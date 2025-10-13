Гороскоп за картами Таро на 13 жовтня 2025 року: впевненість для Овнів і нові можливості для Близнят

Карти Таро / © ТСН.ua

Новий тиждень починається під знаком активності та самовираження. Карти Таро на 13 жовтня вказують: зараз час діяти стратегічно, завершувати старе й розпочинати нові справи. У цей день Всесвіт допомагає тим, хто проявляє ініціативу й готовий робити конкретні кроки до своїх цілей.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Колісниця

День впевненості й руху вперед. Ви отримаєте шанс подолати перешкоди й наблизитися до мети.

Порада: не сумнівайтесь — ваш курс правильний.

Телець — Трійка Пентаклів

Час спільної роботи й розвитку. Ви знайдете підтримку серед однодумців.

Порада: цінуйте командну взаємодію — зараз важлива співпраця.

Близнята — Туз Жезлів

Енергія нового початку! Вас чекають натхнення, свіжі ідеї й внутрішній запал.

Порада: не відкладайте — почніть діяти сьогодні.

Рак — Дев’ятка Кубків

День душевної гармонії. Ви можете відчути вдячність і спокій за все, що маєте.

Порада: дозвольте собі трохи відпочинку — це не слабкість, а турбота про себе.

Лев — Імператор

День лідерства і сили. Ви можете вплинути на ситуацію завдяки мудрості й рішучості.

Порада: зберігайте контроль, але не забувайте про гнучкість.

Діва — Вісімка Пентаклів

Фокус на роботі, деталях і вдосконаленні навичок. Ваша наполегливість дасть плоди.

Порада: дрібниці зараз формують великі результати.

Терези — Двійка Кубків

Гармонійні стосунки або нове зближення. День наповнений теплом і довірою.

Порада: говоріть від серця — щирість об’єднує.

Скорпіон — Смерть

Старе завершується, щоб прийшло нове. Це день перетворень і оновлення.

Порада: не тримайтеся за минуле — зміни відкриють новий шлях.

Стрілець — Сонце

Яскравий, щасливий і позитивний день. Вас чекають добрі новини або успіх у важливій справі.

Порада: діліться своїм світлом — воно підсилює удачу.

Козоріг — Король Мечів

День аналітичного мислення. Ви зможете розставити пріоритети й ухвалити розумні рішення.

Порада: зберігайте холодну голову — логіка зараз ваш союзник.

Водолій — Зірка

День натхнення й віри у краще. Ви відчуєте внутрішній підйом і ясність мети.

Порада: довіряйте мріям — вони формують ваш шлях.

Риби — Шістка Мечів

Час рухатися далі. Ви відпускаєте минулі тривоги й крокуєте до спокійного берега.

Порада: залиште позаду все, що вас тягне вниз — попереду гармонія.

13 жовтня 2025 року — день активності, ясності та зрушень уперед. Одні знаки отримають натхнення, інші — чіткі відповіді. Карти Таро нагадують: удача приходить до тих, хто діє впевнено й з відкритим серцем.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

