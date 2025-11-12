Гороскоп за картами Таро на 13 листопада 2025 року: удача для Левів і підтримка для Раків

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Середина листопада несе енергію роздумів і нових розставляння сил. Те, що раніше було розмитим, тепер поступово проявляється. День підходить для того, щоб упорядкувати плани, знайти опору в звичних речах і побачити, хто насправді поруч із вами.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Десятка Жезлів

Відчуття перевантаження або надмірної відповідальності.

Порада: розподіліть обов’язки — вам не потрібно тягнути все самостійно.

Телець — Імператриця

Період родючості, творчості, добробуту.

Порада: створюйте — усе, чого торкаєтесь, може розквітнути.

Близнюки — Дев’ятка Кубків

Задоволення результатом, спокій у серці.

Порада: відзначте маленькі перемоги — вони підсилюють віру в себе.

Рак — Королева Пентаклів

Практична підтримка, турбота, стабільність у побуті.

Порада: зверніть увагу на матеріальні й емоційні ресурси — вони у ваших руках.

Лев — Колесо Фортуни

Зміни, що працюють вам на користь.

Порада: довіртеся потоку — доля відкриває новий шанс.

Діва — Туз Мечів

Чітке рішення, новий підхід або розумове прозріння.

Порада: говоріть відверто — прямота розчищає шлях.

Терези — Вісімка Кубків

Пора залишити позаду те, що втратило сенс.

Порада: крок уперед принесе полегшення.

Скорпіон — Сімка Пентаклів

Очікування результатів, терпіння й віра у процес.

Порада: не поспішайте — усе дозріває у свій час.

Стрілець — Двійка Мечів

Внутрішній вибір або сумнів.

Порада: зосередьтесь на тому, що приносить спокій, а не страх.

Козоріг — Король Жезлів

Упевненість, лідерство, ініціатива.

Порада: дійте рішуче — зараз ви маєте вплив.

Водолій — Трійка Кубків

Святкування, зустрічі, об’єднання з однодумцями.

Порада: дозвольте собі радість і легкість — ви цього заслуговуєте.

Риби — Паж Пентаклів

Нові знання, ідеї або можливість навчання.

Порада: інвестуйте час у розвиток — це відкриє нові двері.

13 листопада 2025 року — день, коли Всесвіт підтримує тих, хто діє спокійно й з відкритим серцем. Це момент стабілізації, коли головне — не поспіх, а вміння побачити сенс у простому.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.