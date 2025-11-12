Гороскоп за картами Таро на 12 листопада 2025 року: стабільність для Козорогів і натхнення для Риб

Карти Таро / © ТСН.ua

Після періоду внутрішніх коливань приходить відчуття зібраності. Сьогодні можна побачити результати попередніх зусиль або зробити перший крок у новому напрямку. Карти нагадують: цей день про рівновагу, спокій і прості радощі.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Дев’ятка Пентаклів

Міцна основа, задоволення від власної праці.

Порада: зупиніться й оцініть свій шлях — ви вже багато зробили.

Телець — Король Кубків

Емоційна зрілість і здатність підтримати інших.

Порада: ваш спокій зараз лікує не лише вас, а й оточення.

Близнюки — П’ятірка Мечів

Невеликі суперечки або непорозуміння.

Порада: не доводьте своє будь-якою ціною — краще зберегти мир.

Рак — Туз Пентаклів

Нова можливість у роботі чи фінансах.

Порада: приймайте практичні пропозиції — вони мають потенціал.

Лев — Шістка Кубків

Спогади, теплі зустрічі, душевність.

Порада: минуле може підказати ідею для майбутнього.

Діва — Сімка Мечів

Потреба діяти розумно, не розкриваючи зайвого.

Порада: будьте обережнии у спілкуванні — не всім можна довіряти.

Терези — Лицар Пентаклів

Послідовність і сталість у діях.

Порада: маленькі кроки зараз ефективніші за великі стрибки.

Скорпіон — Двійка Кубків

Взаємність, порозуміння, підтримка у стосунках.

Порада: говоріть щиро — теплі слова зміцнюють зв’язок.

Стрілець — Вісімка Жезлів

Швидкі новини, несподівані можливості.

Порада: не зволікайте з відповіддю — час діяти.

Козоріг — Імператор

Почуття контролю, стабільності, упевненості.

Порада: тримайте фокус — ваша рішучість задає темп іншим.

Водолій — Помірність

Гармонія, внутрішній баланс, поступове вирівнювання енергії.

Порада: не квапте події — усе дозріває у свій час.

Риби — Зірка

Натхнення, віра у майбутнє, відновлення душевної сили.

Порада: дивіться вперед — перед вами відкривається світле продовження.

12 листопада 2025 року — день спокою, вдячності та відновлення. Карти Таро показують, що стабільність зараз важливіша за швидкість. Те, що здається дрібницею, з часом стане основою великих змін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

