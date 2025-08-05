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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп Таро на 6 серпня 2025 року: Ракам — нові починання, а Овнам — чіткість захисту

Карти Таро підказують: день підходить для оновлення ваших планів — зважено і водночас сміливо.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Карти Таро не віщують, а делікатно направляють. Вони допомагають відчути внутрішню енергію, ухвалити рішення й знайти ресурси там, де здається, що їх нема. Гороскоп на 6 серпня — про усвідомлення, баланс і ясність.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта дня: п'ятірка мечів
Сьогодні варто стояти за себе: можуть зачепити за живе. Захищайте межі — у спілкуванні, на роботі або в особистому просторі.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта дня: королева пентаклів
Твердість у діях і раціональний підхід допоможуть закласти фундамент для майбутніх успіхів. Працюйте — результат прийде.

Близнята (21 травня — 20 червня)

Карта дня: двійка мечів
Ви знаєте, що краще — але боїтесь зробити вибір. Відчайдушна ситуація може вимагати ясності, але уникання тільки посилює внутрішній дискомфорт.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта дня: колісниця
Прийшов час руху й нових горизонтів. Час рушити вперед — у подорож, на нову роботу або просто на зустріч з пригодами.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта дня: четвірка жезлів
Успіх і стабільність можуть стати доступними через нові зобов’язання: підписи, контракти, важливі домовленості. Активуйте дію.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта дня: король кубків
Контролювати емоції — ваш ключ. Відчуйте баланс між розумом і серцем, особливо у важких дискусіях або конфліктних ситуаціях.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта дня: Колесо Фортуни
Зміни близько. У стосунках — новий поворот розвитку, на роботі — варто мати план Б. Не опирайтеся — рухайтеся разом із колом.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта дня: шістка мечів
На вас чекають випробування. У любові або на роботі — важливо уникати конфліктів, рухайтеся впевнено й продумано.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта дня: туз мечів
Чіткість мислення — ваша сила. На роботі — стояти за свої права; у стосунках — дотримуватись принципів і знаходити шлях до порозуміння через розум.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Карта дня: туз кубків
Внутрішній запал, емоційний потяг — новий початок. Слухайте серце: ті рішення, що приводять до радості, стануть кроком уперед.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта дня: десятка мечів
Можливі нові виклики або внутрішні битви. У спілкуванні — не будьте самотніми, шукайте підтримку. На роботі — знайдіть щирих союзників.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта дня: три пентаклі
Партнерство й підтримка — цього дня проростають міцними. Командна робота допоможе досягти більше, ніж самотні зусилля.

6 серпня 2025 року — день виваженого руху: оберіть чіткість, стійкість і внутрішній баланс. Карти Таро радять — діяти свідомо і зберігати ясність.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.

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