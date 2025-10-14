ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
408
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп за картами Таро на 14 жовтня 2025 року: гармонія для Терезів і нові шляхи для Риб

14 жовтня 2025 року карти Таро вказують на день рівноваги, натхнення та внутрішнього оновлення. Це час, коли серце й розум шукають спільну мову, а Всесвіт підказує, у якому напрямку рухатися далі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Середина жовтня несе енергію відновлення після насичених днів. Карти Таро на 14 жовтня підказують: зараз важливо не квапитися, а діяти в гармонії з собою. Для когось цей день стане початком нового проєкту чи кроком до примирення, а для інших — моментом усвідомлення власної сили.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Трійка Жезлів
    Ваші плани починають приносити результати. Ви стоїте на порозі нового етапу.
    Порада: дивіться вперед — майбутнє вже відповідає на ваші дії.

  • Телець — Король Пентаклів
    День стабільності, практичності та фінансової впевненості.
    Порада: використайте свої ресурси з розумом — сьогодні ви керуєте ситуацією.

  • Близнюки — Вісімка Кубків
    Час відпустити те, що більше не приносить радості. Новий шлях чекає, навіть якщо поки неясний.
    Порада: крок у невідоме — це завжди крок до свободи.

  • Рак — Десятка Пентаклів
    Гармонія в родині, стабільність у фінансах. Ви відчуєте підтримку близьких і спокій.
    Порада: цінуйте те, що маєте — це ваш справжній фундамент.

  • Лев — Сила
    Ви здатні впоратися з будь-якими викликами. Сьогодні потрібна не жорсткість, а внутрішня м’якість.
    Порада: доброта — ваша найсильніша зброя.

  • Діва — Паж Мечів
    Нові знання, цікаві ідеї чи несподівані новини. День активного мислення.
    Порада: не бійтеся питати — цікавість відкриє нові двері.

  • Терези — Двійка Кубків
    Гармонія у стосунках, порозуміння і взаємна підтримка.
    Порада: дійте через любов, не через контроль — баланс відновиться сам.

  • Скорпіон — Дев’ятка Жезлів
    День випробувань і витривалості. Ви близькі до успіху, навіть якщо здається, що важко.
    Порада: не здавайтеся — перемога ближче, ніж ви думаєте.

  • Стрілець — Колесо Фортуни
    Доля готує несподіваний поворот — на краще. Приймайте зміни з довірою.
    Порада: відпустіть контроль — удача сама знайде вас.

  • Козоріг — Королева Жезлів
    Ви відчуєте прилив натхнення та впевненості. Ваш приклад надихає інших.
    Порада: не ховайте свою силу — дійте яскраво і відкрито.

  • Водолій — Сімка Кубків
    Можлива розгубленість між кількома варіантами. Не поспішайте — істинний вибір підкаже інтуїція.
    Порада: не все блискуче — золото. Оберіть те, що резонує з душею.

  • Риби — Дурень
    Новий початок, легкість і натхнення. Ви готові відкрити нову сторінку життя.
    Порада: довіртеся Всесвіту — навіть найменший крок зараз важливий.

14 жовтня 2025 року — день гармонії, інтуїції та початку нових шляхів. Для когось це момент внутрішнього відновлення, для когось — перший крок до мрії. Карти Таро нагадують: не бійтеся починати з чистого аркуша — життя завжди підтримує сміливих.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
408
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie