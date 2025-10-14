- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро на 14 жовтня 2025 року: гармонія для Терезів і нові шляхи для Риб
14 жовтня 2025 року карти Таро вказують на день рівноваги, натхнення та внутрішнього оновлення. Це час, коли серце й розум шукають спільну мову, а Всесвіт підказує, у якому напрямку рухатися далі.
Середина жовтня несе енергію відновлення після насичених днів. Карти Таро на 14 жовтня підказують: зараз важливо не квапитися, а діяти в гармонії з собою. Для когось цей день стане початком нового проєкту чи кроком до примирення, а для інших — моментом усвідомлення власної сили.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Трійка Жезлів
Ваші плани починають приносити результати. Ви стоїте на порозі нового етапу.
Порада: дивіться вперед — майбутнє вже відповідає на ваші дії.
Телець — Король Пентаклів
День стабільності, практичності та фінансової впевненості.
Порада: використайте свої ресурси з розумом — сьогодні ви керуєте ситуацією.
Близнюки — Вісімка Кубків
Час відпустити те, що більше не приносить радості. Новий шлях чекає, навіть якщо поки неясний.
Порада: крок у невідоме — це завжди крок до свободи.
Рак — Десятка Пентаклів
Гармонія в родині, стабільність у фінансах. Ви відчуєте підтримку близьких і спокій.
Порада: цінуйте те, що маєте — це ваш справжній фундамент.
Лев — Сила
Ви здатні впоратися з будь-якими викликами. Сьогодні потрібна не жорсткість, а внутрішня м’якість.
Порада: доброта — ваша найсильніша зброя.
Діва — Паж Мечів
Нові знання, цікаві ідеї чи несподівані новини. День активного мислення.
Порада: не бійтеся питати — цікавість відкриє нові двері.
Терези — Двійка Кубків
Гармонія у стосунках, порозуміння і взаємна підтримка.
Порада: дійте через любов, не через контроль — баланс відновиться сам.
Скорпіон — Дев’ятка Жезлів
День випробувань і витривалості. Ви близькі до успіху, навіть якщо здається, що важко.
Порада: не здавайтеся — перемога ближче, ніж ви думаєте.
Стрілець — Колесо Фортуни
Доля готує несподіваний поворот — на краще. Приймайте зміни з довірою.
Порада: відпустіть контроль — удача сама знайде вас.
Козоріг — Королева Жезлів
Ви відчуєте прилив натхнення та впевненості. Ваш приклад надихає інших.
Порада: не ховайте свою силу — дійте яскраво і відкрито.
Водолій — Сімка Кубків
Можлива розгубленість між кількома варіантами. Не поспішайте — істинний вибір підкаже інтуїція.
Порада: не все блискуче — золото. Оберіть те, що резонує з душею.
Риби — Дурень
Новий початок, легкість і натхнення. Ви готові відкрити нову сторінку життя.
Порада: довіртеся Всесвіту — навіть найменший крок зараз важливий.
14 жовтня 2025 року — день гармонії, інтуїції та початку нових шляхів. Для когось це момент внутрішнього відновлення, для когось — перший крок до мрії. Карти Таро нагадують: не бійтеся починати з чистого аркуша — життя завжди підтримує сміливих.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
