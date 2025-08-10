Гороскоп за картами Таро на 10 серпня 2025 року: натхнення для Левів, ясність для Козорогів

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Карти Таро на 10 серпня підказують рух вперед через поєднання творчості, проведення меж і інтуїції. Розвивайте ясність намірів і дозвольте внутрішньому світлу вести.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для знаків зодіаку

Овен — Четвірка жезлів

День присвячений внутрішнім святкуванням: перерві, заземленню, початку нової структури у собі.

Телець — Паж кубків (перевернутий)

Дозвольте старим емоціям відпустити — знайдіть шлях до творчого відновлення через щирість із собою.

Близнята — Четвірка мечів (перевернута)

Тепер час повної інтеграції — відкиньте втому, дійте активно й відкрито.

Рак — Трійка жезлів (перевернутий)

Не поспішайте: створення майбутнього потребує терпіння та рефлексії в діях.

Лев — Шістка пентаклів

Щедрість з серця сьогодні ваша сила. Діліться — і прийдуть підтримка та відгук.

Діва — десятка мечів

Щось завершено — це порожне місце для нового. Дайте собі час на відновлення.

Терези — Колесо Фортуни

День несподіваних поворотів — довіряйте потоку подій і не опирайтеся.

Скорпіон — Повішений

Пауза змінює перспективу. Припиніть боротьбу — у вишуканому згортанні може зародитися нова ясність.

Стрілець — Королева пентаклів

Енергія турботи й структури — ваша ресурсність сьогодні принесе баланс і комфорт.

Козоріг — Лицар мечів

Час говорити і діяти ясно. Рішучість веде вперед.

Водолій — Туз пентаклів

Нове фінансове чи матеріальне починання: час інвестувати у реальність.

Риби — Дурень

Ваш день для нового старту — довіртесь руху й не бійтеся першого кроку.

10 серпня — це день, коли ясність намірів і дія з відкритим серцем створюють потужний ресурс. Будьте готові до внутрішнього та зовнішнього оновлення.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.