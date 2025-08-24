ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
2 хв

Гороскоп за картами Таро 24 серпня 2025 року: ясність для Овнів, нові початки для Риб

Цей день, коли Сонце і Місяць перебувають у Діві, запрошує до глибокої саморефлексії та очищення. Сьогодні особливо важливо слухати внутрішній голос і не боятися відмежуватися від зайвого. У ясності — найсильніша зброя.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

24 серпня 2025 року — час тиші та концентрації. Карти Таро попереджають: день, коли надмірна активність несе більше шуму, ніж користі. Краще зупинитися, переосмислити і прийняти рішення з ясним розумом і спокійною душею.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за картами Таро для кожного знака

  • ОвенВісімка мечів (перевернута)
    Вихід із внутрішніх обмежень. Зараз ви починаєте бачити нові шляхи — не замикайтеся на страху.

  • ТелецьПаж кубків
    День для нових емоцій, натхнення та творчих ідей. Довіртеся серцю — воно знає дороги глибше.

  • БлизнятаЧетвірка мечів
    Час відпочинку й усамітнення — не знак слабкості, а внутрішньої сили.

  • РакСила
    Ваша внутрішня витривалість допоможе м’яко здолати будь-які перепони.

  • ЛевІмператриця
    Час піклування, комфорту і творчої турботи — ростіть через любов і увагу до себе.

  • ДіваСонце
    Ясність, успіх і життєва енергія — саме цього вам сьогодні не бракує.

  • ТерезиМаг
    Використовуйте внутрішні ресурси — сьогодні будь-яка ідея може стати реальністю.

  • СкорпіонТуз пентаклів
    Можливості для зростання чи матеріальної стабільності вже на порозі — не пропустіть їх.

  • СтрілецьКолісниця
    Рішучість і кермо подій у ваших руках. Чіткий напрямок — це сила.

  • КозорігШістка пентаклів
    Доброта і щедрість повертаються у подвійному обсязі — дайте, і отримаєте.

  • ВодолійПравосуддя
    День балансування й справедливих рішень — шанси на чесне результативне завершення.

  • РибиДвійка кубків
    Новий важливий зв'язок може з'явитися в житті — день гармонії сердець.

24 серпня 2025 року — день глибокого спокою й внутрішньої ясності. Карти Таро кажуть: відпочиньте від потоку, довіртеся собі — і новий день відкриє шлях до справжнього оновлення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie