Гороскоп на місячне затемнення 7 вересня 2025 року: що чекає всі знаки зодіаку

7 вересня 2025 року відбудеться місячне затемнення у знаку Риб. Це явище підсвітить питання емоцій, підсвідомих страхів, відпускання минулого і пошуку гармонії між матеріальним та духовним. Енергія затемнення може викликати емоційні хвилі, підсилити інтуїцію та відкрити приховані істини. Це сприятливий час для очищення, відпускання залежностей і переосмислення власного життєвого шляху.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен

Це затемнення підштовхне Овнів заглянути вглиб себе. Ви відчуєте потребу в самотності та духовному очищенні. Час позбутися старих образ і непотрібних страхів.

Телець

У фокусі опиняться друзі та колективні справи. Ви зможете зрозуміти, хто є вашими справжніми союзниками, а з ким варто попрощатися. Можливі зміни у планах на майбутнє.

Близнята

Близнюки відчують тиск у кар’єрній сфері. Можливі зміни у професійному статусі чи напрямку діяльності. Це шанс зробити крок до більшої реалізації.

Рак

Для Раків затемнення відкриє тему подорожей, навчання та духовного розвитку. Час відмовитися від обмежуючих переконань і розширити горизонти.

Лев

У Левів акцент на фінансах і питаннях довіри. Ви зможете відпустити матеріальні страхи, які стримували вас. Час працювати з емоційною глибиною.

Діва

Для Дів затемнення стане переломним у стосунках. Можливе завершення старих союзів і початок нових. Зверніть увагу на баланс між «я» та «ми».

Терези

Увага Терезів буде прикута до здоров’я і роботи. Це добрий час для відмови від шкідливих звичок, перегляду режиму та пошуку нових способів ефективності.

Скорпіон

Скорпіони відчують потужний творчий поштовх. Але також затемнення може підняти питання любові та дітей. Можливі зміни у романтичних стосунках.

Стрілець

Для Стрільців головним стане дім і сім’я. Ви відчуєте потребу відпустити минуле, яке тягнуло назад. Час будувати власний простір стабільності.

Козоріг

Козорогам затемнення принесе переосмислення у спілкуванні та навчанні. Важливі розмови, документи або нові знання допоможуть відкрити двері в майбутнє.

Водолій

У Водоліїв затемнення торкнеться фінансів і цінностей. Ви переглянете, що для вас справді важливо, і зможете позбутися матеріальних залежностей.

Риби

Це затемнення особливе саме для Риб — воно змінить ваш образ себе та ваш шлях. Можливий кардинальний перелом у житті, нові починання та відмова від старих ролей.

Місячне затемнення 7 вересня 2025 року у Рибах стане моментом внутрішнього очищення і відпускання старих сценаріїв. Для одних знаків воно відкриє нові горизонти у кар’єрі, для інших — принесе зміни у стосунках чи фінансах. Це час глибокої трансформації, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, відпустити непотрібне і зробити простір для нового. Саме в ці дні закладається основа для подій найближчих місяців.

