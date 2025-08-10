- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро на 10 серпня 2025 року: натхнення для Левів, ясність для Козорогів
Сьогоднішня енергія, координація серця й розуму — важливі ключі дня. Луна в Рибах надає можливість зануритися у глибокі почуття, поєднані з внутрішнім світлом і ясністю дороги вперед.
Карти Таро на 10 серпня підказують рух вперед через поєднання творчості, проведення меж і інтуїції. Розвивайте ясність намірів і дозвольте внутрішньому світлу вести.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для знаків зодіаку
Овен — Четвірка жезлів
День присвячений внутрішнім святкуванням: перерві, заземленню, початку нової структури у собі.
Телець — Паж кубків (перевернутий)
Дозвольте старим емоціям відпустити — знайдіть шлях до творчого відновлення через щирість із собою.
Близнята — Четвірка мечів (перевернута)
Тепер час повної інтеграції — відкиньте втому, дійте активно й відкрито.
Рак — Трійка жезлів (перевернутий)
Не поспішайте: створення майбутнього потребує терпіння та рефлексії в діях.
Лев — Шістка пентаклів
Щедрість з серця сьогодні ваша сила. Діліться — і прийдуть підтримка та відгук.
Діва — десятка мечів
Щось завершено — це порожне місце для нового. Дайте собі час на відновлення.
Терези — Колесо Фортуни
День несподіваних поворотів — довіряйте потоку подій і не опирайтеся.
Скорпіон — Повішений
Пауза змінює перспективу. Припиніть боротьбу — у вишуканому згортанні може зародитися нова ясність.
Стрілець — Королева пентаклів
Енергія турботи й структури — ваша ресурсність сьогодні принесе баланс і комфорт.
Козоріг — Лицар мечів
Час говорити і діяти ясно. Рішучість веде вперед.
Водолій — Туз пентаклів
Нове фінансове чи матеріальне починання: час інвестувати у реальність.
Риби — Дурень
Ваш день для нового старту — довіртесь руху й не бійтеся першого кроку.
10 серпня — це день, коли ясність намірів і дія з відкритим серцем створюють потужний ресурс. Будьте готові до внутрішнього та зовнішнього оновлення.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
