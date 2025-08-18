- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро 19 серпня 2025 року: прозріння для Раків, трансформація для Козорогів
Заворожлива енергія дня — астрологія рекомендує бути у гармонії з собою. Карти Таро закликають: дозвольте видно зірок підказати напрямок, а інтуїції — подарувати ритм. День кличе до сміливості, ясності й відновлення.
19 серпня — коли внутрішня правда сильніша за будь-які аргументи. Карти Таро показують: день для прийняття рішень, що базуються на глибинному розумінні та готовності рухатися вперед, навіть не знаючи всіх відповідей.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп Таро за знаками:
Овен — Маг
Сьогодні ви маєте всі ресурси для втілення ідей. Активуйте власні таланти з рішучістю й енергією.
Телець — Паж мечів
Несподівані новини або нові ідеї можуть стимулювати вас до руху. Будьте готові до інформаційного ривка.
Близнята — Вісімка кубків (перевернута)
Можливе повернення до минулого. Але будьте уважні — чи справді це повернення веде до зцілення чи втрачання ресурсу?
Рак — Колісниця
День для дій з упевненістю та контролем. Спрямуйте власну силу — і рух вперед стане надихаючим.
Лев — Дев’ятка жезлів
Ви майже у фінішу, але вимотані. Збережіть витримку — залишився ривок до завершення.
Діва — Шістка мечів
Період переходу: залишайте позаду надмір емоцій або думки, що гальмують. Рухайтесь тихо, але впевнено вперед.
Терези — Трійка кубків
Радісні зустрічі, спільні святкування і душевна підтримка — саме те, що наповнить вас енергією.
Скорпіон — Імператор (перевернутий)
Контроль чужих ситуацій може принести втому. Дозвольте собі відірватися і побачити, де краще відступити.
Стрілець — Туз пентаклів
Новий проєкт або фінансова можливість з’являється як промінь світла. Розпізнайте момент і використайте шанс.
Козоріг — Смерть
Закінчення старого — це новий початок. День сприятливий для глибоких трансформацій і оновлення.
Водолій — Зірка (перевернута)
Можлива втрата натхнення. Зупиніться, перезарядьтеся — ваші внутрішні джерела ще не вичерпані.
Риби — Двійка чаш
Новий початок у стосунках — ті, що наповнюють емоціями й радістю. Будьте відкриті до того, що входить у ваше життя з любов’ю.
19 серпня — день, коли трансформація й ясність йдуть поруч. Таро підказують: дія з внутрішньою гармонією й рішучістю допоможе знайти нові орієнтири та відчути повноту шляху.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
