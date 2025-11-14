Гороскоп за картами Таро на 14 листопада 2025 року: впевненість для Овнів і натхнення для Терезів

Карти Таро / © ТСН.ua

Після днів внутрішніх роздумів і сповільнення енергія починає рухатися активніше. Це день, коли можна відчути впевненість у своїх рішеннях і побачити плоди зусиль. Карти Таро нагадують: навіть маленькі кроки зараз мають вагу.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Колісниця

Сила волі, рішучість і поступ уперед.

Порада: тримайте курс і не відволікайтесь — сьогодні важлива концентрація.

Телець — Трійка Пентаклів

Співпраця, узгодженість, спільна робота.

Порада: слухайте партнерів — результат народжується у взаємодії.

Близнята — Лицар Кубків

Щирість і відкритість у спілкуванні.

Порада: не бійтеся проявляти почуття — вони зараз мають силу.

Рак — П’ятірка Пентаклів

Тимчасова нестача або відчуття ізольованості.

Порада: попросіть підтримку — вона поруч, якщо відкритися.

Лев — Ієрофант

Мудрість, традиції, структурованість.

Порада: дотримуйтеся перевірених шляхів — зараз потрібна стабільність.

Діва — Сімка Кубків

Безліч варіантів і спокуса розпорошитись.

Порада: оберіть одне — концентрація допоможе уникнути плутанини.

Терези — Сонце

Радість, творче натхнення, успіх у справах.

Порада: дозвольте собі сяяти — ваша енергія зараз приваблює гармонію.

Скорпіон — Дев’ятка Жезлів

Відчуття напруги, але ви майже біля мети.

Порада: тримайтеся — результат близько, не здавайтесь.

Стрілець — Туз Пентаклів

Фінансова або практична можливість.

Порада: прийміть шанс — він може стати початком довгого шляху.

Козеріг — Король Мечів

Аналітичність і логічне мислення допоможуть ухвалити рішення.

Порада: спирайтеся на факти, а не на припущення.

Водолій — Шістка Жезлів

Визнання, успіх, підтримка оточення.

Порада: прийміть похвалу — ви заслужили це.

Риби — Помірність

Спокійний, гармонійний стан і внутрішнє вирівнювання.

Порада: довіртеся ритму життя — воно веде у правильному напрямку.

14 листопада 2025 року — день рівноваги між зусиллям і прийняттям. Карти Таро радять не квапитися, але й не стояти на місці: рухайтеся вперед спокійно, із вірою у власну силу.

