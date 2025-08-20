ТСН у соціальних мережах

Гороскоп за картами Таро 20 серпня 2025 року: гармонія для Терезів, новий поштовх для Стрільців

20 серпня Таро відкривають перед кожним знаком нові двері: комусь вони принесуть гармонію й спокій, а комусь — імпульс до рішучих дій. Це день, коли внутрішня мудрість поєднується з новими можливостями.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

День 20 серпня 2025 року спонукає до усвідомлення, балансу й пошуку нових сенсів. Карти Таро підказують, що варто довіритися інтуїції й дозволити життю показати новий напрямок. Для одних це буде нагода для оновлення, для інших — мить ясності у складних ситуаціях.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для кожного знака зодіаку

  • ОвенДев’ятка пентаклів
    Вдалий день для відчуття власних здобутків. Цінуйте свої досягнення та незалежність.

  • ТелецьТуз жезлів
    Енергія нового початку. Чудовий час для старту справи або натхнення, що може змінити все.

  • БлизнюкиСімка кубків
    Перед вами відкриється кілька шляхів. Оберіть той, що відповідає серцю, а не ілюзіям.

  • РакП’ятірка мечів
    Уникайте конфліктів і суперечок — краще відпустіть боротьбу, яка не приносить результату.

  • ЛевСонце (перевернуте)
    Радість можлива, але не варто перебільшувати свої сили. Зверніть увагу на реальні здобутки.

  • ДіваТрійка жезлів
    Плануйте майбутнє. Те, що ви розпочнете зараз, відкриє перспективи вже найближчим часом.

  • ТерезиДвійка пентаклів
    День балансу — ви зможете гармонійно поєднати справи та особисте життя.

  • СкорпіонЛицар кубків
    Можлива зустріч або новина, що принесе емоційне піднесення. Дійте від серця.

  • СтрілецьКолесо Фортуни
    Раптові зміни стануть поштовхом до нового етапу. Дійте сміливо — доля на вашому боці.

  • КозорігЧетвірка мечів
    Час для відпочинку й перезавантаження. Не поспішайте — дозвольте собі паузу.

  • ВодолійІєрофант
    Шукайте підтримку у традиціях або поради у мудрої людини. Сьогодні важливе навчання.

  • РибиВісімка жезлів
    Події набиратимуть обертів. Новини та швидкі зміни можуть приємно здивувати.

20 серпня 2025 року стане днем, коли потрібно зберігати баланс і бути відкритими до несподіваних змін. Карти Таро підказують: чим ясніше ви бачите мету, тим легше знайти правильний шлях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

