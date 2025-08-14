- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро на 14 серпня 2025 року: реалізація для Тельців, внутрішня сила для Скорпіонів
Цього дня Меркурій з'єднується з Марсом — подія, що заряджає енергією і ясністю. Карти Таро підказують: сьогодні саме час діяти з впевненістю та ясністю намірів, і ваш внутрішній сигнал не підведе.
14 серпня 2025 року — це день дій на базі інтуїції та розуміння. Карти Таро радить словом підтримати інші — і бути відкритим до результатів. Довіра душі й рішучість розуму — справжній ключ до ваших перемог.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп Таро за знаками зодіаку
Овен — Смерть
Закінчення старих циклів веде до нового початку. Відпустіть непотрібне — і впустіть оновлення.
Телець — Вісімка мечів (перевернута)
Ситуації, що раніше здавалися безвихідними, можуть змінитись. Ваша сила — у свободі вибору.
Близнята — Шістка кубків (перевернута)
Майбутнє важливіше за минуле. Не заглядайте назад — створюйте щось нове просто зараз.
Рак — Трійка жезлів (перевернута)
Ваш план ще не готовий — але це час для осмислення, а не зупинки.
Лев — Король мечів
Чіткість думки й тверді принципи принесуть вам авторитет і вплив.
Діва — Четвірка кубків
Не закривайтесь у своїх думках — дещо важливе може проходити повз увагу.
Терези — Десятка пентаклів
Матеріальна та емоційна стабільність — ваше гідне майбутнє вже в процесі створення.
Скорпіон — Сила
Ваш внутрішній контроль і м’якість — потужна комбінація. Вона веде до справжньої перемоги.
Стрілець — Паж кубків
Очікуйте несподіваних емоційних імпульсів і творчих ідей. Вони можуть змінити хід справ.
Козоріг — Колесо фортуни (перевернута)
Не опирайтесь змінам — вони приносять уроки. Прийняте рішення вже формує ваш шлях.
Водолій — Помірність (перевернута)
Важливо зберегти спокій у хаосі. Перевірте ритм своїх дій на гармонію.
Риби — Повішений
Сьогодні — час поставити питання під новим кутом. Зупинка допоможе побачити справді важливе.
14 серпня — це день, коли ясність приходить через баланс внутрішнього і зовнішнього. Таро радить діяти не лише розумом, але й відкритим серцем — і тоді навіть несподівані зрушення принесуть користь.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
