Гороскоп за картами Таро на 1 жовтня 2025 року: ясність для Дів і нові почуття для Риб
1 жовтня 2025 року карти Таро символізують новий старт, відродження енергії та час визначення життєвих пріоритетів. Це день, коли Всесвіт відкриває двері перед тими, хто готовий приймати зміни з вірою і відкритим серцем.
Перший день жовтня несе свіжу енергію, натхнення і можливість змінити напрям руху. Карти Таро на 1 жовтня підказують: час проявити ініціативу, очистити свідомість від сумнівів і зробити перший крок до нового періоду життя. Це день, коли думки формують реальність, тож варто вибирати позитив.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Маг
День сили, рішучості й реалізації намірів. Ви можете створити бажане власними руками.
Порада: дійте сміливо — Всесвіт підтримує ваші кроки.
Телець — Дев’ятка Пентаклів
Час насолодитися стабільністю та власними здобутками. Відчуйте вдячність за те, що маєте.
Порада: дозвольте собі відпочинок і задоволення.
Близнята — Паж Жезлів
Нові ідеї або натхнення спалахнуть, як іскра. День творчості й несподіваних можливостей.
Порада: не бійтеся експериментів і проявляйте цікавість.
Рак — Королева Кубків
Ваш емоційний інтелект стане головним ресурсом. Прислухайтеся до інтуїції й підтримуйте тих, хто поруч.
Порада: не пригнічуйте почуттів — щирість відкриє нові двері.
Лев — Сонце
День радості, ясності й щастя. Ви отримаєте визнання або гарну новину.
Порада: діліться своїм світлом — воно повернеться сторицею.
Діва — Справедливість
Настав момент об’єктивних рішень. Ваші дії принесуть чесний і заслужений результат.
Порада: зберігайте баланс і дійте розважливо.
Терези — Двійка Кубків
Гармонія у стосунках і взаєморозуміння. День, коли любов і партнерство приносять натхнення.
Порада: слухайте серце — воно підкаже правильний шлях.
Скорпіон — Смерть
День глибокої трансформації. Щось завершується, щоб дати місце новому.
Порада: прийміть зміни — вони очищають ваш шлях.
Стрілець — Трійка Жезлів
Перед вами відкриваються перспективи. Плануйте сміливо, думайте глобально.
Порада: довіряйте процесу — майбутнє вже формується на вашу користь.
Козоріг — Ієрофант
День духовного спокою і мудрості. Ви можете знайти відповіді у традиціях або пораді старшого.
Порада: дійте з розумом і внутрішньою вірою.
Водолій — Зірка
День натхнення і віри в себе. Ви відчуєте ясність у цілях і впевненість у майбутньому.
Порада: не бійтеся мріяти — Всесвіт чує вас.
Риби — Туз Кубків
Нові почуття, емоції або духовне відкриття. День, коли серце наповнюється любов’ю.
Порада: дозвольте собі відчувати — це джерело вашої сили.
1 жовтня 2025 року відкриває новий місячний і життєвий цикл. Це день, коли можна сміливо залишити старе позаду й наповнитися натхненням. Карти Таро радять: довіряйте процесу, не бійтеся дій, і Всесвіт відкриє перед вами нові горизонти.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
