ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
2 хв

Гороскоп за картами Таро на 10 вересня 2025 року: рішучість для Овнів і гармонія для Терезів

10 вересня 2025 року карти Таро обіцяють день дій, упевненості та врівноваженості. Це час, коли варто брати ініціативу у свої руки, не боятися змін і водночас шукати внутрішню гармонію.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Середина вересня відкриває період активності та нових рішень. Карти Таро підказують: саме сьогодні важливо визначитися зі своїми цілями, аби крокувати далі впевнено. Одних знаків чекає кар’єрний прорив, інших — душевна рівновага чи нові знайомства.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Лицар Мечів
    День динамічних рішень. Ви зможете швидко рухатися вперед, якщо будете діяти рішуче і впевнено.

  • Телець — Сімка Пентаклів
    Ваші зусилля вже дають плоди, хоча результат потребує часу. Терпіння стане головним ресурсом.

  • Близнята — Трійка Жезлів
    Нові перспективи відкриваються перед вами. Час планувати і дивитися вперед із оптимізмом.

  • Рак — Королева Кубків
    Емоційна чуйність та інтуїція допоможуть вам у важливих справах. Слухайте серце — воно не підведе.

  • Лев — Сила
    Внутрішня стійкість і впевненість стануть вашими ключами до успіху. Сьогодні ви зможете приборкати сумніви.

  • Діва — Вісімка Кубків
    Час відпустити те, що вже не приносить радості. Попереду — нові можливості й духовні відкриття.

  • Терези — Закохані
    День гармонії та вибору. Ви можете зміцнити стосунки чи прийняти важливе рішення, спираючись на серце.

  • Скорпіон — Дев’ятка Жезлів
    Ви відчуватимете втому, але сили ще є. День вимагає витримки й захисту власних кордонів.

  • Стрілець — Сонце
    Виразність, успіх і натхнення. Це день радості, перемог і приємних новин.

  • Козоріг — Ієрофант
    Традиції й мудрість підкажуть правильний шлях. День сприятливий для навчання і порад від авторитетних людей.

  • Водолій — Паж Жезлів
    Новини чи нові ідеї надихнуть вас. Час сміливо починати щось нове.

  • Риби — Двійка Кубків
    День для гармонійних стосунків і теплих зустрічей. На вас можуть чекати нові почуття або зближення з близькою людиною.

10 вересня 2025 року стане днем рішучості та ясності. Одні знаки отримають шанс на прорив у кар’єрі, інші знайдуть душевний спокій і гармонію. Карти Таро підказують: саме сьогодні варто поєднати силу і м’якість, щоб зробити крок уперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
234
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie