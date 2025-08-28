ТСН у соціальних мережах

Гороскоп за картами Таро 28 серпня 2025 року: нові можливості для Терезів, внутрішня сила для Скорпіонів

Сьогодні — день, який може стати поворотним у кар’єрі або любові. Загальна енергія сприяє особистому зростанню та відкритості до несподіваних змін. Карти Таро радять: рішучість, ясність наміру та внутрішня сила — це інструменти для створення щастя сьогодні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
28 серпня 2025 року — день, коли Всесвіт стимулює активність, відкриття і нові напрямки. Карти Таро показують, що варто діяти із чітким наміром і відкритим серцем. Найреальніші зміни приходять тоді, коли ми готові вміти слухати себе й інші знаки навколо.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро:

  • ОвенЧетвірка Жезлів
    Стабільність в особистому житті або побуті надихає і додає відчуття повноти.

  • ТелецьТрійка Пентаклів
    Спільна праця на спільну мету принесе гармонію і задоволення від результату.

  • БлизнюкиПовішений
    Змінити кут зору — принципово. Відмова від зайвої боротьби допоможе побачити шлях.

  • РакІєрофант
    Сьогодні головні цінності — традиції, знання, духовні орієнтири. Довіряйте мудрості.

  • ЛевП’ятірка Кубків (перевернута)
    Сум відходить у минуле. Справжня цінність тепер — у тому, що ще залишається.

  • ДіваСвіт
    Завершення великого циклу — відчуття цілісності і свободи рухатися далі.

  • ТерезиКороль Кубків
    Ваша емоційна зрілість сьогодні — ключ до гармонійних взаємин.

  • СкорпіонСила (перевернута)
    Внутрішня напруга може підступати. Не тисніть на себе — дайте собі розслабитися.

  • СтрілецьТуз Пентаклів
    Момент для нового фінансового чи матеріального старту. Ваш потенціал — у ресурсах, що з’являться сьогодні.

  • КозорігДев’ятка Кубків
    День бажань, коли внутрішня гармонія і емоційна повнота можуть стати подарунком.

  • ВодолійШістка Кубків
    Спогади дарують тепло. Сьогодні корисно повернутися до минулого, щоб наповнитися натхненням.

  • РибиІмператриця
    Турбота, творчість і достаток — ваші ключові енергії цього дня.

28 серпня — чудовий день для поєднання ясного наміру з тихою впевненістю. Хто бачить можливості і діє з відкритим серцем — той створить фундамент для справжніх змін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

