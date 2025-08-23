ТСН у соціальних мережах

Гороскоп за картами Таро 23 серпня 2025 року: внутрішнє оновлення для Дів, напрямок для Водоліїв

У цей день — енергійний молодик в Діві, яка відкриває канал до внутрішньої ясності та оновлення. Карти Таро підказують, що саме зараз найважливіше — довіритися миттєвим прозрінням і направляти свою енергію в розвиток та ріст.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

23 серпня — гармонійний момент для перезапуску життєвого сценарію. Карти Таро показують: енергія внутрішнього очищення і рішучості творить новий шлях. Якщо ви зважитеся на оновлення із довірою, цей день принесе неочікувану силу та ясність.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Щоденний прогноз за картами Таро:

  • ОвенЛицар Кубків
    День, що наповнює чуттями й натхненням. Ідеальний момент для творчих починань або романтичного імпульсу.

  • ТелецьТуз Пентаклів
    Новий початок у сфері фінансів або матеріальної стабільності. Удача на боці тих, хто готовий діяти.

  • БлизнюкиКороль Жезлів
    Лідерська енергія допоможе реалізувати власні ідеї з впевненістю й натхненням.

  • РакКолісниця
    Контроль і внутрішня сила допоможуть вам подолати перешкоди. Чіткість цілей — ваш ресурс.

  • ЛевШістка Кубків
    Спогади й теплі зустрічі наповнюють день світлом. Тепер — час ділитися любов’ю.

  • ДіваПовішений
    Пауза допоможе побачити ситуацію з нової перспективи. Вайдушіть — пролунала глибока мудрість.

  • ТерезиМісяць
    Слухайте інтуїцію: підсвідомі сигнали сьогодні ключові для розуміння.

  • СкорпіонДесятка Кубків
    Емоційна повнота й сімейний затишок — можливість, яку варто зустріти з відкритим серцем.

  • СтрілецьШістка Жезлів
    Визнання та вітання близьких — сьогодні ви заслужено на хвилі успіху.

  • КозорігУмереність
    Контроль і терпіння — ваші союзники. Важливо зберігати внутрішній баланс.

  • ВодолійІєрофант
    Старі цінності або наставник подарують напрямок. Уважно прислухайтеся — відповідь поруч.

  • РибиТрійка Жезлів
    Сонячні обрії стають реальніші — плануйте майбутнє з ясною метою.

23 серпня — гармонійна мить перетворення: енергія молодика і тиша внутрішнього простору породжують новий шлях. Якщо ви довіритеся власній інтуїції і зробите впевнені кроки — це стане днем включення нового життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

