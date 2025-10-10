Гороскоп за картами Таро на 10 жовтня 2025 року: стабільність для Тельців і натхнення для Водоліїв

Карти Таро / © ТСН.ua

Десяте число несе енергію завершення циклу й переходу до нової якості життя. Карти Таро на 10 жовтня підказують: сьогодні важливо діяти усвідомлено, не поспішати, довіряти процесу. Це день, коли гармонія між думками, почуттями й діями стає ключем до внутрішнього миру.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Король Жезлів

День лідерства і натхнення. Ви зможете реалізувати сміливі ідеї або вплинути на події завдяки впевненості.

Порада: дійте з мудрістю — ваша енергія сьогодні творча й сильна.

Телець — Десятка Пентаклів

Фінансова стабільність і підтримка близьких наповнять день спокоєм.

Порада: зосередьтеся на тому, що дає відчуття безпеки й комфорту.

Близнюки — Двійка Жезлів

Нові плани, ідеї й бачення майбутнього. Ви стоїте на порозі змін.

Порада: дивіться вперед — горизонти ширші, ніж здається.

Рак — Дев’ятка Кубків

Гармонія, вдячність і задоволення від життя. Ви можете відчути душевний спокій.

Порада: дозвольте собі насолоджуватися тим, що вже маєте.

Лев — Вісімка Мечів

Можливе відчуття обмеження або невизначеності. Пам’ятайте: вихід є, він у вашій голові.

Порада: не бійтеся змінювати кут зору — свобода ближче, ніж ви думаєте.

Діва — Вісімка Пентаклів

Праця, уважність і системність принесуть добрі результати.

Порада: не поспішайте — стабільність народжується з послідовності.

Терези — Королева Кубків

Емоційна чуйність і розуміння допоможуть налагодити гармонію у стосунках.

Порада: слухайте серце — воно підкаже правильне рішення.

Скорпіон — Дев’ятка Мечів

День може викликати хвилювання чи неспокій. Не дозволяйте страхам керувати вами.

Порада: подивіться на ситуацію об’єктивно — усе не так драматично, як здається.

Стрілець — Колісниця

Енергія руху вперед. Ви зможете досягти мети, якщо не розпорошуватиметесь.

Порада: тримайте курс і не сумнівайтесь — ви на правильному шляху.

Козоріг — Ієрофант

День духовної рівноваги та мудрості. Можлива порада від авторитетної людини.

Порада: слухайте внутрішній голос — він зараз ваш найкращий наставник.

Водолій — Зірка

Натхнення, творчість і віра у краще. Ви можете відчути потік ідей і ясність думок.

Порада: мрійте сміливо — Всесвіт готовий вас почути.

Риби — Трійка Кубків

День радості, дружби та душевної легкості. Вас чекає гармонійне спілкування або приємна зустріч.

Порада: розділіть позитив з іншими — він примножиться.

10 жовтня 2025 року — день спокою, усвідомлення й натхнення. Деякі знаки знайдуть стабільність у звичних речах, інші — поштовх до нових ідей і мрій. Карти Таро радять: не поспішайте, але не зупиняйтесь — шлях уже відкрито.

