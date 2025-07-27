Гороскоп Таро на 27 липня 2025 року: Тельцям — новий старт, а Левам — підтримка близьких

Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро — це не передбачення у класичному розумінні, а дзеркало, яке відображає наші емоції, наміри, страхи й потенціал. Вони допомагають знайти правильні рішення, вказуючи на глибинні процеси, які ми часто не помічаємо у повсякденній метушні. Гороскоп Таро на 27 липня — це можливість зупинитися, відчути себе й подивитися вглиб.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта дня: Лицар кубків

Сьогодні варто довіритися серцю. Вас може чекати приємна розмова, натхнення або навіть романтичний імпульс. Уважно слухайте — слова матимуть глибший зміст, ніж здається на перший погляд.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта дня: Дурень

Ви стоїте на порозі нового етапу. Час вийти за межі звичного, ризикнути і дати шанс невідомому. Головне — залишайтеся відкритими, навіть якщо не все зрозуміло з першого кроку.

Близнята (21 травня — 20 червня)

Карта дня: Дев’ятка мечів

Тривожні думки можуть затуманити ранок, але більшість страхів — у вашій уяві. Замість самокритики спробуйте зосередитися на фактах і підтримати себе добрим словом.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта дня: Двійка пентаклів

Ви балансуєте між кількома важливими справами. День вимагає гнучкості, здатності адаптуватися та жонглювати пріоритетами без втрати внутрішнього спокою.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта дня: Шістка кубків

Сьогоднішні події нагадають про цінність простих речей — спогадів, сімейної підтримки, дитячої довіри. Проведіть час із тими, хто дає вам тепло.

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Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта дня: Вежа

Неочікувані зміни або зрушення можуть вибити ґрунт з-під ніг. Але руйнація — це не кінець, а початок нового. Після падіння — шанс збудувати щось міцніше.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта дня: Королева мечів

Чіткість думки й рішучість будуть вашими союзниками. Не бійтеся бути прямими — сьогодні краще назвати речі своїми іменами, ніж залишати натяки.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта дня: Вісімка пентаклів

Робота над собою, деталями чи довгостроковим проєктом дасть плоди. День для зосередженості, навчання і вкладення зусиль у справи, які ви справді цінуєте.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта дня: Помірність

Час уповільнитися. Не поспішайте з висновками, дайте подіям визріти. Баланс, внутрішня гармонія й терпіння принесуть більше, ніж імпульсивність.

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Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Карта дня: Туз жезлів

Енергія початку буквально витає навколо. Можливий прорив у справі, нове натхнення або ясність щодо того, чого ви справді хочете. Не втратьте цей шанс.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта дня: Четвірка мечів

День потребує відпочинку, осмислення та тиші. Не поспішайте з відповідями — дайте собі час усе обдумати. Ваша сила — у паузі.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта дня: Сімка жезлів

Ви можете відчувати тиск або необхідність боротися за своє. Залишайтеся на своїй позиції — навіть якщо інші не поділяють вашої точки зору, вона має силу.

Цей день може стати ключовим для тих, хто не боїться змін. Не всі процеси будуть зручними, але кожен із них — про дорослішання, звільнення й справжнє розуміння себе.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.