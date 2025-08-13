Гороскоп за картами Таро на 13 серпня 2025 року: інтуїція для Скорпіонів, прозорість для Левів

Карти Таро / © ТСН.ua

13 серпня — час, коли внутрішня інтуїція стає вашим найкращим компасом. Таро вказує: якщо вмітимете чути себе й діяти усвідомлено, то кожна складна ситуація набуде нового значення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків

Овен — трійка жезлів

Сьогодні відкриються нові горизонти. Це гарний час для планування майбутніх кроків і сміливих рішень.

Телець — король жезлів

Ви отримаєте шанс проявити лідерські якості. Дійте впевнено, і люди підуть за вами.

Близнята — сімка кубків

Не піддавайтеся ілюзіям. Обирайте лише те, що має реальну цінність і перспективу.

Рак — лицар мечів (перевернутий)

Краще уникати конфліктів і надмірної поспішності. Спокій сьогодні стане вашим союзником.

Лев — туз кубків

День наповниться новими почуттями та натхненням. Це гарний час для романтики та творчості.

Діва — Сонце

Вас супроводжуватиме оптимізм і ясність думок. Використайте цей потік енергії для вирішення важливих завдань.

Терези — трійка пентаклів

Командна робота принесе чудові результати. Взаємодія з іншими сьогодні особливо важлива.

Скорпіон — верховна жриця

Довіртеся інтуїції — вона приведе вас до потрібних відповідей і вбереже від помилок.

Стрілець — вісімка пентаклів

Присвятіть день роботі та вдосконаленню навичок. Ваші зусилля окупляться.

Козоріг — Імператриця

Сприятливий період для зростання і розвитку. Зверніть увагу на особистий добробут та турботу про близьких.

Водолій — Місяць

Не все так, як здається. Звертайте увагу на приховані деталі й не поспішайте з висновками.

Риби — паж жезлів

Вас чекає новий початок або приємна новина. Приймайте зміни з відкритим серцем.

День 13 серпня 2025 року стане перевіркою на вміння слухати себе та відчувати людей навколо. Таро підказує: той, хто діятиме з мудрістю та інтуїцією, зможе знайти шлях до успіху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

