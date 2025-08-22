ТСН у соціальних мережах

Гороскоп за картами Таро 22 серпня 2025 року: прозріння для Раків, новий поштовх для Стрільців

Сьогодні Таро підкреслюють – гармонія між серцем і дією допоможе знайти шлях, який веде до натхнення, а не втоми. День вимагає балансу та ясності вибору — саме це відкриє нові можливості.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

20 серпня — момент, коли внутрішня мудрість і здатність діяти в унісон приводять до справжнього розвитку. Карти Таро символізують: цього дня важливо тримати рівновагу, але не боятися сміливих кроків — вони можуть стати початком нового.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп за картами Таро

  • ОвенДев’ятка Пентаклів
    Сьогодні відчуєте гармонію успіху й особисту стабільність. Ваш спокій — ваша сила.

  • ТелецьТуз Жезлів
    Потужний імпульс для старту. Настав час почати те, що дуже давно виношували.

  • БлизнюкиСімка Кубків
    Багато варіантів перед вами. Оберіть свій шлях, довіряючись більше почуттям, ніж ілюзіям.

  • РакКолісниця
    Рішучість та впевненість ведуть уперед. Ви здатні взяти кермо подій у свої руки.

  • ЛевСонце (перевернута)
    Світло є, але без перебільшення — зосередьтеся на реальному прогресі, а не на статусі.

  • ДіваТрійка Жезлів
    Час дивитися вперед і планувати стратегію розвитку — результат не змусять себе чекати.

  • ТерезиДвійка Пентаклів
    Внутрішня рівновага допомагає гармонійно поєднувати обов’язки й особисті потреби.

  • СкорпіонЛицар Кубків
    Романтичні імпульси можуть принести радість. Дійте, керуючись серцем — це щирий шлях.

  • СтрілецьКолесо Фортуни
    Судьба готує поворот — будьте готові до несподіванок, вони — на вашу користь.

  • КозорігЧетвірка Мечів
    Пауза й відпочинок — не слабкість, а можливість відновити ресурс і подивитися вглиб.

  • ВодолійІєрофант
    Традиції, вчення, настанови — важливі інструменти на сьогодні. Навчайтеся і діліться досвідом.

  • РибиВісімка Жезлів
    Раптові зрушення — будьте готові до дзвінка, нового повідомлення чи імпету, що змінить хід подій.

20 серпня — це день, коли варто діяти усвідомлено, слухаючи внутрішню мудрість і не боячись прискорень. Сміливі й збалансовані кроки приведуть до очевидного руху вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

