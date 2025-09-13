Гороскоп за картами Таро на 13 вересня 2025 року: нові почуття для Терезів і удача для Стрільців

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Субота 13 вересня стане часом, коли варто довіритися інтуїції та не боятися діяти. Карти Таро підказують: енергія цього дня сприятиме творчості, новим знайомствам і позитивним змінам. Важливо залишатися відкритими до нового та сміливо використовувати шанс, який дарує Всесвіт.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Реклама

Овен — Паж Жезлів

День нових ідей і натхнення. Ви можете отримати несподівану новину або імпульс для старту.

Телець — Король Кубків

Ваші емоції сьогодні врівноважені. Це добрий час для гармонійних розмов і важливих рішень у стосунках.

Близнята — Двійка Пентаклів

Ви опинитеся між кількома справами. Головне — знайти баланс і правильно розподілити сили.

Рак — Дев’ятка Кубків

День задоволення й радості. Ви відчуєте гармонію всередині й отримаєте приємні новини.

Лев — Вісімка Жезлів

Події розгортатимуться стрімко. Вас чекають новини, активність і несподівані пропозиції.

Діва — Сімка Пентаклів

Варто запастися терпінням. Ваші зусилля принесуть плоди трохи згодом.

Терези — Туз Кубків

Нові почуття та щирі емоції стануть головною темою. Можливий початок кохання чи теплих стосунків.

Скорпіон — П’ятірка Мечів

Будьте уважні, щоб не втратити сили на конфлікти. Краще обрати шлях компромісу.

Стрілець — Колесо Фортуни

Удача буде на вашому боці. Ситуація може змінитися раптово, але результат буде позитивним.

Козеріг — Десятка Пентаклів

Стабільність і надійність. День підходить для родинних справ і фінансового планування.

Водолій — Зірка

Оптимізм і віра у майбутнє допоможуть здійснити сміливі ідеї. Це день натхнення.

Риби — Четвірка Кубків

Може з’явитися відчуття втоми або рутини. Зверніть увагу на можливості поруч, щоб не проґавити шанс.

13 вересня 2025 року подарує енергію змін, нових почуттів і натхнення. Дехто знайде гармонію у стосунках, інші — отримають успіх у важливих справах. Це день, коли Всесвіт підштовхує до розвитку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.