Гороскоп за картами Таро на 1 жовтня 2025 року: ясність для Дів і нові почуття для Риб

1 жовтня 2025 року карти Таро символізують новий старт, відродження енергії та час визначення життєвих пріоритетів. Це день, коли Всесвіт відкриває двері перед тими, хто готовий приймати зміни з вірою і відкритим серцем.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Перший день жовтня несе свіжу енергію, натхнення і можливість змінити напрям руху. Карти Таро на 1 жовтня підказують: час проявити ініціативу, очистити свідомість від сумнівів і зробити перший крок до нового періоду життя. Це день, коли думки формують реальність, тож варто вибирати позитив.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Маг
    День сили, рішучості й реалізації намірів. Ви можете створити бажане власними руками.
    Порада: дійте сміливо — Всесвіт підтримує ваші кроки.

  • Телець — Дев’ятка Пентаклів
    Час насолодитися стабільністю та власними здобутками. Відчуйте вдячність за те, що маєте.
    Порада: дозвольте собі відпочинок і задоволення.

  • Близнята — Паж Жезлів
    Нові ідеї або натхнення спалахнуть, як іскра. День творчості й несподіваних можливостей.
    Порада: не бійтеся експериментів і проявляйте цікавість.

  • Рак — Королева Кубків
    Ваш емоційний інтелект стане головним ресурсом. Прислухайтеся до інтуїції й підтримуйте тих, хто поруч.
    Порада: не пригнічуйте почуттів — щирість відкриє нові двері.

  • Лев — Сонце
    День радості, ясності й щастя. Ви отримаєте визнання або гарну новину.
    Порада: діліться своїм світлом — воно повернеться сторицею.

  • Діва — Справедливість
    Настав момент об’єктивних рішень. Ваші дії принесуть чесний і заслужений результат.
    Порада: зберігайте баланс і дійте розважливо.

  • Терези — Двійка Кубків
    Гармонія у стосунках і взаєморозуміння. День, коли любов і партнерство приносять натхнення.
    Порада: слухайте серце — воно підкаже правильний шлях.

  • Скорпіон — Смерть
    День глибокої трансформації. Щось завершується, щоб дати місце новому.
    Порада: прийміть зміни — вони очищають ваш шлях.

  • Стрілець — Трійка Жезлів
    Перед вами відкриваються перспективи. Плануйте сміливо, думайте глобально.
    Порада: довіряйте процесу — майбутнє вже формується на вашу користь.

  • Козоріг — Ієрофант
    День духовного спокою і мудрості. Ви можете знайти відповіді у традиціях або пораді старшого.
    Порада: дійте з розумом і внутрішньою вірою.

  • Водолій — Зірка
    День натхнення і віри в себе. Ви відчуєте ясність у цілях і впевненість у майбутньому.
    Порада: не бійтеся мріяти — Всесвіт чує вас.

  • Риби — Туз Кубків
    Нові почуття, емоції або духовне відкриття. День, коли серце наповнюється любов’ю.
    Порада: дозвольте собі відчувати — це джерело вашої сили.

1 жовтня 2025 року відкриває новий місячний і життєвий цикл. Це день, коли можна сміливо залишити старе позаду й наповнитися натхненням. Карти Таро радять: довіряйте процесу, не бійтеся дій, і Всесвіт відкриє перед вами нові горизонти.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

