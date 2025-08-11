ТСН у соціальних мережах

Гороскоп Таро на 11 серпня 2025 року: оновлення для Раків, гармонія для Терезів

У цей день, коли Меркурій нарешті рухається вперед, Таро підказує: приймайте зміни з усмішкою і довіряйте внутрішньому темпу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Карти Таро на цей день говорять про важливий момент: відкриття нового, заснованого на ясності та внутрішньому спокої. Це можливість рухатися далі, спираючись не лише на логіку, але й на емоційний баланс.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Інтерпретації карт для знаків зодіаку

  • ОвенДиявол
    Сьогодні — час звільнитися від старих звичок. Можливо, блоки в емоціях стримували вас — настав момент розірвати їх.

  • ТелецьТрійка мечів (перевернута)
    Емоційне загоєння в процесі: хоча спогади можуть ще боліти, кожен наступний день відновлює вас.

  • БлизнятаВісімка жезлів
    Події набирають темп. Ймовірні швидкі зрушення, тож будьте готові діяти оперативно.

  • РакКоролева жезлів
    Ваша харизма та впевненість сьогодні — це не лише ваш ресурс, а й ключ до натхнення інших.

  • ЛевЛицар кубків
    Нові почуття чи творчі імпульси можуть увійти у ваше життя неочікувано й принести значну радість.

  • ДіваСмерть
    Завершення — це початок. Будьте готові до трансформацій, які ведуть до нового стану.

  • ТерезиП’ятірка мечів (перевернута)
    Сьогодні є шанс завершити конфлікт і зберегти гідність. Уміння відпускати — ваша сила.

  • СкорпіонСвіт
    Цикл завершується — і це не кінець, а перемога. Відчуйте, наскільки далеко ви зайшли.

  • СтрілецьДесятка кубків (перевернута)
    Ідеальна картина близькості може виглядати інакше. Не критикуйте ідеал — створюйте щирі зв’язки.

  • КозорігТуз мечів (перевернутий)
    Момент для внутрішньої рефлексії. Можливо, поточні думки закривають вам шлях до ясності.

  • ВодолійТрійка пентаклів (перевернута)
    Відчуйте важливість командної роботи. Можливо, нехтування допомогою гальмує ваш рух уперед.

  • РибиТуз мечів (прямий)
    Ясність приходить — слова, ідеї та думки стають вашим інструментом для змін.

11 серпня — день, коли потрібно об'єднати ясність мислення з емоційною глибиною. Карти пропонують нарешті рухатися далі, зціленими й усвідомленими.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

