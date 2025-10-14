Гороскоп за картами Таро на 14 жовтня 2025 року: гармонія для Терезів і нові шляхи для Риб

Карти Таро / © ТСН.ua

Середина жовтня несе енергію відновлення після насичених днів. Карти Таро на 14 жовтня підказують: зараз важливо не квапитися, а діяти в гармонії з собою. Для когось цей день стане початком нового проєкту чи кроком до примирення, а для інших — моментом усвідомлення власної сили.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Трійка Жезлів

Ваші плани починають приносити результати. Ви стоїте на порозі нового етапу.

Порада: дивіться вперед — майбутнє вже відповідає на ваші дії.

Телець — Король Пентаклів

День стабільності, практичності та фінансової впевненості.

Порада: використайте свої ресурси з розумом — сьогодні ви керуєте ситуацією.

Близнюки — Вісімка Кубків

Час відпустити те, що більше не приносить радості. Новий шлях чекає, навіть якщо поки неясний.

Порада: крок у невідоме — це завжди крок до свободи.

Рак — Десятка Пентаклів

Гармонія в родині, стабільність у фінансах. Ви відчуєте підтримку близьких і спокій.

Порада: цінуйте те, що маєте — це ваш справжній фундамент.

Лев — Сила

Ви здатні впоратися з будь-якими викликами. Сьогодні потрібна не жорсткість, а внутрішня м’якість.

Порада: доброта — ваша найсильніша зброя.

Діва — Паж Мечів

Нові знання, цікаві ідеї чи несподівані новини. День активного мислення.

Порада: не бійтеся питати — цікавість відкриє нові двері.

Терези — Двійка Кубків

Гармонія у стосунках, порозуміння і взаємна підтримка.

Порада: дійте через любов, не через контроль — баланс відновиться сам.

Скорпіон — Дев’ятка Жезлів

День випробувань і витривалості. Ви близькі до успіху, навіть якщо здається, що важко.

Порада: не здавайтеся — перемога ближче, ніж ви думаєте.

Стрілець — Колесо Фортуни

Доля готує несподіваний поворот — на краще. Приймайте зміни з довірою.

Порада: відпустіть контроль — удача сама знайде вас.

Козоріг — Королева Жезлів

Ви відчуєте прилив натхнення та впевненості. Ваш приклад надихає інших.

Порада: не ховайте свою силу — дійте яскраво і відкрито.

Водолій — Сімка Кубків

Можлива розгубленість між кількома варіантами. Не поспішайте — істинний вибір підкаже інтуїція.

Порада: не все блискуче — золото. Оберіть те, що резонує з душею.

Риби — Дурень

Новий початок, легкість і натхнення. Ви готові відкрити нову сторінку життя.

Порада: довіртеся Всесвіту — навіть найменший крок зараз важливий.

14 жовтня 2025 року — день гармонії, інтуїції та початку нових шляхів. Для когось це момент внутрішнього відновлення, для когось — перший крок до мрії. Карти Таро нагадують: не бійтеся починати з чистого аркуша — життя завжди підтримує сміливих.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

