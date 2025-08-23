- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро 23 серпня 2025 року: внутрішнє оновлення для Дів, напрямок для Водоліїв
У цей день — енергійний молодик в Діві, яка відкриває канал до внутрішньої ясності та оновлення. Карти Таро підказують, що саме зараз найважливіше — довіритися миттєвим прозрінням і направляти свою енергію в розвиток та ріст.
23 серпня — гармонійний момент для перезапуску життєвого сценарію. Карти Таро показують: енергія внутрішнього очищення і рішучості творить новий шлях. Якщо ви зважитеся на оновлення із довірою, цей день принесе неочікувану силу та ясність.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Щоденний прогноз за картами Таро:
Овен — Лицар Кубків
День, що наповнює чуттями й натхненням. Ідеальний момент для творчих починань або романтичного імпульсу.
Телець — Туз Пентаклів
Новий початок у сфері фінансів або матеріальної стабільності. Удача на боці тих, хто готовий діяти.
Близнюки — Король Жезлів
Лідерська енергія допоможе реалізувати власні ідеї з впевненістю й натхненням.
Рак — Колісниця
Контроль і внутрішня сила допоможуть вам подолати перешкоди. Чіткість цілей — ваш ресурс.
Лев — Шістка Кубків
Спогади й теплі зустрічі наповнюють день світлом. Тепер — час ділитися любов’ю.
Діва — Повішений
Пауза допоможе побачити ситуацію з нової перспективи. Вайдушіть — пролунала глибока мудрість.
Терези — Місяць
Слухайте інтуїцію: підсвідомі сигнали сьогодні ключові для розуміння.
Скорпіон — Десятка Кубків
Емоційна повнота й сімейний затишок — можливість, яку варто зустріти з відкритим серцем.
Стрілець — Шістка Жезлів
Визнання та вітання близьких — сьогодні ви заслужено на хвилі успіху.
Козоріг — Умереність
Контроль і терпіння — ваші союзники. Важливо зберігати внутрішній баланс.
Водолій — Ієрофант
Старі цінності або наставник подарують напрямок. Уважно прислухайтеся — відповідь поруч.
Риби — Трійка Жезлів
Сонячні обрії стають реальніші — плануйте майбутнє з ясною метою.
23 серпня — гармонійна мить перетворення: енергія молодика і тиша внутрішнього простору породжують новий шлях. Якщо ви довіритеся власній інтуїції і зробите впевнені кроки — це стане днем включення нового життя.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
