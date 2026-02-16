Гороскоп на коридор затемнень 17 лютого – 3 березня: кому зі знаків зодіаку доля готує різкі повороти

Коридор затемнень / © ТСН.ua

Період від 17 лютого до 3 березня астрологи називають одним із найнапруженіших у році, адже коридор затемнень нібито запускає події, які можуть різко змінити плани, стосунки та навіть життєвий напрям.

Овен

На вас чекає переосмислення планів. Можлива новина щодо роботи або фінансів. Не поспішайте з рішеннями — виграє той, хто прораховує кроки.

Телець

Теми стосунків виходять на перший план. Можливі відверті розмови або повернення людей із минулого. Чесність із собою стане ключем.

Близнята

Один із найбільш доленосних періодів для вас. Можливі зміни у роботі, місці проживання або колі спілкування. Старе поступатиметься новому.

Рак

Емоції можуть загострюватися. Важливо не приймати рішень у стані образи. Період добре підходить для завершення незакритих справ.

Лев

Можливі фінансові питання або несподівані витрати. Водночас з’являється шанс змінити джерело доходу.

Діва

Ви у центрі змін. Коридор затемнень може принести поворот у стосунках або кар’єрі. Деякі союзи можуть завершитися, щоб звільнити місце новим.

Терези

Період покаже, де ви перевтомилися. Організм і психіка потребують турботи. Добрий час відмовитися від зайвого навантаження.

Скорпіон

Тема кохання і творчості активується. Можливі нові знайомства або переосмислення почуттів. Довіряйте інтуїції.

Стрілець

Зміни можуть торкнутися дому або родини. Можливі новини про переїзд чи сімейні рішення. Головне — не діяти згарячу.

Козоріг

Період принесе важливі розмови та новини. Інформація, отримана зараз, може змінити ваші плани на рік уперед.

Водолій

Фінансова тема стає ключовою. Можливі нові можливості заробітку або перегляд бюджету.

Риби

Ви разом із Дівами відчуєте коридор затемнень найсильніше. Починається особистий етап оновлення. Можливі доленосні рішення щодо майбутнього.

Коридор затемнень — не про страх, а про очищення простору для нового. Добре завершувати старі справи, відпускати зайве і слухати внутрішні сигнали.

Водночас варто пам’ятати: астрологія не має наукового підтвердження, а рішення слід ухвалювати зважено.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.