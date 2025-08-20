- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро 20 серпня 2025 року: гармонія для Терезів, новий поштовх для Стрільців
20 серпня Таро відкривають перед кожним знаком нові двері: комусь вони принесуть гармонію й спокій, а комусь — імпульс до рішучих дій. Це день, коли внутрішня мудрість поєднується з новими можливостями.
День 20 серпня 2025 року спонукає до усвідомлення, балансу й пошуку нових сенсів. Карти Таро підказують, що варто довіритися інтуїції й дозволити життю показати новий напрямок. Для одних це буде нагода для оновлення, для інших — мить ясності у складних ситуаціях.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для кожного знака зодіаку
Овен — Дев’ятка пентаклів
Вдалий день для відчуття власних здобутків. Цінуйте свої досягнення та незалежність.
Телець — Туз жезлів
Енергія нового початку. Чудовий час для старту справи або натхнення, що може змінити все.
Близнюки — Сімка кубків
Перед вами відкриється кілька шляхів. Оберіть той, що відповідає серцю, а не ілюзіям.
Рак — П’ятірка мечів
Уникайте конфліктів і суперечок — краще відпустіть боротьбу, яка не приносить результату.
Лев — Сонце (перевернуте)
Радість можлива, але не варто перебільшувати свої сили. Зверніть увагу на реальні здобутки.
Діва — Трійка жезлів
Плануйте майбутнє. Те, що ви розпочнете зараз, відкриє перспективи вже найближчим часом.
Терези — Двійка пентаклів
День балансу — ви зможете гармонійно поєднати справи та особисте життя.
Скорпіон — Лицар кубків
Можлива зустріч або новина, що принесе емоційне піднесення. Дійте від серця.
Стрілець — Колесо Фортуни
Раптові зміни стануть поштовхом до нового етапу. Дійте сміливо — доля на вашому боці.
Козоріг — Четвірка мечів
Час для відпочинку й перезавантаження. Не поспішайте — дозвольте собі паузу.
Водолій — Ієрофант
Шукайте підтримку у традиціях або поради у мудрої людини. Сьогодні важливе навчання.
Риби — Вісімка жезлів
Події набиратимуть обертів. Новини та швидкі зміни можуть приємно здивувати.
20 серпня 2025 року стане днем, коли потрібно зберігати баланс і бути відкритими до несподіваних змін. Карти Таро підказують: чим ясніше ви бачите мету, тим легше знайти правильний шлях.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
