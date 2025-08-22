- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро 22 серпня 2025 року: прозріння для Раків, новий поштовх для Стрільців
Сьогодні Таро підкреслюють – гармонія між серцем і дією допоможе знайти шлях, який веде до натхнення, а не втоми. День вимагає балансу та ясності вибору — саме це відкриє нові можливості.
20 серпня — момент, коли внутрішня мудрість і здатність діяти в унісон приводять до справжнього розвитку. Карти Таро символізують: цього дня важливо тримати рівновагу, але не боятися сміливих кроків — вони можуть стати початком нового.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп за картами Таро
Овен — Дев’ятка Пентаклів
Сьогодні відчуєте гармонію успіху й особисту стабільність. Ваш спокій — ваша сила.
Телець — Туз Жезлів
Потужний імпульс для старту. Настав час почати те, що дуже давно виношували.
Близнюки — Сімка Кубків
Багато варіантів перед вами. Оберіть свій шлях, довіряючись більше почуттям, ніж ілюзіям.
Рак — Колісниця
Рішучість та впевненість ведуть уперед. Ви здатні взяти кермо подій у свої руки.
Лев — Сонце (перевернута)
Світло є, але без перебільшення — зосередьтеся на реальному прогресі, а не на статусі.
Діва — Трійка Жезлів
Час дивитися вперед і планувати стратегію розвитку — результат не змусять себе чекати.
Терези — Двійка Пентаклів
Внутрішня рівновага допомагає гармонійно поєднувати обов’язки й особисті потреби.
Скорпіон — Лицар Кубків
Романтичні імпульси можуть принести радість. Дійте, керуючись серцем — це щирий шлях.
Стрілець — Колесо Фортуни
Судьба готує поворот — будьте готові до несподіванок, вони — на вашу користь.
Козоріг — Четвірка Мечів
Пауза й відпочинок — не слабкість, а можливість відновити ресурс і подивитися вглиб.
Водолій — Ієрофант
Традиції, вчення, настанови — важливі інструменти на сьогодні. Навчайтеся і діліться досвідом.
Риби — Вісімка Жезлів
Раптові зрушення — будьте готові до дзвінка, нового повідомлення чи імпету, що змінить хід подій.
20 серпня — це день, коли варто діяти усвідомлено, слухаючи внутрішню мудрість і не боячись прискорень. Сміливі й збалансовані кроки приведуть до очевидного руху вперед.
