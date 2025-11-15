Гороскоп за картами Таро на 15 листопада 2025 року: новий шанс для Близнят і душевний спокій для Риб

Карти Таро / © ТСН.ua

Після насиченого тижня настає мить уповільнення. Карти Таро підказують: сьогодні найкраще працює спокійна зосередженість. Вона допоможе відчути, що час діяти — але без поспіху. День сприяє творчим і сердечним проявам, гармонізації стосунків і внутрішньому заспокоєнню.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Туз Кубків

День нових емоцій і тепла у спілкуванні.

Порада: відкрийте серце — справжність притягує щирість.

Телець — Десятка Жезлів

Відчуття навантаження або втоми.

Порада: зніміть із себе зайве — не все потрібно нести самостійно.

Близнюки — Колесо Фортуни

Неочікуваний шанс, зміна у кращий бік.

Порада: скористайтеся нагодою — навіть дрібниця може змінити хід подій.

Рак — Дев’ятка Кубків

Відчуття вдячності, тепла і задоволення.

Порада: дозвольте собі насолодитись моментом — ви цього варті.

Лев — П’ятірка Мечів

Може з’явитися напруга або суперечка.

Порада: краще обрати спокій, ніж доводити правоту.

Діва — Ієрофант

Мудре рішення, навчання, духовна рівновага.

Порада: спирайтеся на досвід — він показує вірний напрямок.

Терези — Двійка Кубків

Єдність, взаємність, теплі стосунки.

Порада: говоріть просто і по-доброму — серце вас зрозуміє.

Скорпіон — Королева Жезлів

Сила волі, впевненість і привабливість.

Порада: дійте сміливо — зараз у вас багато підтримки.

Стрілець — Сімка Пентаклів

Очікування результатів і терпіння.

Порада: не квапте процес — те, що визріває, обов’язково проявиться.

Козоріг — Вісімка Кубків

Час відпустити те, що вичерпало себе.

Порада: новий шлях починається тоді, коли звільняєте простір.

Водолій — Трійка Жезлів

Планування, рух уперед, новий горизонт.

Порада: готуйтеся до дій — це лише початок чогось більшого.

Риби — Помірність

Спокій, гармонія, внутрішнє відновлення.

Порада: знайдіть свій темп і не дозволяйте іншим його порушити.

15 листопада 2025 року — день спокою, упевненості та природного руху. Карти Таро радять не поспішати: усе, що потрібно, вже відбувається. Просто дозвольте життю розкритися у своєму ритмі.

