Гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку: кому варто сказати правду, а на кого чекають зміни

Гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку / © Credits

Реклама

Цього тижня зірки радять знакам зодіаку уважніше прислухатися до власних почуттів, переглянути деякі рішення та не боятися змін. Для одних настане час відвертих розмов, тоді як іншим доведеться змінити плани або переосмислити звичні погляди.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Реклама

Овен

Не все, що Овни думають про себе, цього тижня збігатиметься з реальністю. Навіть невелика невідповідність може змусити їх по-новому поглянути на звичні речі.

Реклама

Утім, поспішати з рішеннями не потрібно. Астрологи радять спочатку переглянути свої погляди, а вже потім поступово вносити необхідні корективи.

Телець

Те, що добігає кінця, може несподівано нагадати Тельцям про переживання, які вони вважали залишеними в минулому. Цього тижня давні емоції знову можуть вийти на перший план.

Місяць у їхньому знаку сприяє прояву того, що раніше залишалося прихованим. Замість намагань спрямувати події у бажане русло краще дозволити собі відчути ці переживання.

Близнюки

Навіть ретельно продумані плани Близнюків цього тижня можуть змінитися. Уран внесе несподівані корективи саме тоді, коли подальший розвиток подій здаватиметься цілком зрозумілим.

Реклама

Проте незручна зміна обставин не обов’язково виявиться марною. За нею може стояти цікава ідея або новий зв’язок. Тому головна порада для Близнюків — не втрачати допитливості.

Рак

Замість того щоб намагатися впливати на почуття оточення, Ракам варто розібратися у власних реакціях. Особливої уваги цього тижня потребуватимуть емоції, пов’язані з домашнім оточенням.

Прагнення піклуватися про інших може бути сильним, однак власні потреби не менш важливі. Астрологи радять не залишати їх поза увагою.

Лев

Бажання Левів якомога швидше покласти край суперечці цього тижня може лише посилити напруження. Причина можливого конфлікту полягатиме не обов’язково в самій ситуації, а й у прагненні негайно її владнати.

Реклама

Марс у знаку Лева підсилюватиме нетерплячість. Проте іноді достатньо трохи сповільнитися, щоб знизити градус напруги.

Діва

Цього тижня Дівам не варто гнатися за зовнішніми ознаками успіху. Значно більше для їхньої самооцінки матиме послідовність у звичних справах і відчуття стабільності.

Навіть найменші зобов’язання перед собою заслуговують на увагу. Виконання таких обіцянок може здаватися буденним, проте з часом принесе вагоміші результати.

Терези

Наскільки справедливими є взаємини з близькими? Саме над цим питанням Терезам варто замислитися цього тижня. Ретроградна Венера входить у їхній знак, привертаючи увагу до порушеної рівноваги у стосунках.

Астрологи радять не оминати увагою наявні розбіжності. Важливо зрозуміти, де саме зник баланс, і бути готовими відновлювати його разом.

Скорпіон

Для Скорпіонів цей тиждень стане своєрідною межею між завершенням і початком. Те, що раніше сприймалося як беззаперечна істина, тепер може потребувати переоцінки.

Певні процеси природним чином добігатимуть кінця. Водночас відверта й змістовна розмова допоможе представникам знака краще усвідомити, чого вони насправді прагнуть.

Стрілець

Не обов’язково мати чіткий план, щоб відкрити для себе щось корисне. Стрільцям цього тижня достатньо йти за власною цікавістю, яка може привести їх до нових знайомств.

Такі зв’язки виникатимуть із простого інтересу, без особливих задумів. Астрологи радять не вимагати від нових знань негайної користі та дозволити собі просто насолоджуватися ними.

Козоріг

Спроби тримати все під контролем цього тижня можуть лише ускладнити Козорогам розв’язання суперечностей. Особливо це стосується розбіжностей у сімейному колі та на роботі.

Значно швидше знайти порозуміння допоможе готовність прийняти ситуацію такою, якою вона є. Навіть якщо певні обставини викликають розгубленість, не варто вважати це поразкою. Такі моменти можуть допомогти глибше розібратися в тому, що відбувається.

Водолій

Давнє переконання Водоліїв цього тижня може не витримати перевірки. Плутон у їхньому знаку вказує на те, що настав час для змін у тому, що вже готове до оновлення.

Цей процес не обов’язково буде комфортним. Однак астрологи закликають не лякатися неприємних відчуттів, адже вони можуть супроводжувати початок чогось чудового.

Риби

Рибам цього тижня доведеться уважніше прислухатися до власного серця. Відверта розмова допоможе зіставити справжні бажання з тим, на що вони погоджувалися останнім часом.

Прагнення уникнути суперечок зараз не повинне переважати потребу в емоційній безпеці. Тому представникам знака варто насамперед зважати на власні почуття.

Навіть якщо сказати правду здається ризикованим, астрологи радять Рибам не відмовлятися від щирості.

Нагадаємо, для деяких знаків китайського зодіаку 24 жовтня стане початком позитивних змін. За прогнозом астрологів, проблеми, які тривалий час не давали спокою, нарешті почнуть відступати.

Новини партнерів

Новини партнерів