Гороскоп за картами Таро на 14 серпня 2025 року: реалізація для Тельців, внутрішня сила для Скорпіонів

Цього дня Меркурій з'єднується з Марсом — подія, що заряджає енергією і ясністю. Карти Таро підказують: сьогодні саме час діяти з впевненістю та ясністю намірів, і ваш внутрішній сигнал не підведе.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

14 серпня 2025 року — це день дій на базі інтуїції та розуміння. Карти Таро радить словом підтримати інші — і бути відкритим до результатів. Довіра душі й рішучість розуму — справжній ключ до ваших перемог.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп Таро за знаками зодіаку

  • ОвенСмерть
    Закінчення старих циклів веде до нового початку. Відпустіть непотрібне — і впустіть оновлення.

  • ТелецьВісімка мечів (перевернута)
    Ситуації, що раніше здавалися безвихідними, можуть змінитись. Ваша сила — у свободі вибору.

  • БлизнятаШістка кубків (перевернута)
    Майбутнє важливіше за минуле. Не заглядайте назад — створюйте щось нове просто зараз.

  • РакТрійка жезлів (перевернута)
    Ваш план ще не готовий — але це час для осмислення, а не зупинки.

  • ЛевКороль мечів
    Чіткість думки й тверді принципи принесуть вам авторитет і вплив.

  • ДіваЧетвірка кубків
    Не закривайтесь у своїх думках — дещо важливе може проходити повз увагу.

  • ТерезиДесятка пентаклів
    Матеріальна та емоційна стабільність — ваше гідне майбутнє вже в процесі створення.

  • СкорпіонСила
    Ваш внутрішній контроль і м’якість — потужна комбінація. Вона веде до справжньої перемоги.

  • СтрілецьПаж кубків
    Очікуйте несподіваних емоційних імпульсів і творчих ідей. Вони можуть змінити хід справ.

  • КозорігКолесо фортуни (перевернута)
    Не опирайтесь змінам — вони приносять уроки. Прийняте рішення вже формує ваш шлях.

  • ВодолійПомірність (перевернута)
    Важливо зберегти спокій у хаосі. Перевірте ритм своїх дій на гармонію.

  • РибиПовішений
    Сьогодні — час поставити питання під новим кутом. Зупинка допоможе побачити справді важливе.

14 серпня — це день, коли ясність приходить через баланс внутрішнього і зовнішнього. Таро радить діяти не лише розумом, але й відкритим серцем — і тоді навіть несподівані зрушення принесуть користь.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

