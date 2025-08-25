- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро 25 серпня 2025 року: щедрість для Тельців, ясність для Раків
Сьогодні, з переходом Венери до сузір’я Лева, картина емоцій і творчості загострюється — час діяти сміливо, відкрито й з почуттям гідності. Карти Таро підказують: дивіться на світ широко розкритими очима, але з ясним розумом, і це допоможе знайти справжню гармонію.
25 серпня — день, коли поєднуються внутрішня доброта і зовнішнє натхнення. Карти Таро вказують: не бійтесь творчого прояву, але не забувайте, що справжня краса — це ясність серця й розуму. Енергія дня сприяє щедрості в діях і ясності у рішеннях.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за картами Таро для кожного знака:
Овен — Шістка Пентаклів
Час віддавати й отримувати — ваша щедрість сьогодні повертається сповна.
Телець — Диявол
Будьте обережні зі спокусами, які можуть звести з правильного шляху.
Близнята — Дев’ятка Кубків (перевернута)
Відчуття невдоволення може заважати помітити справжні радощі. Перегляньте очікування.
Рак — Трійка Кубків (перевернута)
Емоційний запит може затьмарити радість. Дайте собі простір обдумати.
Лев — Вісімка Жезлів
Події розвиватимуться стрімко — довіртесь потоку й будьте готові до змін.
Діва — Імператор (перевернутий)
Жорстка дисципліна сьогодні може бути перепоною. Шукайте гнучкість у системі.
Терези — Туз Мечів
Ясність і рішучість приходять у словах та діях. Скажіть правду — навіть нечітку.
Скорпіон — П’ятірка Кубків
Шкода чи сум можуть тягнути вниз. Спробуйте побачити, що ще можна зберегти — не втрачати і не мовчати.
Стрілець — Десятка Пентаклів
Стабільність і сімейне благополуччя — ваш внутрішній ресурс і нагорода.
Козоріг — Верховна Жриця
Слухайте інтуїцію — вона сьогодні говорить голосніше за раціональність.
Водолій — Двійка Мечів
Нестача ясності може блокувати рішення. Зверніть увагу на внутрішній конфлікт — він підкаже відповідь.
Риби — Чотвірка Кубків
Не ігноруйте щось нове через втому чи холод. Це може бути саме те, що вам потрібно.
25 серпня 2025 року — це день, коли щедрість та ясність ведуть до духовної гармонії. Карти Таро радять відкритися світу, але залишатися вірними собі — і це принесе внутрішній баланс.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
