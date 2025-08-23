Гороскоп за картами Таро 23 серпня 2025 року: внутрішнє оновлення для Дів, напрямок для Водоліїв

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

23 серпня — гармонійний момент для перезапуску життєвого сценарію. Карти Таро показують: енергія внутрішнього очищення і рішучості творить новий шлях. Якщо ви зважитеся на оновлення із довірою, цей день принесе неочікувану силу та ясність.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Щоденний прогноз за картами Таро:

Овен — Лицар Кубків

День, що наповнює чуттями й натхненням. Ідеальний момент для творчих починань або романтичного імпульсу.

Телець — Туз Пентаклів

Новий початок у сфері фінансів або матеріальної стабільності. Удача на боці тих, хто готовий діяти.

Близнюки — Король Жезлів

Лідерська енергія допоможе реалізувати власні ідеї з впевненістю й натхненням.

Рак — Колісниця

Контроль і внутрішня сила допоможуть вам подолати перешкоди. Чіткість цілей — ваш ресурс.

Лев — Шістка Кубків

Спогади й теплі зустрічі наповнюють день світлом. Тепер — час ділитися любов’ю.

Діва — Повішений

Пауза допоможе побачити ситуацію з нової перспективи. Вайдушіть — пролунала глибока мудрість.

Терези — Місяць

Слухайте інтуїцію: підсвідомі сигнали сьогодні ключові для розуміння.

Скорпіон — Десятка Кубків

Емоційна повнота й сімейний затишок — можливість, яку варто зустріти з відкритим серцем.

Стрілець — Шістка Жезлів

Визнання та вітання близьких — сьогодні ви заслужено на хвилі успіху.

Козоріг — Умереність

Контроль і терпіння — ваші союзники. Важливо зберігати внутрішній баланс.

Водолій — Ієрофант

Старі цінності або наставник подарують напрямок. Уважно прислухайтеся — відповідь поруч.

Риби — Трійка Жезлів

Сонячні обрії стають реальніші — плануйте майбутнє з ясною метою.

23 серпня — гармонійна мить перетворення: енергія молодика і тиша внутрішнього простору породжують новий шлях. Якщо ви довіритеся власній інтуїції і зробите впевнені кроки — це стане днем включення нового життя.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.