Астрологія

Астрологія
71
2 хв

Гороскоп за картами Таро на 13 серпня 2025 року: інтуїція для Скорпіонів, прозорість для Левів

Сьогодні — день, коли варто вийти із тіні невизначеності. Карти Таро підказують знайти ясність у діях, балансуючи між почуттями та логікою. Цей день — шанс діалогу із власною мудрістю та справжньою силою.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

13 серпня — час, коли внутрішня інтуїція стає вашим найкращим компасом. Таро вказує: якщо вмітимете чути себе й діяти усвідомлено, то кожна складна ситуація набуде нового значення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків

  • Овентрійка жезлів
    Сьогодні відкриються нові горизонти. Це гарний час для планування майбутніх кроків і сміливих рішень.

  • Телецькороль жезлів
    Ви отримаєте шанс проявити лідерські якості. Дійте впевнено, і люди підуть за вами.

  • Близнятасімка кубків
    Не піддавайтеся ілюзіям. Обирайте лише те, що має реальну цінність і перспективу.

  • Раклицар мечів (перевернутий)
    Краще уникати конфліктів і надмірної поспішності. Спокій сьогодні стане вашим союзником.

  • Левтуз кубків
    День наповниться новими почуттями та натхненням. Це гарний час для романтики та творчості.

  • ДіваСонце
    Вас супроводжуватиме оптимізм і ясність думок. Використайте цей потік енергії для вирішення важливих завдань.

  • Терезитрійка пентаклів
    Командна робота принесе чудові результати. Взаємодія з іншими сьогодні особливо важлива.

  • Скорпіонверховна жриця
    Довіртеся інтуїції — вона приведе вас до потрібних відповідей і вбереже від помилок.

  • Стрілецьвісімка пентаклів
    Присвятіть день роботі та вдосконаленню навичок. Ваші зусилля окупляться.

  • КозорігІмператриця
    Сприятливий період для зростання і розвитку. Зверніть увагу на особистий добробут та турботу про близьких.

  • ВодолійМісяць
    Не все так, як здається. Звертайте увагу на приховані деталі й не поспішайте з висновками.

  • Рибипаж жезлів
    Вас чекає новий початок або приємна новина. Приймайте зміни з відкритим серцем.

День 13 серпня 2025 року стане перевіркою на вміння слухати себе та відчувати людей навколо. Таро підказує: той, хто діятиме з мудрістю та інтуїцією, зможе знайти шлях до успіху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

