Гороскоп за картами Таро на 11 жовтня 2025 року: успіх для Левів і нові почуття для Терезів
11 жовтня 2025 року карти Таро вказують на день ясності, легкості та добрих новин. Це сприятливий час для любові, творчості та розв’язання важливих питань без напруги.
Субота обіцяє бути гармонійною й теплою. Карти Таро на 11 жовтня підказують: сьогодні Всесвіт підтримує тих, хто діє щиро, прислухається до серця й не боїться довіритися життю. Для одних це буде день радості, для інших — момент натхнення або духовного відновлення.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Двійка Пентаклів
День балансу й гнучкості. Ви зможете поєднати кілька справ і не втратити гармонію.
Порада: не беріться за все одразу — оберіть те, що справді важливе.
Телець — Король Кубків
Емоційна зрілість і внутрішній спокій допоможуть вам упоратися з будь-якою ситуацією.
Порада: довіряйте своїм почуттям — вони підкажуть правильний шлях.
Близнюки — Туз Мечів
Ясність думок і нові ідеї. День сприятливий для ухвалення важливих рішень або прояснення непорозумінь.
Порада: говоріть прямо, але м’яко — щирість відкриє двері.
Рак — Дев’ятка Пентаклів
День комфорту, стабільності та задоволення. Ви можете насолодитися результатами своєї праці.
Порада: дозвольте собі розкіш спокою — ви це заслужили.
Лев — Шістка Жезлів
Успіх і визнання не забаряться. Вас можуть похвалити або підтримати у важливій справі.
Порада: приймайте компліменти з гідністю — ваші досягнення справжні.
Діва — Сімка Пентаклів
Плоди ваших зусиль дозрівають. Потрібно трохи терпіння, і результат перевершить очікування.
Порада: не поспішайте — найцінніше приходить поступово.
Терези — Туз Кубків
Нові почуття, емоції або відновлення гармонії у стосунках. День наповнений теплом і ніжністю.
Порада: відкрийте серце — любов уже поруч.
Скорпіон — П’ятірка Жезлів
Можливі суперечки або змагання, але вони допоможуть вам утвердити свої позиції.
Порада: не бійтеся здорової конкуренції — вона зміцнює.
Стрілець — Світ
Ви завершуєте важливий етап і відчуваєте гордість за пройдений шлях.
Порада: святкуйте свої перемоги — вони відкривають нові горизонти.
Козеріг — Ієрофант
День мудрості й глибокого розуміння. Ви можете отримати пораду, яка допоможе знайти баланс.
Порада: не забувайте про духовність — вона ваша опора.
Водолій — Дев’ятка Кубків
День радості, задоволення й гармонії. Ви відчуєте вдячність і спокій у серці.
Порада: насолоджуйтеся тим, що маєте — це справжнє щастя.
Риби — Луна
Інтуїція загострена, але можливі сумніви. Не приймайте поспішних рішень — довіряйте передчуттям.
Порада: спостерігайте, а не дійте — істина скоро проясниться.
11 жовтня 2025 року — день гармонії, ніжності й світла. Дехто отримає заслужене визнання, інші — знайдуть нові почуття або натхнення. Карти Таро радять: відпустіть контроль і дозвольте подіям розгортатися природно — Всесвіт уже працює у вашу користь.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
