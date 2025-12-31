Гороскоп на січень 2026 року: що чекає на всі знаки зодіаку цього місяця

Астропрогноз на 01.2026 / © Associated Press

Реклама

Для всіх 12 знаків зодіаку січень обіцяє бути сповненим сюрпризів. Овен, Телець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козоріг, Водолій чи Риби — радимо дізнатися, що саме підготував для вас сьогоднішній гороскоп.

Попереду насичений місяць, який для всіх знаків може означати виклики, нові можливості та приємні миті, прогнозує астрологиня Jeanene T. Gordon (Джинін Т. Гордон).

«Незалежно від вашого знака зодіаку, це буде день емоцій і несподіванок, тож важливо знати, як до нього підготуватися», — пише

Реклама

Гороскоп для Овна (21 березня-19 квітня)

Овен — знак, який чітко знає, чого хоче, і готовий йти до мети. Така позиція зіграє вам на руку. Наполегливість, амбіції та лідерські якості допоможуть реалізувати плани. Ви почуватиметеся впевненішими, рішучішими та креативнішими, ніж будь-коли. Не зволікайте — використовуйте можливості та довіряйте інтуїції.

Гороскоп на січень для Тельця (21 квітня-21 травня)

Дорогі Тельці, цей місяць буде сповнений можливостей. Перед вами відкриються нові шанси для розвитку та досягнення цілей. Атмосфера сприятлива для співпраці, компромісів і примирення різних точок зору. Скористайтеся січнем 2026 року, щоб заявити про себе та просунутися вперед.

Гороскоп для Близнюків (21 травня-20 червня)

Близнюки готові до змін. Новизна й невідомість заряджають вас позитивною енергією. Не бійтеся ризикувати та пробувати щось нове. Водночас важливо приймати власні помилки й робити з них висновки. Дайте волю креативності — саме адаптивність допоможе знайти внутрішню рівновагу.

Гороскоп для Рака (21 червня-22 липня)

Раки відомі своєю чутливістю та турботою. Ваша інтуїція у січні — особливо сильна й допоможе ухвалити правильні рішення. Використовуйте емпатію, щоб краще зрозуміти інших. Місяць сприятливий для співпраці — партнери можуть поділитися цінною інформацією. Відчуйте вдячність і знайдіть час для єднання з природою.

Реклама

Гороскоп на січень для Лева (23 липня-22 серпня)

Дорогі Леви, це чудовий час для нових знайомств і можливостей. Ви сповнені енергії та творчого натхнення, готові до нових викликів. Зміцнюйте стосунки з близькими, розважайтеся та заводьте корисні контакти. Ваша харизма допоможе привернути увагу й досягти бажаного.

Гороскоп для Діви (24 серпня-22 вересня)

Діви відчують потужну позитивну енергію. Ви уважні до інших і вмієте передбачати їхні потреби. Це ідеальний момент для реалізації планів і мрій. Не бійтеся діяти — підтримка вам гарантована. Цінуйте вдалий період і використовуйте його максимально.

Гороскоп на місяць для Терезів (23 вересня- 22 жовтня)

Для Терезів місяць буде насичений відкриттями та шансами. Ви відкриті до нового досвіду, тож сміливо рухайтеся вперед. Вміння слухати й розуміти інших допоможе швидко розв’язати питання. Прислухайтеся до власних емоцій — вони підкажуть правильний шлях.

Гороскоп для Скорпіона (24 жовтня-22 листопада)

Скорпіони зможуть упоратися навіть із непростими ситуаціями. Проникливість і здатність ухвалювати зважені рішення допоможуть вийти переможцями. Можливо, доведеться зробити нестандартний вибір — довіртеся інтуїції, згодом ви зрозумієте його правильність.

Реклама

Гороскоп на січень для Стрільця (23 листопада-21 грудня)

Дорогі Стрільці, ваш оптимізм і ентузіазм на піку. Ви будете схильні шукати перспективні можливості й обдумано ризикувати. Не засмучуйтеся через дрібні невдачі — вони стануть сходинкою до успіху. Місяць сприятливий для планування майбутніх звершень.

Гороскоп для Козорога (22 грудня-20 січня)

Для Козорогів січень особливо сприятливий. Висока мотивація та рішучість допоможуть подолати будь-які перешкоди. Дайте волю творчості та не проґавте шансів проявити себе. Сміливі, але продумані кроки принесуть відчутні результати.

Гороскоп на місяць для Водолія (21 січня-19 лютого)

Водолії, не бійтеся починати нове! Січень обіцяє бути дуже перспективним. Ініціативність і креативність допоможуть досягти цілей і здивувати навіть самих себе. Довіряйте інтуїції — результати приємно здивують.

Гороскоп для Риб (20 лютого-20 березня)

Риби перебувають на важливому життєвому повороті. Якщо ви ще не впевнені у напрямку — не поспішайте. Терпіння зараз стане вашою силою. Зберігайте відкритість до нових ідей — несподівані рішення допоможуть відчути впевненість і знайти правильний шлях.

Реклама

Нагадаємо, астрологи прогнозують одному зі знаків зодіаку рік кардинальних змін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.