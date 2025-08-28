Гороскоп за картами Таро 28 серпня 2025 року: нові можливості для Терезів, внутрішня сила для Скорпіонів

Карти Таро / © ТСН.ua

28 серпня 2025 року — день, коли Всесвіт стимулює активність, відкриття і нові напрямки. Карти Таро показують, що варто діяти із чітким наміром і відкритим серцем. Найреальніші зміни приходять тоді, коли ми готові вміти слухати себе й інші знаки навколо.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро:

Овен — Четвірка Жезлів

Стабільність в особистому житті або побуті надихає і додає відчуття повноти.

Телець — Трійка Пентаклів

Спільна праця на спільну мету принесе гармонію і задоволення від результату.

Близнюки — Повішений

Змінити кут зору — принципово. Відмова від зайвої боротьби допоможе побачити шлях.

Рак — Ієрофант

Сьогодні головні цінності — традиції, знання, духовні орієнтири. Довіряйте мудрості.

Лев — П’ятірка Кубків (перевернута)

Сум відходить у минуле. Справжня цінність тепер — у тому, що ще залишається.

Діва — Світ

Завершення великого циклу — відчуття цілісності і свободи рухатися далі.

Терези — Король Кубків

Ваша емоційна зрілість сьогодні — ключ до гармонійних взаємин.

Скорпіон — Сила (перевернута)

Внутрішня напруга може підступати. Не тисніть на себе — дайте собі розслабитися.

Стрілець — Туз Пентаклів

Момент для нового фінансового чи матеріального старту. Ваш потенціал — у ресурсах, що з’являться сьогодні.

Козоріг — Дев’ятка Кубків

День бажань, коли внутрішня гармонія і емоційна повнота можуть стати подарунком.

Водолій — Шістка Кубків

Спогади дарують тепло. Сьогодні корисно повернутися до минулого, щоб наповнитися натхненням.

Риби — Імператриця

Турбота, творчість і достаток — ваші ключові енергії цього дня.

28 серпня — чудовий день для поєднання ясного наміру з тихою впевненістю. Хто бачить можливості і діє з відкритим серцем — той створить фундамент для справжніх змін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

