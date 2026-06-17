Гороскоп на літнє сонцестояння 21 червня 2026 року: що найдовший день року принесе кожному знаку зодіаку

Літнє сонцестояння / © ТСН.ua

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21 червня настане літнє сонцестояння — один з найпотужніших енергетичних моментів року, коли Сонце досягає піку своєї сили. Астрологи вважають, що цей день здатен запускати важливі внутрішні трансформації, завершувати старі цикли та відкривати нові можливості. Для кожного знака зодіаку він проявиться по-різному.

Овен

Для вас сонцестояння стане днем дії. З’явиться бажання швидко рухатися вперед, змінювати роботу, ухвалювати сміливі рішення. Головне — не поспішати там, де потрібна стратегія.

Телець

День змусить переглянути ставлення до стабільності та фінансів. Ви можете несподівано усвідомити, від чого настав час відмовитися заради майбутнього зростання.

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Близнята

На перший план виходить спілкування. Сонцестояння принесе важливі новини, нові знайомства або розмову, яка змінить ваші найближчі плани.

Рак

Емоції будуть особливо сильними. Це гарний день, щоб побути наодинці, відновити сили та чесно відповісти собі, чого ви хочете насправді.

Лев

Ваш період сили наближається, а сонцестояння стане початком нового етапу. Ви відчуєте прилив упевненості, харизми та бажання проявляти себе у світі.

Діва

Зірки радять звернути увагу на здоров’я і внутрішній баланс. День добре підходить для завершення справ, наведення ладу в думках і побуті.

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Терези

Сонцестояння відкриває для вас тему стосунків. Можливе переосмислення дружби, партнерства або романтичних зв’язків. Важливо говорити відверто.

Скорпіон

Цей день принесе глибокі усвідомлення. Ви можете побачити приховані мотиви людей або зрозуміти, який напрямок життя більше не працює для вас.

Стрілець

З’явиться сильне бажання руху, свободи та нових вражень. Гарний момент для планування подорожей, навчання або рішень, які давно відкладалися.

Козоріг

У центрі уваги — кар’єра та гроші. Сонцестояння може показати, де ви витрачаєте сили неефективно і що настав час будувати по-новому.

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Водолій

День відкриє новий внутрішній цикл. Ви відчуєте потребу змінити оточення, відпустити старі переконання або розпочати щось принципово нове.

Риби

Для вас це період посилення інтуїції. Важливими можуть стати сни, випадкові зустрічі чи внутрішні передчуття. Варто довіряти собі більше, ніж порадам інших.

Порада дня для всіх знаків зодіаку

Літнє сонцестояння — момент оновлення. Добре завершувати старі історії, дякувати за пройдений шлях і формувати наміри на другу половину року.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які традиції та обряди здавна проводили українці в найдовший день року.

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