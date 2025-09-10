- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро на 10 вересня 2025 року: рішучість для Овнів і гармонія для Терезів
10 вересня 2025 року карти Таро обіцяють день дій, упевненості та врівноваженості. Це час, коли варто брати ініціативу у свої руки, не боятися змін і водночас шукати внутрішню гармонію.
Середина вересня відкриває період активності та нових рішень. Карти Таро підказують: саме сьогодні важливо визначитися зі своїми цілями, аби крокувати далі впевнено. Одних знаків чекає кар’єрний прорив, інших — душевна рівновага чи нові знайомства.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Лицар Мечів
День динамічних рішень. Ви зможете швидко рухатися вперед, якщо будете діяти рішуче і впевнено.
Телець — Сімка Пентаклів
Ваші зусилля вже дають плоди, хоча результат потребує часу. Терпіння стане головним ресурсом.
Близнята — Трійка Жезлів
Нові перспективи відкриваються перед вами. Час планувати і дивитися вперед із оптимізмом.
Рак — Королева Кубків
Емоційна чуйність та інтуїція допоможуть вам у важливих справах. Слухайте серце — воно не підведе.
Лев — Сила
Внутрішня стійкість і впевненість стануть вашими ключами до успіху. Сьогодні ви зможете приборкати сумніви.
Діва — Вісімка Кубків
Час відпустити те, що вже не приносить радості. Попереду — нові можливості й духовні відкриття.
Терези — Закохані
День гармонії та вибору. Ви можете зміцнити стосунки чи прийняти важливе рішення, спираючись на серце.
Скорпіон — Дев’ятка Жезлів
Ви відчуватимете втому, але сили ще є. День вимагає витримки й захисту власних кордонів.
Стрілець — Сонце
Виразність, успіх і натхнення. Це день радості, перемог і приємних новин.
Козоріг — Ієрофант
Традиції й мудрість підкажуть правильний шлях. День сприятливий для навчання і порад від авторитетних людей.
Водолій — Паж Жезлів
Новини чи нові ідеї надихнуть вас. Час сміливо починати щось нове.
Риби — Двійка Кубків
День для гармонійних стосунків і теплих зустрічей. На вас можуть чекати нові почуття або зближення з близькою людиною.
10 вересня 2025 року стане днем рішучості та ясності. Одні знаки отримають шанс на прорив у кар’єрі, інші знайдуть душевний спокій і гармонію. Карти Таро підказують: саме сьогодні варто поєднати силу і м’якість, щоб зробити крок уперед.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
