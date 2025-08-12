ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
2 хв

Гороскоп Таро на 12 серпня 2025 року: ясність для Раків, енергійне оновлення для Стрільців

Цього дня Венера зіткнеться з Юпітером у знаку Раку — потужний енергетичний союз любові й удачі. Карти Таро підказують: дозвольте емоційній щедрості вести ваші дії, і цей день принесе суттєві зрушення у стосунках і справах.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

12 серпня — момент, коли поєднуються серце і віра, коли треба діяти, спираючись на внутрішню чуттєвість. Енергія дня відкриває двері для оновлення, тому діяти — сьогодні означає діяти в моменті, підказують карти Таро.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Щоденний прогноз для знаків зодіаку

  • ОвенЛицар жезлів
    Енергія спрямована на стрімкий рух вперед. Зробіть перший сміливий крок — імпульс може відкрити нові перспективи.

  • ТелецьКороль кубків
    Ваш емоційний інтелект сьогодні — ваш головний ресурс. Ви здатні підтримати інших, не втрачаючи себе.

  • БлизнятаСонце (перевернутий)
    Обережно зі самовпевненістю. День закликає залишатися смиренними, навіть якщо усе складається вдало.

  • РакТуз пентаклів
    Нові можливості, пов’язані з фінансами або домашнім середовищем — вам відкривається шлях до стабільного зростання.

  • ЛевП’ятірка мечів (перевернута)
    Конфлікти слабшають — настав час відпустити образи і зосередитися на тому, що дійсно має значення.

  • ДіваСправедливість
    День для об’єктивного оцінювання ситуацій. Чесність і справедливість — ваша найбільша сила.

  • ТерезиПаж кубків
    Емоційна новина або творчий стимул можуть з’явитись несподівано — відкрите серце підштовхує до натхнення.

  • СкорпіонПаж жезлів (перевернутий)
    Уникайте поспішних рішень. Задоволення імпульсивності може обернутись втратами. Дайте ідеї визріти.

  • СтрілецьСімка кубків
    Ілюзії можуть відвертати вас від правильного вибору. Обирайте те, що резонує глибоко — тоді дія матиме силу.

  • КозорігДев’ятка пентаклів
    Самостійність та власні досягнення приносять внутрішнє задоволення. Ви готові насолодитися плодами праці.

  • ВодолійВерховна жриця (перевернута)
    Будьте обережні з підсвідомими сигналами — вони можуть вас вводити в оману. Цінність — у відкритості розуму.

  • РибиДесятка Кубків (перевернута)
    Здається, щось порушило гармонію стосунків. Сьогодні варто приділити час для діалогу і взаєморозуміння.

12 серпня — день, коли м'яка любов і мудра рішучість мають однакову силу. Карти Таро закликають поєднувати серце із розумом, тоді цей день відкриє для вас справжні можливості. Знаходьте баланс — і прийде результат.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie