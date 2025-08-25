Гороскоп за картами Таро 25 серпня 2025 року: щедрість для Тельців, ясність для Раків

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

25 серпня — день, коли поєднуються внутрішня доброта і зовнішнє натхнення. Карти Таро вказують: не бійтесь творчого прояву, але не забувайте, що справжня краса — це ясність серця й розуму. Енергія дня сприяє щедрості в діях і ясності у рішеннях.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за картами Таро для кожного знака:

Овен — Шістка Пентаклів

Час віддавати й отримувати — ваша щедрість сьогодні повертається сповна.

Телець — Диявол

Будьте обережні зі спокусами, які можуть звести з правильного шляху.

Близнята — Дев’ятка Кубків (перевернута)

Відчуття невдоволення може заважати помітити справжні радощі. Перегляньте очікування.

Рак — Трійка Кубків (перевернута)

Емоційний запит може затьмарити радість. Дайте собі простір обдумати.

Лев — Вісімка Жезлів

Події розвиватимуться стрімко — довіртесь потоку й будьте готові до змін.

Діва — Імператор (перевернутий)

Жорстка дисципліна сьогодні може бути перепоною. Шукайте гнучкість у системі.

Терези — Туз Мечів

Ясність і рішучість приходять у словах та діях. Скажіть правду — навіть нечітку.

Скорпіон — П’ятірка Кубків

Шкода чи сум можуть тягнути вниз. Спробуйте побачити, що ще можна зберегти — не втрачати і не мовчати.

Стрілець — Десятка Пентаклів

Стабільність і сімейне благополуччя — ваш внутрішній ресурс і нагорода.

Козоріг — Верховна Жриця

Слухайте інтуїцію — вона сьогодні говорить голосніше за раціональність.

Водолій — Двійка Мечів

Нестача ясності може блокувати рішення. Зверніть увагу на внутрішній конфлікт — він підкаже відповідь.

Риби — Чотвірка Кубків

Не ігноруйте щось нове через втому чи холод. Це може бути саме те, що вам потрібно.

25 серпня 2025 року — це день, коли щедрість та ясність ведуть до духовної гармонії. Карти Таро радять відкритися світу, але залишатися вірними собі — і це принесе внутрішній баланс.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.