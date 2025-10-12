ТСН у соціальних мережах

Гороскоп за картами Таро на 12 жовтня 2025 року: гармонія для Раків і нові натхнення для Дів

12 жовтня 2025 року карти Таро вказують на день спокою, емоційного тепла й переосмислення. Це гарний час для відпочинку, душевних розмов і усвідомлення, куди рухатись далі.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Неділя — день, коли енергія зупиняється, щоб дозволити нам знову відчути себе в центрі власного життя. Карти Таро на 12 жовтня радять сповільнитись, відпустити надмірні думки й просто бути присутніми у моменті. Саме сьогодні інтуїція підкаже, що потребує турботи — серце, тіло чи душа.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Туз Кубків
    День любові, ніжності й емоційного оновлення. Ви відчуєте хвилю натхнення чи симпатії.
    Порада: відкрийте серце — нові почуття вже на порозі.

  • Телець — Дев’ятка Пентаклів
    Гармонія і спокій. Ви зможете насолодитися затишком і плодами власних зусиль.
    Порада: дозвольте собі день без тривог — стабільність зараз важливіша за дії.

  • Близнюки — Шістка Кубків
    День теплих спогадів і щирих зустрічей. Минуле може нагадати про себе приємною ностальгією.
    Порада: не сумуйте за тим, що минуло — воно навчило вас любити глибше.

  • Рак — Десятка Кубків
    Гармонія, сімейний спокій і єдність. Ви відчуєте підтримку близьких і внутрішній мир.
    Порада: проведіть день із тими, хто наповнює душу світлом.

  • Лев — Паж Жезлів
    Несподівані новини або ідеї принесуть натхнення. Це день відкриттів і творчих імпульсів.
    Порада: спробуйте щось нове — воно подарує вам енергію.

  • Діва — Зірка
    Натхнення, мрії та спокійна впевненість у майбутньому. Ви відчуєте, що все складається правильно.
    Порада: вірте у себе — ваш шлях осяяний добрим світлом.

  • Терези — Справедливість
    День балансу й ясності. Ви зможете врегулювати непорозуміння або відновити гармонію.
    Порада: дотримуйтеся чесності — вона поверне внутрішній спокій.

  • Скорпіон — Вежа
    Можливі несподівані зміни або прозріння. Не чиніть опір — старе відходить, щоб прийшло краще.
    Порада: довіряйте процесу — навіть руйнування відкриває нові двері.

  • Стрілець — Сонце
    Радість, ясність і легкість у всьому. Вас чекає приємна зустріч або гарна новина.
    Порада: діліться своїм позитивом — він зараз лікує інших.

  • Козоріг — Ієрофант
    День мудрості й стабільності. Ви зможете знайти відповіді на питання, що давно турбували.
    Порада: зосередьтесь на духовності — вона додасть сили.

  • Водолій — Шістка Мечів
    Час спокійно відпустити минуле. Ви рухаєтесь у правильному напрямку, навіть якщо зміни здаються повільними.
    Порада: не озирайтесь — спокій уже попереду.

  • Риби — Королева Кубків
    Інтуїція сьогодні надзвичайно сильна. Ви можете відчути емоційний підйом або духовне прозріння.
    Порада: довіряйте своїм відчуттям — вони ведуть до правильних рішень.

12 жовтня 2025 року — день гармонії, вдячності та спокою. Дехто відчує любов і підтримку, інші — натхнення чи внутрішню ясність. Карти Таро радять: просто побудьте в моменті, бо саме зараз народжується відновлена енергія життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

