- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 183
- Час на прочитання
- 2 хв
Гороскоп Таро на 12 серпня 2025 року: ясність для Раків, енергійне оновлення для Стрільців
Цього дня Венера зіткнеться з Юпітером у знаку Раку — потужний енергетичний союз любові й удачі. Карти Таро підказують: дозвольте емоційній щедрості вести ваші дії, і цей день принесе суттєві зрушення у стосунках і справах.
12 серпня — момент, коли поєднуються серце і віра, коли треба діяти, спираючись на внутрішню чуттєвість. Енергія дня відкриває двері для оновлення, тому діяти — сьогодні означає діяти в моменті, підказують карти Таро.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Щоденний прогноз для знаків зодіаку
Овен — Лицар жезлів
Енергія спрямована на стрімкий рух вперед. Зробіть перший сміливий крок — імпульс може відкрити нові перспективи.
Телець — Король кубків
Ваш емоційний інтелект сьогодні — ваш головний ресурс. Ви здатні підтримати інших, не втрачаючи себе.
Близнята — Сонце (перевернутий)
Обережно зі самовпевненістю. День закликає залишатися смиренними, навіть якщо усе складається вдало.
Рак — Туз пентаклів
Нові можливості, пов’язані з фінансами або домашнім середовищем — вам відкривається шлях до стабільного зростання.
Лев — П’ятірка мечів (перевернута)
Конфлікти слабшають — настав час відпустити образи і зосередитися на тому, що дійсно має значення.
Діва — Справедливість
День для об’єктивного оцінювання ситуацій. Чесність і справедливість — ваша найбільша сила.
Терези — Паж кубків
Емоційна новина або творчий стимул можуть з’явитись несподівано — відкрите серце підштовхує до натхнення.
Скорпіон — Паж жезлів (перевернутий)
Уникайте поспішних рішень. Задоволення імпульсивності може обернутись втратами. Дайте ідеї визріти.
Стрілець — Сімка кубків
Ілюзії можуть відвертати вас від правильного вибору. Обирайте те, що резонує глибоко — тоді дія матиме силу.
Козоріг — Дев’ятка пентаклів
Самостійність та власні досягнення приносять внутрішнє задоволення. Ви готові насолодитися плодами праці.
Водолій — Верховна жриця (перевернута)
Будьте обережні з підсвідомими сигналами — вони можуть вас вводити в оману. Цінність — у відкритості розуму.
Риби — Десятка Кубків (перевернута)
Здається, щось порушило гармонію стосунків. Сьогодні варто приділити час для діалогу і взаєморозуміння.
12 серпня — день, коли м'яка любов і мудра рішучість мають однакову силу. Карти Таро закликають поєднувати серце із розумом, тоді цей день відкриє для вас справжні можливості. Знаходьте баланс — і прийде результат.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
