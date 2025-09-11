Гороскоп за картами Таро на 11 вересня 2025 року: удача для Близнят і стабільність для Козерогів

Карти Таро / © ТСН.ua

Середина вересня стає переломним моментом, коли доля дає підказки й можливості. Карти Таро на 11 вересня підкреслюють важливість чесності з собою, рішучості у вчинках і готовності прийняти нові виклики. Одні знаки отримають шанс реалізувати плани, інші — знайти внутрішню гармонію.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Дев’ятка Жезлів

День вимагатиме витримки. Ви зможете захистити свої кордони та завершити розпочаті справи, навіть попри втому.

Телець — Шістка Кубків

Приємні спогади й теплі зустрічі зроблять цей день особливим. Можливе відновлення старих стосунків чи знайомств.

Близнюки — Колесо Фортуни

Удача на вашому боці. Події можуть розгортатися несподівано, але врешті принесуть позитивні результати.

Рак — Паж Кубків

День нових емоцій і відкриттів. Можливе зародження нових почуттів або творчих ідей.

Лев — Імператор

Час брати відповідальність у свої руки. Ваш авторитет і рішучість допоможуть стабілізувати ситуацію.

Діва — Десятка Мечів

Старий етап підходить до завершення. Це може бути непросто, але відкриє простір для нового початку.

Терези — Четвірка Жезлів

День радості та стабільності. Ви зможете відчути гармонію в домі або отримати визнання у колективі.

Скорпіон — Двійка Пентаклів

Буде кілька завдань одночасно. Важливо знайти баланс і гнучкість, щоб нічого не упустити.

Стрілець — Сонце

Ясність і оптимізм будуть вашим головним ресурсом. Це день радості, успіху й перемог.

Козоріг — Король Пентаклів

Стабільність і матеріальна впевненість. Ви зможете зміцнити свої позиції й отримати відчуття надійності.

Водолій — Місяць

Інтуїція стане вашим компасом. Прислухайтесь до підсвідомих сигналів, щоб уникнути ілюзій.

Риби — Ієрофант

Сьогодні важливо звертатися до мудрості й традицій. День сприятливий для навчання або духовних практик.

11 вересня 2025 року стане днем, коли варто зважено підходити до рішень і довіряти життєвим підказкам. Одні знаки відчують підтримку стабільності, інші — знайдуть нові емоції чи отримають шанс на успіх.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

