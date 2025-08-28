- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро 28 серпня 2025 року: нові можливості для Терезів, внутрішня сила для Скорпіонів
Сьогодні — день, який може стати поворотним у кар’єрі або любові. Загальна енергія сприяє особистому зростанню та відкритості до несподіваних змін. Карти Таро радять: рішучість, ясність наміру та внутрішня сила — це інструменти для створення щастя сьогодні.
28 серпня 2025 року — день, коли Всесвіт стимулює активність, відкриття і нові напрямки. Карти Таро показують, що варто діяти із чітким наміром і відкритим серцем. Найреальніші зміни приходять тоді, коли ми готові вміти слухати себе й інші знаки навколо.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро:
Овен — Четвірка Жезлів
Стабільність в особистому житті або побуті надихає і додає відчуття повноти.
Телець — Трійка Пентаклів
Спільна праця на спільну мету принесе гармонію і задоволення від результату.
Близнюки — Повішений
Змінити кут зору — принципово. Відмова від зайвої боротьби допоможе побачити шлях.
Рак — Ієрофант
Сьогодні головні цінності — традиції, знання, духовні орієнтири. Довіряйте мудрості.
Лев — П’ятірка Кубків (перевернута)
Сум відходить у минуле. Справжня цінність тепер — у тому, що ще залишається.
Діва — Світ
Завершення великого циклу — відчуття цілісності і свободи рухатися далі.
Терези — Король Кубків
Ваша емоційна зрілість сьогодні — ключ до гармонійних взаємин.
Скорпіон — Сила (перевернута)
Внутрішня напруга може підступати. Не тисніть на себе — дайте собі розслабитися.
Стрілець — Туз Пентаклів
Момент для нового фінансового чи матеріального старту. Ваш потенціал — у ресурсах, що з’являться сьогодні.
Козоріг — Дев’ятка Кубків
День бажань, коли внутрішня гармонія і емоційна повнота можуть стати подарунком.
Водолій — Шістка Кубків
Спогади дарують тепло. Сьогодні корисно повернутися до минулого, щоб наповнитися натхненням.
Риби — Імператриця
Турбота, творчість і достаток — ваші ключові енергії цього дня.
28 серпня — чудовий день для поєднання ясного наміру з тихою впевненістю. Хто бачить можливості і діє з відкритим серцем — той створить фундамент для справжніх змін.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
