Гороскоп Таро на 30 липня 2025 року: Левам — натхнення, а Рибам — сила підтримки

Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро — це символічні провідники, які допомагають побачити невидимі аспекти ситуацій і власного стану. Вони відображають внутрішній світ, підказують напрямок руху та вказують, які якості допоможуть пройти цей день максимально гармонійно.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта дня: імператор

Сьогодні варто взяти на себе відповідальність і діяти впевнено. Структурованість і чітке бачення допоможуть вам досягти бажаного.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта дня: десятка пентаклів

День обіцяє стабільність у фінансах і гармонію у сімейних справах. Це гарний момент для планування майбутнього.

Близнята (21 травня — 20 червня)

Карта дня: Вісімка жезлів

Події розвиватимуться швидко. Будьте готові до новин або змін, що потребуватимуть швидкої реакції.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта дня: Сімка кубків

Сьогодні перед вами може відкритися багато варіантів. Головне — не загубитися в ілюзіях і обрати реальну можливість.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта дня: Зірка

Це день натхнення й віри у власні сили. Ваші ідеї можуть знайти відгук у світі, тож діліться ними.

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Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта дня: двійка мечів

Може виникнути ситуація, коли доведеться робити вибір. Прислухайтесь до логіки, але не ігноруйте інтуїцію.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта дня: дев’ятка пентаклів

Ви відчуєте задоволення від власних досягнень. Це день, коли можна дозволити собі невелику розкіш або нагороду.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта дня: п’ятірка жезлів

Можливі суперечки або конкуренція. Використайте їх як шанс для розвитку та зміцнення своїх позицій.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта дня: Маг

Сьогодні ви володієте всіма інструментами для досягнення мети. Головне — вірити у власні сили й діяти.

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Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Карта дня: вісімка мечів

Ви можете відчути обмеження, але більшість із них — лише у вашій свідомості. Дивіться на ситуацію ширше.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта дня: четвірка кубків

День може видатися монотонним, але у спокої ховається шанс побачити нові можливості, які раніше вислизали.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта дня: трійка пентаклів

Підтримка оточення та командна робота сьогодні стануть ключем до успіху. Не бійтеся просити допомоги.

30 липня 2025 року — день, коли слід поєднувати активні дії з внутрішнім балансом. Карти Таро нагадують: гармонія між собою та світом відкриває шлях до нових звершень.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше відомий астролог Росс назвав нові дати закінчення війни в Україні.

Знавець впливу планет вважає, що Росія атакуватиме ще більше великі міста, але фінал можливий вже незабаром.