Гороскоп за картами Таро 19 серпня 2025 року: прозріння для Раків, трансформація для Козорогів

19 серпня — коли внутрішня правда сильніша за будь-які аргументи. Карти Таро показують: день для прийняття рішень, що базуються на глибинному розумінні та готовності рухатися вперед, навіть не знаючи всіх відповідей.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп Таро за знаками:

Овен — Маг

Сьогодні ви маєте всі ресурси для втілення ідей. Активуйте власні таланти з рішучістю й енергією.

Телець — Паж мечів

Несподівані новини або нові ідеї можуть стимулювати вас до руху. Будьте готові до інформаційного ривка.

Близнята — Вісімка кубків (перевернута)

Можливе повернення до минулого. Але будьте уважні — чи справді це повернення веде до зцілення чи втрачання ресурсу?

Рак — Колісниця

День для дій з упевненістю та контролем. Спрямуйте власну силу — і рух вперед стане надихаючим.

Лев — Дев’ятка жезлів

Ви майже у фінішу, але вимотані. Збережіть витримку — залишився ривок до завершення.

Діва — Шістка мечів

Період переходу: залишайте позаду надмір емоцій або думки, що гальмують. Рухайтесь тихо, але впевнено вперед.

Терези — Трійка кубків

Радісні зустрічі, спільні святкування і душевна підтримка — саме те, що наповнить вас енергією.

Скорпіон — Імператор (перевернутий)

Контроль чужих ситуацій може принести втому. Дозвольте собі відірватися і побачити, де краще відступити.

Стрілець — Туз пентаклів

Новий проєкт або фінансова можливість з’являється як промінь світла. Розпізнайте момент і використайте шанс.

Козоріг — Смерть

Закінчення старого — це новий початок. День сприятливий для глибоких трансформацій і оновлення.

Водолій — Зірка (перевернута)

Можлива втрата натхнення. Зупиніться, перезарядьтеся — ваші внутрішні джерела ще не вичерпані.

Риби — Двійка чаш

Новий початок у стосунках — ті, що наповнюють емоціями й радістю. Будьте відкриті до того, що входить у ваше життя з любов’ю.

19 серпня — день, коли трансформація й ясність йдуть поруч. Таро підказують: дія з внутрішньою гармонією й рішучістю допоможе знайти нові орієнтири та відчути повноту шляху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

