 2025-го. За Таро, січень не вимагає негайних результатів, зате дуже чутливий до намірів, рішень і стану, з яким людина входить у новий цикл. Це час осмислення, вибору опори й відновлення після напруженого періоду. Для одних знаків січень стане місяцем стабілізації, для інших — точкою трансформації або внутрішнього вибору.

Овен — Колісниця

Січень задає імпульс руху. Ви відчуваєте готовність брати керування у свої руки, навіть якщо шлях ще не до кінця зрозумілий. Місяць підходить для постановки цілей, планування і перших рішень, які визначать темп року.

Телець — Ієрофант

Місяць структури й повернення до цінностей. Січень сприяє навчанню, формуванню стабільного режиму, роботі з традиціями або наставниками. Ви будуєте основу, яка триматиметься довго.

Близнята — Двійка Жезлів

Перед вами — вибір напрямку. Січень не про активні дії, а про стратегічне бачення. Важливо чесно визначити, куди ви хочете рухатися у 2025 році, не розпорошуючи енергію.

Рак — Королева Кубків

Січень проходить під знаком емоційної глибини. Місяць підходить для відновлення, турботи про себе і близьких, роботи з почуттями. Ваш емоційний стан стане ключем до подальших рішень.

Лев — Сонце

Яскравий і підтримуючий початок року. Січень дає ясність, оптимізм і відчуття, що ви рухаєтеся правильним шляхом. Гарний період для повернення віри у власні сили.

Діва — Вісімка Пентаклів

Місяць поступової, але ефективної праці. Навіть якщо здається, що рух повільний, саме зараз ви напрацьовуєте результат на майбутнє. Увага до деталей стане вашою перевагою.

Терези — Справедливість

Січень вимагає чесності — із собою і з іншими. Місяць розставляє акценти у питаннях вибору, домовленостей і відповідальності. Те, що буде вирішено зараз, матиме довготривалі наслідки.

Скорпіон — Смерть

Глибока трансформація. Січень остаточно закриває те, що давно втратило актуальність. Це не про втрати, а про очищення простору для нового етапу життя.

Стрілець — Туз Жезлів

Новий імпульс і внутрішній вогонь. Січень приносить ідею або бажання, яке стане відправною точкою року. Поспішати не потрібно — важливо зафіксувати напрямок.

Козоріг — Імператор

Місяць сили, контролю і відповідальності. Січень допомагає вибудувати чітку структуру: у роботі, фінансах і планах. Ви формуєте фундамент усього року.

Водолій — Зірка

Місяць відновлення і надії. Навіть після складного періоду січень повертає відчуття сенсу і віру в майбутнє. Зміни відбуваються м’яко, але у правильному напрямку.

Риби — Місяць

Інтуїтивний і чутливий період. Січень може принести сумніви або емоційну нестабільність, але саме через це ви глибше зрозумієте себе. Не варто поспішати з висновками.

Гороскоп на картах Таро показує: січень 2025 року — це місяць налаштування, а не максимальних досягнень. Повільний темп, уважність до внутрішніх процесів і чесні рішення зараз створюють міцну основу для всього року. Те, що буде закладено в січні, визначатиме подальший рух.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать завершення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
15
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie