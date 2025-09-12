Гороскоп за картами Таро на 12 вересня 2025 року: нові можливості для Дів і гармонія для Раків

Карти Таро / © ТСН.ua

Вересень у самому розпалі, і 12 число несе енергію оновлення та ясності. Карти Таро нагадують: важливо бути чесними із собою, довіряти інтуїції й не боятися робити кроки назустріч новим перспективам. Це день, коли відкриваються двері до гармонії, стабільності та натхнення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Туз Жезлів

День нових починань і яскравих ідей. Використайте енергію, щоб сміливо розпочати важливу справу.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Ви відчуєте стабільність і задоволення від своїх здобутків. Сприятливий час для комфорту й відпочинку.

Близнюки — Сімка Кубків

Може бути багато варіантів і спокус. Обирайте зважено, не піддавайтесь ілюзіям.

Рак — Десятка Кубків

Гармонія у сім’ї й стосунках наповнить ваш день. Ви відчуєте тепло та підтримку близьких.

Лев — Лицар Жезлів

Енергія руху вперед. Сміливість і рішучість допоможуть вам досягти нових цілей.

Діва — Вісімка Пентаклів

Це день навчання й удосконалення. Ваші зусилля принесуть результат, якщо зосередитеся на деталях.

Терези — Справедливість

Важливо зберігати баланс у рішеннях. День сприятливий для чесних переговорів та врегулювання питань.

Скорпіон — П’ятірка Жезлів

Можливі суперечки чи конкуренція. Використайте їх як шанс проявити свою силу.

Стрілець — Зірка

Оптимізм і віра у майбутнє надихатимуть вас. Сьогодні варто мріяти сміливо.

Козоріг — Ієрофант

Мудрість і традиції допоможуть у складних ситуаціях. День добрий для навчання й порад.

Водолій — Двійка Жезлів

Час стратегічного планування. Ви можете закласти основу для важливих майбутніх кроків.

Риби — Королева Кубків

Інтуїція і чутливість стануть вашим компасом. День для душевних розмов і теплих стосунків.

12 вересня 2025 року — день гармонії та можливостей. Одні знаки зможуть відчути радість і тепло в родині, інші — зробити крок у новий проєкт чи задум. Карти Таро підказують: відкритість і чесність із собою допоможуть знайти правильний шлях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

