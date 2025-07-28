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- Астрологія
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Гороскоп Таро на 28 липня 2025 року: Близнятам — прорив, а Козорогам — глибоке прийняття
Цей день розкриває нові двері для тих, хто готовий змінюватися і брати відповідальність за свої кроки.
Карти Таро — це не пророкування у буквальному сенсі, а тонка мова символів, що відображає внутрішні процеси, настрої та потенціал. Вони допомагають краще зрозуміти себе й зробити усвідомлений вибір. Гороскоп Таро на 28 липня — як дзеркало душі: чесне, мовчазне, але дуже точне.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен (21 березня — 19 квітня)
Карта дня: шістка жезлів
Сьогодні ви отримаєте підтвердження своїх зусиль. Визнання, перемога або підтримка ззовні — все це стане свідченням: ви на правильному шляху.
Телець (20 квітня — 20 травня)
Карта дня: вісімка пентаклів
День сприятливий для вдосконалення навичок. Зосереджена праця над чимось важливим принесе не лише результат, а й внутрішнє задоволення.
Близнята (21 травня — 20 червня)
Карта дня: туз мечів
Осяяння, ясність думки й прорив у розумінні — головні подарунки цього дня. Ви можете знайти відповідь, яку давно шукали.
Рак (21 червня — 22 липня)
Карта дня: дев’ятка кубків
Задоволення, емоційна повнота, затишок. Насолодіться тим, що вже маєте, — щастя поруч, якщо дозволите собі його побачити.
Лев (23 липня — 22 серпня)
Карта дня: паж мечів
Сьогодні важливо слухати уважно. Новини, підказки або навіть критика можуть виявитися ключем до розвитку. Залишайтеся відкритими до навчання.
Діва (23 серпня — 22 вересня)
Карта дня: сімка пентаклів
Процеси визрівають. Не поспішайте, дайте посіяному дозріти. Цей день про терпіння й уміння довіряти власним старанням.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта дня: Колесо фортуни
Несподівані повороти можуть вивести вас на нову стежку. Прийміть зміну як шанс, а не як загрозу. Все рухається — і це на краще.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта дня: король жезлів
Ваше слово має вагу. Час приймати ініціативу, вести за собою, діяти з гідністю й впевненістю. Не сумнівайтеся в собі.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта дня: двійка мечів
Може з’явитися дилема, у якій ви не готові зробити вибір. Прислухайтеся до внутрішнього голосу — логіка не завжди має першість.
Козоріг (22 грудня — 19 січня)
Карта дня: Повішений
Зупинка, що змінює перспективу. День може здатися дивним, але саме він відкриє новий погляд на стару ситуацію. Не боріться — споглядайте.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта дня: Сила
Ваше м’яке, але впевнене "так" може виявитися сильнішим за чужий тиск. Впевненість у собі сьогодні важливіша за зовнішній авторитет.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта дня: трійка кубків
Радість у простому. Прийміть запрошення, діліться емоціями, святкуйте навіть маленькі досягнення — це зміцнить зв’язки та підніме настрій.
28 липня — день, коли варто сповільнитися, відчути глибину й не боятися бути чесними з собою. У цьому стані можна побачити найважливіше.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.
Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.