Гороскоп Таро на 11 серпня 2025 року: оновлення для Раків, гармонія для Терезів

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Карти Таро на цей день говорять про важливий момент: відкриття нового, заснованого на ясності та внутрішньому спокої. Це можливість рухатися далі, спираючись не лише на логіку, але й на емоційний баланс.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Інтерпретації карт для знаків зодіаку

Овен — Диявол

Сьогодні — час звільнитися від старих звичок. Можливо, блоки в емоціях стримували вас — настав момент розірвати їх.

Телець — Трійка мечів (перевернута)

Емоційне загоєння в процесі: хоча спогади можуть ще боліти, кожен наступний день відновлює вас.

Близнята — Вісімка жезлів

Події набирають темп. Ймовірні швидкі зрушення, тож будьте готові діяти оперативно.

Рак — Королева жезлів

Ваша харизма та впевненість сьогодні — це не лише ваш ресурс, а й ключ до натхнення інших.

Лев — Лицар кубків

Нові почуття чи творчі імпульси можуть увійти у ваше життя неочікувано й принести значну радість.

Діва — Смерть

Завершення — це початок. Будьте готові до трансформацій, які ведуть до нового стану.

Терези — П’ятірка мечів (перевернута)

Сьогодні є шанс завершити конфлікт і зберегти гідність. Уміння відпускати — ваша сила.

Скорпіон — Світ

Цикл завершується — і це не кінець, а перемога. Відчуйте, наскільки далеко ви зайшли.

Стрілець — Десятка кубків (перевернута)

Ідеальна картина близькості може виглядати інакше. Не критикуйте ідеал — створюйте щирі зв’язки.

Козоріг — Туз мечів (перевернутий)

Момент для внутрішньої рефлексії. Можливо, поточні думки закривають вам шлях до ясності.

Водолій — Трійка пентаклів (перевернута)

Відчуйте важливість командної роботи. Можливо, нехтування допомогою гальмує ваш рух уперед.

Риби — Туз мечів (прямий)

Ясність приходить — слова, ідеї та думки стають вашим інструментом для змін.

11 серпня — день, коли потрібно об'єднати ясність мислення з емоційною глибиною. Карти пропонують нарешті рухатися далі, зціленими й усвідомленими.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.