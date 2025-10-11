Гороскоп за картами Таро на 11 жовтня 2025 року: успіх для Левів і нові почуття для Терезів

Карти Таро / © ТСН.ua

Субота обіцяє бути гармонійною й теплою. Карти Таро на 11 жовтня підказують: сьогодні Всесвіт підтримує тих, хто діє щиро, прислухається до серця й не боїться довіритися життю. Для одних це буде день радості, для інших — момент натхнення або духовного відновлення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Двійка Пентаклів

День балансу й гнучкості. Ви зможете поєднати кілька справ і не втратити гармонію.

Порада: не беріться за все одразу — оберіть те, що справді важливе.

Телець — Король Кубків

Емоційна зрілість і внутрішній спокій допоможуть вам упоратися з будь-якою ситуацією.

Порада: довіряйте своїм почуттям — вони підкажуть правильний шлях.

Близнюки — Туз Мечів

Ясність думок і нові ідеї. День сприятливий для ухвалення важливих рішень або прояснення непорозумінь.

Порада: говоріть прямо, але м’яко — щирість відкриє двері.

Рак — Дев’ятка Пентаклів

День комфорту, стабільності та задоволення. Ви можете насолодитися результатами своєї праці.

Порада: дозвольте собі розкіш спокою — ви це заслужили.

Лев — Шістка Жезлів

Успіх і визнання не забаряться. Вас можуть похвалити або підтримати у важливій справі.

Порада: приймайте компліменти з гідністю — ваші досягнення справжні.

Діва — Сімка Пентаклів

Плоди ваших зусиль дозрівають. Потрібно трохи терпіння, і результат перевершить очікування.

Порада: не поспішайте — найцінніше приходить поступово.

Терези — Туз Кубків

Нові почуття, емоції або відновлення гармонії у стосунках. День наповнений теплом і ніжністю.

Порада: відкрийте серце — любов уже поруч.

Скорпіон — П’ятірка Жезлів

Можливі суперечки або змагання, але вони допоможуть вам утвердити свої позиції.

Порада: не бійтеся здорової конкуренції — вона зміцнює.

Стрілець — Світ

Ви завершуєте важливий етап і відчуваєте гордість за пройдений шлях.

Порада: святкуйте свої перемоги — вони відкривають нові горизонти.

Козеріг — Ієрофант

День мудрості й глибокого розуміння. Ви можете отримати пораду, яка допоможе знайти баланс.

Порада: не забувайте про духовність — вона ваша опора.

Водолій — Дев’ятка Кубків

День радості, задоволення й гармонії. Ви відчуєте вдячність і спокій у серці.

Порада: насолоджуйтеся тим, що маєте — це справжнє щастя.

Риби — Луна

Інтуїція загострена, але можливі сумніви. Не приймайте поспішних рішень — довіряйте передчуттям.

Порада: спостерігайте, а не дійте — істина скоро проясниться.

11 жовтня 2025 року — день гармонії, ніжності й світла. Дехто отримає заслужене визнання, інші — знайдуть нові почуття або натхнення. Карти Таро радять: відпустіть контроль і дозвольте подіям розгортатися природно — Всесвіт уже працює у вашу користь.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

