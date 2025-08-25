ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Час на прочитання
2 хв

Гороскоп за картами Таро 25 серпня 2025 року: щедрість для Тельців, ясність для Раків

Сьогодні, з переходом Венери до сузір’я Лева, картина емоцій і творчості загострюється — час діяти сміливо, відкрито й з почуттям гідності. Карти Таро підказують: дивіться на світ широко розкритими очима, але з ясним розумом, і це допоможе знайти справжню гармонію.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

25 серпня — день, коли поєднуються внутрішня доброта і зовнішнє натхнення. Карти Таро вказують: не бійтесь творчого прояву, але не забувайте, що справжня краса — це ясність серця й розуму. Енергія дня сприяє щедрості в діях і ясності у рішеннях.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за картами Таро для кожного знака:

  • ОвенШістка Пентаклів
    Час віддавати й отримувати — ваша щедрість сьогодні повертається сповна.

  • ТелецьДиявол
    Будьте обережні зі спокусами, які можуть звести з правильного шляху.

  • БлизнятаДев’ятка Кубків (перевернута)
    Відчуття невдоволення може заважати помітити справжні радощі. Перегляньте очікування.

  • РакТрійка Кубків (перевернута)
    Емоційний запит може затьмарити радість. Дайте собі простір обдумати.

  • ЛевВісімка Жезлів
    Події розвиватимуться стрімко — довіртесь потоку й будьте готові до змін.

  • ДіваІмператор (перевернутий)
    Жорстка дисципліна сьогодні може бути перепоною. Шукайте гнучкість у системі.

  • ТерезиТуз Мечів
    Ясність і рішучість приходять у словах та діях. Скажіть правду — навіть нечітку.

  • СкорпіонП’ятірка Кубків
    Шкода чи сум можуть тягнути вниз. Спробуйте побачити, що ще можна зберегти — не втрачати і не мовчати.

  • СтрілецьДесятка Пентаклів
    Стабільність і сімейне благополуччя — ваш внутрішній ресурс і нагорода.

  • КозорігВерховна Жриця
    Слухайте інтуїцію — вона сьогодні говорить голосніше за раціональність.

  • ВодолійДвійка Мечів
    Нестача ясності може блокувати рішення. Зверніть увагу на внутрішній конфлікт — він підкаже відповідь.

  • РибиЧотвірка Кубків
    Не ігноруйте щось нове через втому чи холод. Це може бути саме те, що вам потрібно.

25 серпня 2025 року — це день, коли щедрість та ясність ведуть до духовної гармонії. Карти Таро радять відкритися світу, але залишатися вірними собі — і це принесе внутрішній баланс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie