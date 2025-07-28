Гороскоп Таро на 28 липня 2025 року: Близнятам — прорив, а Козорогам — глибоке прийняття

Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро — це не пророкування у буквальному сенсі, а тонка мова символів, що відображає внутрішні процеси, настрої та потенціал. Вони допомагають краще зрозуміти себе й зробити усвідомлений вибір. Гороскоп Таро на 28 липня — як дзеркало душі: чесне, мовчазне, але дуже точне.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта дня: шістка жезлів

Сьогодні ви отримаєте підтвердження своїх зусиль. Визнання, перемога або підтримка ззовні — все це стане свідченням: ви на правильному шляху.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта дня: вісімка пентаклів

День сприятливий для вдосконалення навичок. Зосереджена праця над чимось важливим принесе не лише результат, а й внутрішнє задоволення.

Близнята (21 травня — 20 червня)

Карта дня: туз мечів

Осяяння, ясність думки й прорив у розумінні — головні подарунки цього дня. Ви можете знайти відповідь, яку давно шукали.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта дня: дев’ятка кубків

Задоволення, емоційна повнота, затишок. Насолодіться тим, що вже маєте, — щастя поруч, якщо дозволите собі його побачити.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта дня: паж мечів

Сьогодні важливо слухати уважно. Новини, підказки або навіть критика можуть виявитися ключем до розвитку. Залишайтеся відкритими до навчання.

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Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта дня: сімка пентаклів

Процеси визрівають. Не поспішайте, дайте посіяному дозріти. Цей день про терпіння й уміння довіряти власним старанням.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта дня: Колесо фортуни

Несподівані повороти можуть вивести вас на нову стежку. Прийміть зміну як шанс, а не як загрозу. Все рухається — і це на краще.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта дня: король жезлів

Ваше слово має вагу. Час приймати ініціативу, вести за собою, діяти з гідністю й впевненістю. Не сумнівайтеся в собі.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта дня: двійка мечів

Може з’явитися дилема, у якій ви не готові зробити вибір. Прислухайтеся до внутрішнього голосу — логіка не завжди має першість.

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Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Карта дня: Повішений

Зупинка, що змінює перспективу. День може здатися дивним, але саме він відкриє новий погляд на стару ситуацію. Не боріться — споглядайте.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта дня: Сила

Ваше м’яке, але впевнене "так" може виявитися сильнішим за чужий тиск. Впевненість у собі сьогодні важливіша за зовнішній авторитет.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта дня: трійка кубків

Радість у простому. Прийміть запрошення, діліться емоціями, святкуйте навіть маленькі досягнення — це зміцнить зв’язки та підніме настрій.

28 липня — день, коли варто сповільнитися, відчути глибину й не боятися бути чесними з собою. У цьому стані можна побачити найважливіше.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.