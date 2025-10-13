- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 268
- Час на прочитання
- 3 хв
Гороскоп за картами Таро на 13 жовтня 2025 року: впевненість для Овнів і нові можливості для Близнят
13 жовтня 2025 року карти Таро приносять енергію рішучості, ясності та оновлення. Це день, коли важливо діяти, а не чекати — доля підтримує сміливих.
Новий тиждень починається під знаком активності та самовираження. Карти Таро на 13 жовтня вказують: зараз час діяти стратегічно, завершувати старе й розпочинати нові справи. У цей день Всесвіт допомагає тим, хто проявляє ініціативу й готовий робити конкретні кроки до своїх цілей.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Колісниця
День впевненості й руху вперед. Ви отримаєте шанс подолати перешкоди й наблизитися до мети.
Порада: не сумнівайтесь — ваш курс правильний.
Телець — Трійка Пентаклів
Час спільної роботи й розвитку. Ви знайдете підтримку серед однодумців.
Порада: цінуйте командну взаємодію — зараз важлива співпраця.
Близнята — Туз Жезлів
Енергія нового початку! Вас чекають натхнення, свіжі ідеї й внутрішній запал.
Порада: не відкладайте — почніть діяти сьогодні.
Рак — Дев’ятка Кубків
День душевної гармонії. Ви можете відчути вдячність і спокій за все, що маєте.
Порада: дозвольте собі трохи відпочинку — це не слабкість, а турбота про себе.
Лев — Імператор
День лідерства і сили. Ви можете вплинути на ситуацію завдяки мудрості й рішучості.
Порада: зберігайте контроль, але не забувайте про гнучкість.
Діва — Вісімка Пентаклів
Фокус на роботі, деталях і вдосконаленні навичок. Ваша наполегливість дасть плоди.
Порада: дрібниці зараз формують великі результати.
Терези — Двійка Кубків
Гармонійні стосунки або нове зближення. День наповнений теплом і довірою.
Порада: говоріть від серця — щирість об’єднує.
Скорпіон — Смерть
Старе завершується, щоб прийшло нове. Це день перетворень і оновлення.
Порада: не тримайтеся за минуле — зміни відкриють новий шлях.
Стрілець — Сонце
Яскравий, щасливий і позитивний день. Вас чекають добрі новини або успіх у важливій справі.
Порада: діліться своїм світлом — воно підсилює удачу.
Козоріг — Король Мечів
День аналітичного мислення. Ви зможете розставити пріоритети й ухвалити розумні рішення.
Порада: зберігайте холодну голову — логіка зараз ваш союзник.
Водолій — Зірка
День натхнення й віри у краще. Ви відчуєте внутрішній підйом і ясність мети.
Порада: довіряйте мріям — вони формують ваш шлях.
Риби — Шістка Мечів
Час рухатися далі. Ви відпускаєте минулі тривоги й крокуєте до спокійного берега.
Порада: залиште позаду все, що вас тягне вниз — попереду гармонія.
13 жовтня 2025 року — день активності, ясності та зрушень уперед. Одні знаки отримають натхнення, інші — чіткі відповіді. Карти Таро нагадують: удача приходить до тих, хто діє впевнено й з відкритим серцем.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
