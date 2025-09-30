Гороскоп за картами Таро на 1 жовтня 2025 року: ясність для Дів і нові почуття для Риб

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Перший день жовтня несе свіжу енергію, натхнення і можливість змінити напрям руху. Карти Таро на 1 жовтня підказують: час проявити ініціативу, очистити свідомість від сумнівів і зробити перший крок до нового періоду життя. Це день, коли думки формують реальність, тож варто вибирати позитив.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Реклама

Овен — Маг

День сили, рішучості й реалізації намірів. Ви можете створити бажане власними руками.

Порада: дійте сміливо — Всесвіт підтримує ваші кроки.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Час насолодитися стабільністю та власними здобутками. Відчуйте вдячність за те, що маєте.

Порада: дозвольте собі відпочинок і задоволення.

Близнята — Паж Жезлів

Нові ідеї або натхнення спалахнуть, як іскра. День творчості й несподіваних можливостей.

Порада: не бійтеся експериментів і проявляйте цікавість.

Рак — Королева Кубків

Ваш емоційний інтелект стане головним ресурсом. Прислухайтеся до інтуїції й підтримуйте тих, хто поруч.

Порада: не пригнічуйте почуттів — щирість відкриє нові двері.

Лев — Сонце

День радості, ясності й щастя. Ви отримаєте визнання або гарну новину.

Порада: діліться своїм світлом — воно повернеться сторицею.

Діва — Справедливість

Настав момент об’єктивних рішень. Ваші дії принесуть чесний і заслужений результат.

Порада: зберігайте баланс і дійте розважливо.

Терези — Двійка Кубків

Гармонія у стосунках і взаєморозуміння. День, коли любов і партнерство приносять натхнення.

Порада: слухайте серце — воно підкаже правильний шлях.

Скорпіон — Смерть

День глибокої трансформації. Щось завершується, щоб дати місце новому.

Порада: прийміть зміни — вони очищають ваш шлях.

Стрілець — Трійка Жезлів

Перед вами відкриваються перспективи. Плануйте сміливо, думайте глобально.

Порада: довіряйте процесу — майбутнє вже формується на вашу користь.

Козоріг — Ієрофант

День духовного спокою і мудрості. Ви можете знайти відповіді у традиціях або пораді старшого.

Порада: дійте з розумом і внутрішньою вірою.

Водолій — Зірка

День натхнення і віри в себе. Ви відчуєте ясність у цілях і впевненість у майбутньому.

Порада: не бійтеся мріяти — Всесвіт чує вас.

Риби — Туз Кубків

Нові почуття, емоції або духовне відкриття. День, коли серце наповнюється любов’ю.

Порада: дозвольте собі відчувати — це джерело вашої сили.

1 жовтня 2025 року відкриває новий місячний і життєвий цикл. Це день, коли можна сміливо залишити старе позаду й наповнитися натхненням. Карти Таро радять: довіряйте процесу, не бійтеся дій, і Всесвіт відкриє перед вами нові горизонти.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.