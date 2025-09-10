Гороскоп за картами Таро на 10 вересня 2025 року: рішучість для Овнів і гармонія для Терезів

Карти Таро / © ТСН.ua

Середина вересня відкриває період активності та нових рішень. Карти Таро підказують: саме сьогодні важливо визначитися зі своїми цілями, аби крокувати далі впевнено. Одних знаків чекає кар’єрний прорив, інших — душевна рівновага чи нові знайомства.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Мечів

День динамічних рішень. Ви зможете швидко рухатися вперед, якщо будете діяти рішуче і впевнено.

Телець — Сімка Пентаклів

Ваші зусилля вже дають плоди, хоча результат потребує часу. Терпіння стане головним ресурсом.

Близнята — Трійка Жезлів

Нові перспективи відкриваються перед вами. Час планувати і дивитися вперед із оптимізмом.

Рак — Королева Кубків

Емоційна чуйність та інтуїція допоможуть вам у важливих справах. Слухайте серце — воно не підведе.

Лев — Сила

Внутрішня стійкість і впевненість стануть вашими ключами до успіху. Сьогодні ви зможете приборкати сумніви.

Діва — Вісімка Кубків

Час відпустити те, що вже не приносить радості. Попереду — нові можливості й духовні відкриття.

Терези — Закохані

День гармонії та вибору. Ви можете зміцнити стосунки чи прийняти важливе рішення, спираючись на серце.

Скорпіон — Дев’ятка Жезлів

Ви відчуватимете втому, але сили ще є. День вимагає витримки й захисту власних кордонів.

Стрілець — Сонце

Виразність, успіх і натхнення. Це день радості, перемог і приємних новин.

Козоріг — Ієрофант

Традиції й мудрість підкажуть правильний шлях. День сприятливий для навчання і порад від авторитетних людей.

Водолій — Паж Жезлів

Новини чи нові ідеї надихнуть вас. Час сміливо починати щось нове.

Риби — Двійка Кубків

День для гармонійних стосунків і теплих зустрічей. На вас можуть чекати нові почуття або зближення з близькою людиною.

10 вересня 2025 року стане днем рішучості та ясності. Одні знаки отримають шанс на прорив у кар’єрі, інші знайдуть душевний спокій і гармонію. Карти Таро підказують: саме сьогодні варто поєднати силу і м’якість, щоб зробити крок уперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

