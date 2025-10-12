Гороскоп за картами Таро на 12 жовтня 2025 року: гармонія для Раків і нові натхнення для Дів

Карти Таро / © ТСН.ua

Неділя — день, коли енергія зупиняється, щоб дозволити нам знову відчути себе в центрі власного життя. Карти Таро на 12 жовтня радять сповільнитись, відпустити надмірні думки й просто бути присутніми у моменті. Саме сьогодні інтуїція підкаже, що потребує турботи — серце, тіло чи душа.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Туз Кубків

День любові, ніжності й емоційного оновлення. Ви відчуєте хвилю натхнення чи симпатії.

Порада: відкрийте серце — нові почуття вже на порозі.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Гармонія і спокій. Ви зможете насолодитися затишком і плодами власних зусиль.

Порада: дозвольте собі день без тривог — стабільність зараз важливіша за дії.

Близнюки — Шістка Кубків

День теплих спогадів і щирих зустрічей. Минуле може нагадати про себе приємною ностальгією.

Порада: не сумуйте за тим, що минуло — воно навчило вас любити глибше.

Рак — Десятка Кубків

Гармонія, сімейний спокій і єдність. Ви відчуєте підтримку близьких і внутрішній мир.

Порада: проведіть день із тими, хто наповнює душу світлом.

Лев — Паж Жезлів

Несподівані новини або ідеї принесуть натхнення. Це день відкриттів і творчих імпульсів.

Порада: спробуйте щось нове — воно подарує вам енергію.

Діва — Зірка

Натхнення, мрії та спокійна впевненість у майбутньому. Ви відчуєте, що все складається правильно.

Порада: вірте у себе — ваш шлях осяяний добрим світлом.

Терези — Справедливість

День балансу й ясності. Ви зможете врегулювати непорозуміння або відновити гармонію.

Порада: дотримуйтеся чесності — вона поверне внутрішній спокій.

Скорпіон — Вежа

Можливі несподівані зміни або прозріння. Не чиніть опір — старе відходить, щоб прийшло краще.

Порада: довіряйте процесу — навіть руйнування відкриває нові двері.

Стрілець — Сонце

Радість, ясність і легкість у всьому. Вас чекає приємна зустріч або гарна новина.

Порада: діліться своїм позитивом — він зараз лікує інших.

Козоріг — Ієрофант

День мудрості й стабільності. Ви зможете знайти відповіді на питання, що давно турбували.

Порада: зосередьтесь на духовності — вона додасть сили.

Водолій — Шістка Мечів

Час спокійно відпустити минуле. Ви рухаєтесь у правильному напрямку, навіть якщо зміни здаються повільними.

Порада: не озирайтесь — спокій уже попереду.

Риби — Королева Кубків

Інтуїція сьогодні надзвичайно сильна. Ви можете відчути емоційний підйом або духовне прозріння.

Порада: довіряйте своїм відчуттям — вони ведуть до правильних рішень.

12 жовтня 2025 року — день гармонії, вдячності та спокою. Дехто відчує любов і підтримку, інші — натхнення чи внутрішню ясність. Карти Таро радять: просто побудьте в моменті, бо саме зараз народжується відновлена енергія життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

