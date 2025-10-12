- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 284
- Час на прочитання
- 3 хв
Гороскоп за картами Таро на 12 жовтня 2025 року: гармонія для Раків і нові натхнення для Дів
12 жовтня 2025 року карти Таро вказують на день спокою, емоційного тепла й переосмислення. Це гарний час для відпочинку, душевних розмов і усвідомлення, куди рухатись далі.
Неділя — день, коли енергія зупиняється, щоб дозволити нам знову відчути себе в центрі власного життя. Карти Таро на 12 жовтня радять сповільнитись, відпустити надмірні думки й просто бути присутніми у моменті. Саме сьогодні інтуїція підкаже, що потребує турботи — серце, тіло чи душа.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Туз Кубків
День любові, ніжності й емоційного оновлення. Ви відчуєте хвилю натхнення чи симпатії.
Порада: відкрийте серце — нові почуття вже на порозі.
Телець — Дев’ятка Пентаклів
Гармонія і спокій. Ви зможете насолодитися затишком і плодами власних зусиль.
Порада: дозвольте собі день без тривог — стабільність зараз важливіша за дії.
Близнюки — Шістка Кубків
День теплих спогадів і щирих зустрічей. Минуле може нагадати про себе приємною ностальгією.
Порада: не сумуйте за тим, що минуло — воно навчило вас любити глибше.
Рак — Десятка Кубків
Гармонія, сімейний спокій і єдність. Ви відчуєте підтримку близьких і внутрішній мир.
Порада: проведіть день із тими, хто наповнює душу світлом.
Лев — Паж Жезлів
Несподівані новини або ідеї принесуть натхнення. Це день відкриттів і творчих імпульсів.
Порада: спробуйте щось нове — воно подарує вам енергію.
Діва — Зірка
Натхнення, мрії та спокійна впевненість у майбутньому. Ви відчуєте, що все складається правильно.
Порада: вірте у себе — ваш шлях осяяний добрим світлом.
Терези — Справедливість
День балансу й ясності. Ви зможете врегулювати непорозуміння або відновити гармонію.
Порада: дотримуйтеся чесності — вона поверне внутрішній спокій.
Скорпіон — Вежа
Можливі несподівані зміни або прозріння. Не чиніть опір — старе відходить, щоб прийшло краще.
Порада: довіряйте процесу — навіть руйнування відкриває нові двері.
Стрілець — Сонце
Радість, ясність і легкість у всьому. Вас чекає приємна зустріч або гарна новина.
Порада: діліться своїм позитивом — він зараз лікує інших.
Козоріг — Ієрофант
День мудрості й стабільності. Ви зможете знайти відповіді на питання, що давно турбували.
Порада: зосередьтесь на духовності — вона додасть сили.
Водолій — Шістка Мечів
Час спокійно відпустити минуле. Ви рухаєтесь у правильному напрямку, навіть якщо зміни здаються повільними.
Порада: не озирайтесь — спокій уже попереду.
Риби — Королева Кубків
Інтуїція сьогодні надзвичайно сильна. Ви можете відчути емоційний підйом або духовне прозріння.
Порада: довіряйте своїм відчуттям — вони ведуть до правильних рішень.
12 жовтня 2025 року — день гармонії, вдячності та спокою. Дехто відчує любов і підтримку, інші — натхнення чи внутрішню ясність. Карти Таро радять: просто побудьте в моменті, бо саме зараз народжується відновлена енергія життя.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
