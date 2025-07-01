Гороскоп за картами Таро на 1 липня 2025 року: Левам час заощаджувати, а у Раків попереду нові можливості

Карти Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 1 липня 2025 року розповідає, що Овнам варто здобувати нові перемоги, а у Раків - попереду нові можливості.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 1 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Ви переможете. У стосунках здобувайте нові перемоги. На роботі захищайте свої проєкти.

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ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У стосунках доведеться сказати правду. На роботі уникайте ворогів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Туз жезлів"

Ви переможете. У стосунках сміливо рухайтеся вперед. На роботі уникайте нових викликів.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Попереду - нові можливості, час ними скористатися. На роботі спробуйте пропонувати нові ідеї. У стосунках прагніть більшого.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Час заощаджувати. У стосунках підтримуйте одне одного. На роботі дійте активніше.

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ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Королева кубків"

Працюйте над власними емоціями. У стосунках оберіть для себе варіант розвитку подій. Очікуйте на новини на роботі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не женіться за всім і відразу. У стосунках зрозумійте, що ви хочете. А на роботі поставте собі мету.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Маг"

Шукайте баланс. У стосунках урівноважте почуття та емоцій. На роботі знайдіть однодумців.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар кубків"

Потрібно більше працювати над стосунками. У роботі вам допоможе інтуїція. На роботі прислухайтеся до голосу серця.

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КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Працюйте над довірою. У стосунках більше відкрийте своє серце. А на роботі - укладайте вдалі договори.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сімка мечів"

Вас можуть образити. У стосунках обирайте гідного партнера або партнерку. На роботі будьте обережні.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Диявол"

Попереду - спокуси. На роботі не женіться за всіма цілями відразу. У стосунках займіться пристрасним сексом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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