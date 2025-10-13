ТСН у соціальних мережах

Гороскоп за картами Таро на 13 жовтня 2025 року: впевненість для Овнів і нові можливості для Близнят

13 жовтня 2025 року карти Таро приносять енергію рішучості, ясності та оновлення. Це день, коли важливо діяти, а не чекати — доля підтримує сміливих.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Новий тиждень починається під знаком активності та самовираження. Карти Таро на 13 жовтня вказують: зараз час діяти стратегічно, завершувати старе й розпочинати нові справи. У цей день Всесвіт допомагає тим, хто проявляє ініціативу й готовий робити конкретні кроки до своїх цілей.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Колісниця
    День впевненості й руху вперед. Ви отримаєте шанс подолати перешкоди й наблизитися до мети.
    Порада: не сумнівайтесь — ваш курс правильний.

  • Телець — Трійка Пентаклів
    Час спільної роботи й розвитку. Ви знайдете підтримку серед однодумців.
    Порада: цінуйте командну взаємодію — зараз важлива співпраця.

  • Близнята — Туз Жезлів
    Енергія нового початку! Вас чекають натхнення, свіжі ідеї й внутрішній запал.
    Порада: не відкладайте — почніть діяти сьогодні.

  • Рак — Дев’ятка Кубків
    День душевної гармонії. Ви можете відчути вдячність і спокій за все, що маєте.
    Порада: дозвольте собі трохи відпочинку — це не слабкість, а турбота про себе.

  • Лев — Імператор
    День лідерства і сили. Ви можете вплинути на ситуацію завдяки мудрості й рішучості.
    Порада: зберігайте контроль, але не забувайте про гнучкість.

  • Діва — Вісімка Пентаклів
    Фокус на роботі, деталях і вдосконаленні навичок. Ваша наполегливість дасть плоди.
    Порада: дрібниці зараз формують великі результати.

  • Терези — Двійка Кубків
    Гармонійні стосунки або нове зближення. День наповнений теплом і довірою.
    Порада: говоріть від серця — щирість об’єднує.

  • Скорпіон — Смерть
    Старе завершується, щоб прийшло нове. Це день перетворень і оновлення.
    Порада: не тримайтеся за минуле — зміни відкриють новий шлях.

  • Стрілець — Сонце
    Яскравий, щасливий і позитивний день. Вас чекають добрі новини або успіх у важливій справі.
    Порада: діліться своїм світлом — воно підсилює удачу.

  • Козоріг — Король Мечів
    День аналітичного мислення. Ви зможете розставити пріоритети й ухвалити розумні рішення.
    Порада: зберігайте холодну голову — логіка зараз ваш союзник.

  • Водолій — Зірка
    День натхнення й віри у краще. Ви відчуєте внутрішній підйом і ясність мети.
    Порада: довіряйте мріям — вони формують ваш шлях.

  • Риби — Шістка Мечів
    Час рухатися далі. Ви відпускаєте минулі тривоги й крокуєте до спокійного берега.
    Порада: залиште позаду все, що вас тягне вниз — попереду гармонія.

13 жовтня 2025 року — день активності, ясності та зрушень уперед. Одні знаки отримають натхнення, інші — чіткі відповіді. Карти Таро нагадують: удача приходить до тих, хто діє впевнено й з відкритим серцем.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

