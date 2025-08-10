ТСН у соціальних мережах

Гороскоп за картами Таро на 10 серпня 2025 року: натхнення для Левів, ясність для Козорогів

Сьогоднішня енергія, координація серця й розуму — важливі ключі дня. Луна в Рибах надає можливість зануритися у глибокі почуття, поєднані з внутрішнім світлом і ясністю дороги вперед.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Карти Таро на 10 серпня підказують рух вперед через поєднання творчості, проведення меж і інтуїції. Розвивайте ясність намірів і дозвольте внутрішньому світлу вести.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для знаків зодіаку

  • ОвенЧетвірка жезлів
    День присвячений внутрішнім святкуванням: перерві, заземленню, початку нової структури у собі.

  • ТелецьПаж кубків (перевернутий)
    Дозвольте старим емоціям відпустити — знайдіть шлях до творчого відновлення через щирість із собою.

  • БлизнятаЧетвірка мечів (перевернута)
    Тепер час повної інтеграції — відкиньте втому, дійте активно й відкрито.

  • РакТрійка жезлів (перевернутий)
    Не поспішайте: створення майбутнього потребує терпіння та рефлексії в діях.

  • ЛевШістка пентаклів
    Щедрість з серця сьогодні ваша сила. Діліться — і прийдуть підтримка та відгук.

  • Дівадесятка мечів
    Щось завершено — це порожне місце для нового. Дайте собі час на відновлення.

  • ТерезиКолесо Фортуни
    День несподіваних поворотів — довіряйте потоку подій і не опирайтеся.

  • СкорпіонПовішений
    Пауза змінює перспективу. Припиніть боротьбу — у вишуканому згортанні може зародитися нова ясність.

  • СтрілецьКоролева пентаклів
    Енергія турботи й структури — ваша ресурсність сьогодні принесе баланс і комфорт.

  • КозорігЛицар мечів
    Час говорити і діяти ясно. Рішучість веде вперед.

  • ВодолійТуз пентаклів
    Нове фінансове чи матеріальне починання: час інвестувати у реальність.

  • РибиДурень
    Ваш день для нового старту — довіртесь руху й не бійтеся першого кроку.

10 серпня — це день, коли ясність намірів і дія з відкритим серцем створюють потужний ресурс. Будьте готові до внутрішнього та зовнішнього оновлення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

