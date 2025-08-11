- Дата публікації
Гороскоп Таро на 11 серпня 2025 року: оновлення для Раків, гармонія для Терезів
У цей день, коли Меркурій нарешті рухається вперед, Таро підказує: приймайте зміни з усмішкою і довіряйте внутрішньому темпу.
Карти Таро на цей день говорять про важливий момент: відкриття нового, заснованого на ясності та внутрішньому спокої. Це можливість рухатися далі, спираючись не лише на логіку, але й на емоційний баланс.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Інтерпретації карт для знаків зодіаку
Овен — Диявол
Сьогодні — час звільнитися від старих звичок. Можливо, блоки в емоціях стримували вас — настав момент розірвати їх.
Телець — Трійка мечів (перевернута)
Емоційне загоєння в процесі: хоча спогади можуть ще боліти, кожен наступний день відновлює вас.
Близнята — Вісімка жезлів
Події набирають темп. Ймовірні швидкі зрушення, тож будьте готові діяти оперативно.
Рак — Королева жезлів
Ваша харизма та впевненість сьогодні — це не лише ваш ресурс, а й ключ до натхнення інших.
Лев — Лицар кубків
Нові почуття чи творчі імпульси можуть увійти у ваше життя неочікувано й принести значну радість.
Діва — Смерть
Завершення — це початок. Будьте готові до трансформацій, які ведуть до нового стану.
Терези — П’ятірка мечів (перевернута)
Сьогодні є шанс завершити конфлікт і зберегти гідність. Уміння відпускати — ваша сила.
Скорпіон — Світ
Цикл завершується — і це не кінець, а перемога. Відчуйте, наскільки далеко ви зайшли.
Стрілець — Десятка кубків (перевернута)
Ідеальна картина близькості може виглядати інакше. Не критикуйте ідеал — створюйте щирі зв’язки.
Козоріг — Туз мечів (перевернутий)
Момент для внутрішньої рефлексії. Можливо, поточні думки закривають вам шлях до ясності.
Водолій — Трійка пентаклів (перевернута)
Відчуйте важливість командної роботи. Можливо, нехтування допомогою гальмує ваш рух уперед.
Риби — Туз мечів (прямий)
Ясність приходить — слова, ідеї та думки стають вашим інструментом для змін.
11 серпня — день, коли потрібно об'єднати ясність мислення з емоційною глибиною. Карти пропонують нарешті рухатися далі, зціленими й усвідомленими.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
