Гороскоп за картами Таро 20 серпня 2025 року: гармонія для Терезів, новий поштовх для Стрільців

День 20 серпня 2025 року спонукає до усвідомлення, балансу й пошуку нових сенсів. Карти Таро підказують, що варто довіритися інтуїції й дозволити життю показати новий напрямок. Для одних це буде нагода для оновлення, для інших — мить ясності у складних ситуаціях.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для кожного знака зодіаку

Овен — Дев’ятка пентаклів

Вдалий день для відчуття власних здобутків. Цінуйте свої досягнення та незалежність.

Телець — Туз жезлів

Енергія нового початку. Чудовий час для старту справи або натхнення, що може змінити все.

Близнюки — Сімка кубків

Перед вами відкриється кілька шляхів. Оберіть той, що відповідає серцю, а не ілюзіям.

Рак — П’ятірка мечів

Уникайте конфліктів і суперечок — краще відпустіть боротьбу, яка не приносить результату.

Лев — Сонце (перевернуте)

Радість можлива, але не варто перебільшувати свої сили. Зверніть увагу на реальні здобутки.

Діва — Трійка жезлів

Плануйте майбутнє. Те, що ви розпочнете зараз, відкриє перспективи вже найближчим часом.

Терези — Двійка пентаклів

День балансу — ви зможете гармонійно поєднати справи та особисте життя.

Скорпіон — Лицар кубків

Можлива зустріч або новина, що принесе емоційне піднесення. Дійте від серця.

Стрілець — Колесо Фортуни

Раптові зміни стануть поштовхом до нового етапу. Дійте сміливо — доля на вашому боці.

Козоріг — Четвірка мечів

Час для відпочинку й перезавантаження. Не поспішайте — дозвольте собі паузу.

Водолій — Ієрофант

Шукайте підтримку у традиціях або поради у мудрої людини. Сьогодні важливе навчання.

Риби — Вісімка жезлів

Події набиратимуть обертів. Новини та швидкі зміни можуть приємно здивувати.

20 серпня 2025 року стане днем, коли потрібно зберігати баланс і бути відкритими до несподіваних змін. Карти Таро підказують: чим ясніше ви бачите мету, тим легше знайти правильний шлях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

