Гороскоп за картами Таро на 1 листопада 2025 року: спокій для Дів і нова енергія для Стрільців

Після насиченого Геловіну Всесвіт дає можливість перевести подих і налаштувати внутрішній компас. Карти Таро на 1 листопада закликають до вдумливості, вдячності й спокійних рішень. Саме зараз найкраще чути власну інтуїцію — без поспіху та шуму.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Колісниця

Ви знову берете контроль у свої руки. День дій, цілеспрямованості й рішучості.

Порада: не відволікайтеся — зараз важливо рухатися прямо.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Відчуття комфорту, стабільності, задоволення від досягнутого.

Порада: дозвольте собі насолодитися спокоєм.

Близнюки — Паж Кубків

Нові емоції, приємна звістка або романтичний жест.

Порада: відкрийте серце — тепер час для добрих відчуттів.

Рак — Ієрофант

День традицій, мудрості та розуміння сенсу того, що відбувається.

Порада: шукайте опору в знаннях і досвіді — вони дадуть стабільність.

Лев — Сонце

Позитив, натхнення, гармонія.

Порада: діліться радістю — ваш настрій заряджає інших.

Діва — Четвірка Мечів

Пауза, перепочинок і перезавантаження.

Порада: не поспішайте — спокій зараз важливіший за активність.

Терези — Помірність

Внутрішня гармонія, врівноваженість і відновлення.

Порада: шукайте “золоту середину” — вона тримає вас у балансі.

Скорпіон — Десятка Жезлів

Відчуття перевантаження, але й близькість до фінішу.

Порада: розподіліть відповідальність — не все потрібно тягти самому.

Стрілець — Туз Жезлів

Нова енергія, натхнення, ідея або бажання діяти.

Порада: не гальмуйте — сьогодні час запалити іскру дії.

Козоріг — Король Пентаклів

Стабільність, впевненість і практичний підхід.

Порада: плануйте великі кроки — зараз добрий момент для основи.

Водолій — Двійка Мечів

Сумнів або вибір, який потрібно зробити.

Порада: не поспішайте, але слухайте інтуїцію — вона підкаже напрямок.

Риби — Зірка

Надія, світло, внутрішній підйом.

Порада: не втрачайте віри — день несе тиху благодать.

1 листопада 2025 року — день спокою, гармонії та внутрішньої впевненості. Карти Таро підказують: новий місяць починається із чистоти думок і вдячності за пройдений шлях. Замість поспіху — мудрість, замість хаосу — спокій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

