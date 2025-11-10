Гороскоп за картами Таро на 11 листопада 2025 року: нові можливості для Стрільців і відчуття гармонії для Раків

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей день допоможе побачити, у який бік рухатися далі. Відчуття внутрішньої зібраності та спокою дозволяє діяти впевнено. Карти Таро нагадують: головне — не розпорошуватись, а сконцентруватися на тому, що справді має сенс.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Пентаклів

Наполегливість і стабільність ведуть до результату.

Порада: робіть поступово — регулярність принесе перемогу.

Телець — Шістка Кубків

Теплі спогади або контакт із минулим.

Порада: згадайте, що колись давало радість — це підкаже новий крок.

Близнята — Паж Жезлів

Новий інтерес, ідея або творчий порив.

Порада: не бійтеся експериментів — навіть маленький крок відкриє шлях.

Рак — Помірність

День внутрішнього балансу та гармонійних зустрічей.

Порада: не поспішайте — кожна подія має свій ритм.

Лев — Дев’ятка Пентаклів

Самодостатність і впевненість у власних силах.

Порада: оцініть, чого вже досягли — це зміцнить віру у себе.

Діва — Туз Кубків

Нова емоція, натхнення або щира прихильність.

Порада: відкрийте серце — день несе тепло.

Терези — Двійка Жезлів

Планування та вибір нового напрямку.

Порада: дозвольте собі мріяти масштабніше — час розширення.

Скорпіон — Смерть

Завершення старого етапу, перехід у новий.

Порада: не чиніть опір змінам — вони відкривають можливості.

Стрілець — Сонце

Період радості, відкриттів і внутрішнього підйому.

Порада: діліться енергією — вона повернеться у подвійному обсязі.

Козоріг — Десятка Мечів

Завершення напруженого процесу.

Порада: не тримайтеся за виснажливе — попереду оновлення.

Водолій — Ієрофант

Пора діяти згідно зі своїми переконаннями.

Порада: досвід — ваш найкращий орієнтир.

Риби — Зірка

Надія, натхнення, підтримка від Всесвіту.

Порада: довіряйте відчуттям — вони ведуть до світлішого майбутнього.

11 листопада 2025 року — день внутрішньої гармонії та м’якого переходу. Карти Таро підказують: усе, що починає формуватися сьогодні, має довготривалу перспективу. Зберігайте спокій і дійте з повагою до свого темпу.

