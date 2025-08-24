Гороскоп за картами Таро 24 серпня 2025 року: ясність для Овнів, нові початки для Риб

Карти Таро / © ТСН.ua

24 серпня 2025 року — час тиші та концентрації. Карти Таро попереджають: день, коли надмірна активність несе більше шуму, ніж користі. Краще зупинитися, переосмислити і прийняти рішення з ясним розумом і спокійною душею.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за картами Таро для кожного знака

Овен — Вісімка мечів (перевернута)

Вихід із внутрішніх обмежень. Зараз ви починаєте бачити нові шляхи — не замикайтеся на страху.

Телець — Паж кубків

День для нових емоцій, натхнення та творчих ідей. Довіртеся серцю — воно знає дороги глибше.

Близнята — Четвірка мечів

Час відпочинку й усамітнення — не знак слабкості, а внутрішньої сили.

Рак — Сила

Ваша внутрішня витривалість допоможе м’яко здолати будь-які перепони.

Лев — Імператриця

Час піклування, комфорту і творчої турботи — ростіть через любов і увагу до себе.

Діва — Сонце

Ясність, успіх і життєва енергія — саме цього вам сьогодні не бракує.

Терези — Маг

Використовуйте внутрішні ресурси — сьогодні будь-яка ідея може стати реальністю.

Скорпіон — Туз пентаклів

Можливості для зростання чи матеріальної стабільності вже на порозі — не пропустіть їх.

Стрілець — Колісниця

Рішучість і кермо подій у ваших руках. Чіткий напрямок — це сила.

Козоріг — Шістка пентаклів

Доброта і щедрість повертаються у подвійному обсязі — дайте, і отримаєте.

Водолій — Правосуддя

День балансування й справедливих рішень — шанси на чесне результативне завершення.

Риби — Двійка кубків

Новий важливий зв'язок може з'явитися в житті — день гармонії сердець.

24 серпня 2025 року — день глибокого спокою й внутрішньої ясності. Карти Таро кажуть: відпочиньте від потоку, довіртеся собі — і новий день відкриє шлях до справжнього оновлення.

