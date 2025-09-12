- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро на 12 вересня 2025 року: нові можливості для Дів і гармонія для Раків
12 вересня 2025 року карти Таро відкривають день нових шансів, ясності та внутрішнього балансу. Для одних знаків цей день стане часом фінансових можливостей, для інших — моментом гармонії та душевного тепла.
Вересень у самому розпалі, і 12 число несе енергію оновлення та ясності. Карти Таро нагадують: важливо бути чесними із собою, довіряти інтуїції й не боятися робити кроки назустріч новим перспективам. Це день, коли відкриваються двері до гармонії, стабільності та натхнення.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Туз Жезлів
День нових починань і яскравих ідей. Використайте енергію, щоб сміливо розпочати важливу справу.
Телець — Дев’ятка Пентаклів
Ви відчуєте стабільність і задоволення від своїх здобутків. Сприятливий час для комфорту й відпочинку.
Близнюки — Сімка Кубків
Може бути багато варіантів і спокус. Обирайте зважено, не піддавайтесь ілюзіям.
Рак — Десятка Кубків
Гармонія у сім’ї й стосунках наповнить ваш день. Ви відчуєте тепло та підтримку близьких.
Лев — Лицар Жезлів
Енергія руху вперед. Сміливість і рішучість допоможуть вам досягти нових цілей.
Діва — Вісімка Пентаклів
Це день навчання й удосконалення. Ваші зусилля принесуть результат, якщо зосередитеся на деталях.
Терези — Справедливість
Важливо зберігати баланс у рішеннях. День сприятливий для чесних переговорів та врегулювання питань.
Скорпіон — П’ятірка Жезлів
Можливі суперечки чи конкуренція. Використайте їх як шанс проявити свою силу.
Стрілець — Зірка
Оптимізм і віра у майбутнє надихатимуть вас. Сьогодні варто мріяти сміливо.
Козоріг — Ієрофант
Мудрість і традиції допоможуть у складних ситуаціях. День добрий для навчання й порад.
Водолій — Двійка Жезлів
Час стратегічного планування. Ви можете закласти основу для важливих майбутніх кроків.
Риби — Королева Кубків
Інтуїція і чутливість стануть вашим компасом. День для душевних розмов і теплих стосунків.
12 вересня 2025 року — день гармонії та можливостей. Одні знаки зможуть відчути радість і тепло в родині, інші — зробити крок у новий проєкт чи задум. Карти Таро підказують: відкритість і чесність із собою допоможуть знайти правильний шлях.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
