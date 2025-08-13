- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро на 13 серпня 2025 року: інтуїція для Скорпіонів, прозорість для Левів
Сьогодні — день, коли варто вийти із тіні невизначеності. Карти Таро підказують знайти ясність у діях, балансуючи між почуттями та логікою. Цей день — шанс діалогу із власною мудрістю та справжньою силою.
13 серпня — час, коли внутрішня інтуїція стає вашим найкращим компасом. Таро вказує: якщо вмітимете чути себе й діяти усвідомлено, то кожна складна ситуація набуде нового значення.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків
Овен — трійка жезлів
Сьогодні відкриються нові горизонти. Це гарний час для планування майбутніх кроків і сміливих рішень.
Телець — король жезлів
Ви отримаєте шанс проявити лідерські якості. Дійте впевнено, і люди підуть за вами.
Близнята — сімка кубків
Не піддавайтеся ілюзіям. Обирайте лише те, що має реальну цінність і перспективу.
Рак — лицар мечів (перевернутий)
Краще уникати конфліктів і надмірної поспішності. Спокій сьогодні стане вашим союзником.
Лев — туз кубків
День наповниться новими почуттями та натхненням. Це гарний час для романтики та творчості.
Діва — Сонце
Вас супроводжуватиме оптимізм і ясність думок. Використайте цей потік енергії для вирішення важливих завдань.
Терези — трійка пентаклів
Командна робота принесе чудові результати. Взаємодія з іншими сьогодні особливо важлива.
Скорпіон — верховна жриця
Довіртеся інтуїції — вона приведе вас до потрібних відповідей і вбереже від помилок.
Стрілець — вісімка пентаклів
Присвятіть день роботі та вдосконаленню навичок. Ваші зусилля окупляться.
Козоріг — Імператриця
Сприятливий період для зростання і розвитку. Зверніть увагу на особистий добробут та турботу про близьких.
Водолій — Місяць
Не все так, як здається. Звертайте увагу на приховані деталі й не поспішайте з висновками.
Риби — паж жезлів
Вас чекає новий початок або приємна новина. Приймайте зміни з відкритим серцем.
День 13 серпня 2025 року стане перевіркою на вміння слухати себе та відчувати людей навколо. Таро підказує: той, хто діятиме з мудрістю та інтуїцією, зможе знайти шлях до успіху.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
