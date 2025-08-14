Гороскоп за картами Таро на 14 серпня 2025 року: реалізація для Тельців, внутрішня сила для Скорпіонів

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

14 серпня 2025 року — це день дій на базі інтуїції та розуміння. Карти Таро радить словом підтримати інші — і бути відкритим до результатів. Довіра душі й рішучість розуму — справжній ключ до ваших перемог.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп Таро за знаками зодіаку

Овен — Смерть

Закінчення старих циклів веде до нового початку. Відпустіть непотрібне — і впустіть оновлення.

Телець — Вісімка мечів (перевернута)

Ситуації, що раніше здавалися безвихідними, можуть змінитись. Ваша сила — у свободі вибору.

Близнята — Шістка кубків (перевернута)

Майбутнє важливіше за минуле. Не заглядайте назад — створюйте щось нове просто зараз.

Рак — Трійка жезлів (перевернута)

Ваш план ще не готовий — але це час для осмислення, а не зупинки.

Лев — Король мечів

Чіткість думки й тверді принципи принесуть вам авторитет і вплив.

Діва — Четвірка кубків

Не закривайтесь у своїх думках — дещо важливе може проходити повз увагу.

Терези — Десятка пентаклів

Матеріальна та емоційна стабільність — ваше гідне майбутнє вже в процесі створення.

Скорпіон — Сила

Ваш внутрішній контроль і м’якість — потужна комбінація. Вона веде до справжньої перемоги.

Стрілець — Паж кубків

Очікуйте несподіваних емоційних імпульсів і творчих ідей. Вони можуть змінити хід справ.

Козоріг — Колесо фортуни (перевернута)

Не опирайтесь змінам — вони приносять уроки. Прийняте рішення вже формує ваш шлях.

Водолій — Помірність (перевернута)

Важливо зберегти спокій у хаосі. Перевірте ритм своїх дій на гармонію.

Риби — Повішений

Сьогодні — час поставити питання під новим кутом. Зупинка допоможе побачити справді важливе.

14 серпня — це день, коли ясність приходить через баланс внутрішнього і зовнішнього. Таро радить діяти не лише розумом, але й відкритим серцем — і тоді навіть несподівані зрушення принесуть користь.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.