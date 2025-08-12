Гороскоп Таро на 12 серпня 2025 року: ясність для Раків, енергійне оновлення для Стрільців

Карти Таро / © ТСН.ua

12 серпня — момент, коли поєднуються серце і віра, коли треба діяти, спираючись на внутрішню чуттєвість. Енергія дня відкриває двері для оновлення, тому діяти — сьогодні означає діяти в моменті, підказують карти Таро.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Щоденний прогноз для знаків зодіаку

Овен — Лицар жезлів

Енергія спрямована на стрімкий рух вперед. Зробіть перший сміливий крок — імпульс може відкрити нові перспективи.

Телець — Король кубків

Ваш емоційний інтелект сьогодні — ваш головний ресурс. Ви здатні підтримати інших, не втрачаючи себе.

Близнята — Сонце (перевернутий)

Обережно зі самовпевненістю. День закликає залишатися смиренними, навіть якщо усе складається вдало.

Рак — Туз пентаклів

Нові можливості, пов’язані з фінансами або домашнім середовищем — вам відкривається шлях до стабільного зростання.

Лев — П’ятірка мечів (перевернута)

Конфлікти слабшають — настав час відпустити образи і зосередитися на тому, що дійсно має значення.

Діва — Справедливість

День для об’єктивного оцінювання ситуацій. Чесність і справедливість — ваша найбільша сила.

Терези — Паж кубків

Емоційна новина або творчий стимул можуть з’явитись несподівано — відкрите серце підштовхує до натхнення.

Скорпіон — Паж жезлів (перевернутий)

Уникайте поспішних рішень. Задоволення імпульсивності може обернутись втратами. Дайте ідеї визріти.

Стрілець — Сімка кубків

Ілюзії можуть відвертати вас від правильного вибору. Обирайте те, що резонує глибоко — тоді дія матиме силу.

Козоріг — Дев’ятка пентаклів

Самостійність та власні досягнення приносять внутрішнє задоволення. Ви готові насолодитися плодами праці.

Водолій — Верховна жриця (перевернута)

Будьте обережні з підсвідомими сигналами — вони можуть вас вводити в оману. Цінність — у відкритості розуму.

Риби — Десятка Кубків (перевернута)

Здається, щось порушило гармонію стосунків. Сьогодні варто приділити час для діалогу і взаєморозуміння.

12 серпня — день, коли м'яка любов і мудра рішучість мають однакову силу. Карти Таро закликають поєднувати серце із розумом, тоді цей день відкриє для вас справжні можливості. Знаходьте баланс — і прийде результат.

