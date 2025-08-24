- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 37
- Час на прочитання
- 2 хв
Гороскоп за картами Таро 24 серпня 2025 року: ясність для Овнів, нові початки для Риб
Цей день, коли Сонце і Місяць перебувають у Діві, запрошує до глибокої саморефлексії та очищення. Сьогодні особливо важливо слухати внутрішній голос і не боятися відмежуватися від зайвого. У ясності — найсильніша зброя.
24 серпня 2025 року — час тиші та концентрації. Карти Таро попереджають: день, коли надмірна активність несе більше шуму, ніж користі. Краще зупинитися, переосмислити і прийняти рішення з ясним розумом і спокійною душею.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за картами Таро для кожного знака
Овен — Вісімка мечів (перевернута)
Вихід із внутрішніх обмежень. Зараз ви починаєте бачити нові шляхи — не замикайтеся на страху.
Телець — Паж кубків
День для нових емоцій, натхнення та творчих ідей. Довіртеся серцю — воно знає дороги глибше.
Близнята — Четвірка мечів
Час відпочинку й усамітнення — не знак слабкості, а внутрішньої сили.
Рак — Сила
Ваша внутрішня витривалість допоможе м’яко здолати будь-які перепони.
Лев — Імператриця
Час піклування, комфорту і творчої турботи — ростіть через любов і увагу до себе.
Діва — Сонце
Ясність, успіх і життєва енергія — саме цього вам сьогодні не бракує.
Терези — Маг
Використовуйте внутрішні ресурси — сьогодні будь-яка ідея може стати реальністю.
Скорпіон — Туз пентаклів
Можливості для зростання чи матеріальної стабільності вже на порозі — не пропустіть їх.
Стрілець — Колісниця
Рішучість і кермо подій у ваших руках. Чіткий напрямок — це сила.
Козоріг — Шістка пентаклів
Доброта і щедрість повертаються у подвійному обсязі — дайте, і отримаєте.
Водолій — Правосуддя
День балансування й справедливих рішень — шанси на чесне результативне завершення.
Риби — Двійка кубків
Новий важливий зв'язок може з'явитися в житті — день гармонії сердець.
24 серпня 2025 року — день глибокого спокою й внутрішньої ясності. Карти Таро кажуть: відпочиньте від потоку, довіртеся собі — і новий день відкриє шлях до справжнього оновлення.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.
Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.