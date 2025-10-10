ТСН у соціальних мережах

Гороскоп за картами Таро на 10 жовтня 2025 року: стабільність для Тельців і натхнення для Водоліїв

10 жовтня 2025 року карти Таро вказують на день внутрішнього спокою та поступового руху вперед. Одні знаки відчують потребу у відпочинку та відновленні, інші — знайдуть джерело натхнення й творчої енергії.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Десяте число несе енергію завершення циклу й переходу до нової якості життя. Карти Таро на 10 жовтня підказують: сьогодні важливо діяти усвідомлено, не поспішати, довіряти процесу. Це день, коли гармонія між думками, почуттями й діями стає ключем до внутрішнього миру.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Король Жезлів
    День лідерства і натхнення. Ви зможете реалізувати сміливі ідеї або вплинути на події завдяки впевненості.
    Порада: дійте з мудрістю — ваша енергія сьогодні творча й сильна.

  • Телець — Десятка Пентаклів
    Фінансова стабільність і підтримка близьких наповнять день спокоєм.
    Порада: зосередьтеся на тому, що дає відчуття безпеки й комфорту.

  • Близнюки — Двійка Жезлів
    Нові плани, ідеї й бачення майбутнього. Ви стоїте на порозі змін.
    Порада: дивіться вперед — горизонти ширші, ніж здається.

  • Рак — Дев’ятка Кубків
    Гармонія, вдячність і задоволення від життя. Ви можете відчути душевний спокій.
    Порада: дозвольте собі насолоджуватися тим, що вже маєте.

  • Лев — Вісімка Мечів
    Можливе відчуття обмеження або невизначеності. Пам’ятайте: вихід є, він у вашій голові.
    Порада: не бійтеся змінювати кут зору — свобода ближче, ніж ви думаєте.

  • Діва — Вісімка Пентаклів
    Праця, уважність і системність принесуть добрі результати.
    Порада: не поспішайте — стабільність народжується з послідовності.

  • Терези — Королева Кубків
    Емоційна чуйність і розуміння допоможуть налагодити гармонію у стосунках.
    Порада: слухайте серце — воно підкаже правильне рішення.

  • Скорпіон — Дев’ятка Мечів
    День може викликати хвилювання чи неспокій. Не дозволяйте страхам керувати вами.
    Порада: подивіться на ситуацію об’єктивно — усе не так драматично, як здається.

  • Стрілець — Колісниця
    Енергія руху вперед. Ви зможете досягти мети, якщо не розпорошуватиметесь.
    Порада: тримайте курс і не сумнівайтесь — ви на правильному шляху.

  • Козоріг — Ієрофант
    День духовної рівноваги та мудрості. Можлива порада від авторитетної людини.
    Порада: слухайте внутрішній голос — він зараз ваш найкращий наставник.

  • Водолій — Зірка
    Натхнення, творчість і віра у краще. Ви можете відчути потік ідей і ясність думок.
    Порада: мрійте сміливо — Всесвіт готовий вас почути.

  • Риби — Трійка Кубків
    День радості, дружби та душевної легкості. Вас чекає гармонійне спілкування або приємна зустріч.
    Порада: розділіть позитив з іншими — він примножиться.

10 жовтня 2025 року — день спокою, усвідомлення й натхнення. Деякі знаки знайдуть стабільність у звичних речах, інші — поштовх до нових ідей і мрій. Карти Таро радять: не поспішайте, але не зупиняйтесь — шлях уже відкрито.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

